Переговори про вступ Албанії і Північної Македонії в ЄС почнуться до кінця року, - фон дер Ляєн

Єврокомісія до кінця року сподівається почати переговори про вступ до Євросоюзу Албанії та Північної Македонії.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Фон дер Ляєн підкреслила, що Єврокомісія "зробить все, щоб подолати перешкоди, які у нас є зараз".

Голова Єврокомісії перебуває в регіональному турі напередодні саміту ЄС - Західні Балкани, призначеного на 6 жовтня.

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Reuters при цьому зазначає, що давати гарантію вступу в ЄС Албанії та Північній Македонії країни-члени Євросоюзу поки не хочуть. На саміті 6 жовтня планувалося підтвердити дану 18 років тому обіцянку про "беззастережну підтримку європейської перспективи Західних Балкан". Але Данія, Франція і Нідерланди відмовляються це робити, побоюючись повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії. Підтримують розширення при цьому Австрія, Італія, Хорватія, Словенія та країни Балтії.

ЄС також веде переговори про вступ з Чорногорією і Сербією, зазначає видання "Гордон". Албанія і Північна Македонія є офіційними кандидатами. Боснія і Герцеговина та Косово поки розглядаються як потенційні кандидати для переговорів.

Зараз до ЄС входить 27 країн. Останнє розширення блоку відбулося в 2013 році - до ЄС приєдналася Хорватія. Вступ Хорватії до ЄС тривав 10 років (з моменту заявки на членство в 2003 році до вступу в 2013 році). На початку 2020 року Європейський Союз покинула Велика Британія.