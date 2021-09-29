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Новини
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Переговори про вступ Албанії і Північної Македонії в ЄС почнуться до кінця року, - фон дер Ляєн

Переговори про вступ Албанії і Північної Македонії в ЄС почнуться до кінця року, - фон дер Ляєн

Єврокомісія до кінця року сподівається почати переговори про вступ до Євросоюзу Албанії та Північної Македонії.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Фон дер Ляєн підкреслила, що Єврокомісія "зробить все, щоб подолати перешкоди, які у нас є зараз".

Голова Єврокомісії перебуває в регіональному турі напередодні саміту ЄС - Західні Балкани, призначеного на 6 жовтня.

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Reuters при цьому зазначає, що давати гарантію вступу в ЄС Албанії та Північній Македонії країни-члени Євросоюзу поки не хочуть. На саміті 6 жовтня планувалося підтвердити дану 18 років тому обіцянку про "беззастережну підтримку європейської перспективи Західних Балкан". Але Данія, Франція і Нідерланди відмовляються це робити, побоюючись повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії. Підтримують розширення при цьому Австрія, Італія, Хорватія, Словенія та країни Балтії.

ЄС також веде переговори про вступ з Чорногорією і Сербією, зазначає видання "Гордон". Албанія і Північна Македонія є офіційними кандидатами. Боснія і Герцеговина та Косово поки розглядаються як потенційні кандидати для переговорів.

Зараз до ЄС входить 27 країн. Останнє розширення блоку відбулося в 2013 році - до ЄС приєдналася Хорватія. Вступ Хорватії до ЄС тривав 10 років (з моменту заявки на членство в 2003 році до вступу в 2013 році). На початку 2020 року Європейський Союз покинула Велика Британія.

Автор: 

Албанія (107) Македонія (115) членство в ЄС (1246) Євросоюз (13391) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+3
Албания в ЕС... Анекдот дня
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29.09.2021 15:53
+3
Ну, что тут сказать. Албания, конечно, крутющая страна. Это мы рылом не вышли. А Албания да, Албания молодцы. Слава ЕС!
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29.09.2021 15:54
+2
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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29.09.2021 15:56
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Албания в ЕС... Анекдот дня
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29.09.2021 15:53 Відповісти
Ну, что тут сказать. Албания, конечно, крутющая страна. Это мы рылом не вышли. А Албания да, Албания молодцы. Слава ЕС!
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29.09.2021 15:54 Відповісти
Так это Украина заставила рашку Крым оккупировать и на Донбассе беспредел учинить?
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29.09.2021 15:59 Відповісти
Мало того, к этому много лет готовились, уничтожая армию и экономику, разделяя общество на два лагеря за чужие ценности и обещания.
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Схоже на те, нажаль.
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29.09.2021 16:05 Відповісти
Согласна полностью.
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29.09.2021 16:28 Відповісти
никому не нравится рыло бабушки бени (усаженной на трон 73% населения!)
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29.09.2021 17:11 Відповісти
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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29.09.2021 15:56 Відповісти
это вы зря так об Албании - там все на мерсах ездят)
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29.09.2021 15:57 Відповісти
50-річних
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29.09.2021 18:29 Відповісти
Плевать.
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29.09.2021 16:01 Відповісти
Тапіфуй, що там з Вагнергейтом?
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29.09.2021 16:03 Відповісти
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 16:10 Відповісти
албанська мафія давно є однією з найжорстокіших і найвпливовіших у Європі...але винна чомусь Україна...
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29.09.2021 18:30 Відповісти
там що, вже побороли корупцію? Коли був в Албанії місцеві казали про космічну корупцію в країні і засилля ворів у законі, чиї маєтки є найбільш великими і розкішними в країні...Або ця дурня про корупцію їснує лише з подання росії, яка не хочу вступу України до ЄС і заважає цьому через корумпованих нею єврочиновників
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29.09.2021 18:28 Відповісти
Куда нам до Албании...
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29.09.2021 18:39 Відповісти
зебилы, так чего там вас в ес не берут?!
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29.09.2021 19:16 Відповісти
у п. баронесси вчора був секс?)
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30.09.2021 09:52 Відповісти
 
 