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Новини
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З 1 жовтня в Україні будуть тільки електронні лікарняні, - "слуга народу" Радуцький

З 1 жовтня в Україні будуть тільки електронні лікарняні, -

Зараз більшість медзакладів вже підключилися до системи оформлення електронних листків непрацездатності. Ця система дозволить викорінити корупцію при оформленні лікарняних.

Про це пише в Telegram глава комітету ВР з питань охорони здоров'я, нардеп "СН" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому "індустрія" продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна", - стверджує Радуцький.

За його словами, впровадження електронної лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією. "Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", - додав "слуга народу".

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Радуцький зазначив, що станом на кінець вересня електронні лікарняні оформляють вже 2,9 тис. медичних установ. Не налаштували цю роботу поки всього 100 лікарень.

Автор: 

лікарняний (124) диджиталізація (276) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+2
Да, я помню этот фокус.
В начале декабря словил ковида, выписался под новый год под наблюдение врача, а 31-го больничный оп и закрыли. И никого не волновало, что ещё две недели под 38 температура была.
Так то хоть бамажка была - дали в руках подержать.
А терь нахрен без всяких документов пойдёшь.
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29.09.2021 16:17
+2
Ага, а дальше план по больничным на каждого семейного врача - не более 10 шт. в месяц)) или немае премии.
Гениально
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29.09.2021 16:20
+1
_Во-первых: а это кто такой там базикает? Ба! Да это ж всем известный подлец, шельма и жулик крадуцкий! Всё понятно: однозначно хочет народу причинить ещё больше добра.
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29.09.2021 16:31
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Да ,и не будет больных !
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29.09.2021 16:08 Відповісти
Да, я помню этот фокус.
В начале декабря словил ковида, выписался под новый год под наблюдение врача, а 31-го больничный оп и закрыли. И никого не волновало, что ещё две недели под 38 температура была.
Так то хоть бамажка была - дали в руках подержать.
А терь нахрен без всяких документов пойдёшь.
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29.09.2021 16:17 Відповісти
На порталі електронних послуг, зайдіть, як все чітко, номер, причина, з, по,- все є. Все працює, просто дивно
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29.09.2021 19:36 Відповісти
Ага, а дальше план по больничным на каждого семейного врача - не более 10 шт. в месяц)) или немае премии.
Гениально
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29.09.2021 16:20 Відповісти
навіщо платити за лікарняні? приходиш і відкриваєш без проблем....
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29.09.2021 16:22 Відповісти
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29.09.2021 16:29 Відповісти
_Во-первых: а это кто такой там базикает? Ба! Да это ж всем известный подлец, шельма и жулик крадуцкий! Всё понятно: однозначно хочет народу причинить ещё больше добра.
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29.09.2021 16:31 Відповісти
на изображении непонятно что. В Украине нет таких электронных документов. Доктор делает справку, пенсионный подтверждает, работодатель находит у себя в екабинете. Никаких бланков в этой системе нет.

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29.09.2021 17:16 Відповісти
https://ibb.co/dbmbLfZ
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29.09.2021 17:17 Відповісти
У меня электронный больничный с 24 сентября. И никаких проблем. Удобно конечно.
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29.09.2021 17:17 Відповісти
удобно, конечно... но когда выплатят
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29.09.2021 17:56 Відповісти
І ТАКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЛІКАРНЯНИЙ БУДУТЬ ВИЛДАВАТИ ПІСЛЯ ОГЛЯДУ СКАНОВАНОГО ФОТО ПАЦІЄНТА ПО ВАЙБЕРУ...
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29.09.2021 17:52 Відповісти
"Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач (выдал. - Ред.) больничных листов..."
Этот звездун абсолютно не владеет ситуацией от слова СОВСЕМ!
Врач не выдает больничный, мудак! Врач фиксирует случай нетрудоспособности. Это называется МВТН - медичний висновок про тимчасову непрацздатність.
Оплату совершает ФСС и ПФУ.
Теперь к делу...
Фиксация МВТН обязательна для всех - нужен тебе б/л, не нужен, бомж ты или наркет конченый - получи высновок.
Далее... Этот высновок фиксируется в программе ХЭЛСИ или ЕСОЗ. При этом врач играя в спортлото, угадывает сколько тело будет болеть (ну, не пипец ли это?). Если меньше, чем прогнозировалось, то урезай (проводи электронный прием и тд, и тп), если больше - продлевай. Проги эти глючные. Сервера слабые. Почти каждый день они висят мертвяком из-за того, что сервер не может справиться с количеством обращений.
И это только надводная часть айсберга!
Даже если врач отправит высновок, не факт, что он будет обработан в ПФУ и ФСС.
Прикидываете, как оно будет?! Это будет пердимонокль!
Долго не хочется писать... Но то, что предлагается - полное унылое говно.
У меня, например, пол дня уходит просто на оформление выписки поцыентов!
Всё сырое и не продуманное и не обеспеченное программно и аппаратно.
Сделано ********** теми, кто к медицине имеет такое же отношение, как кондуктор в троллейбусе к водиле троллейбуса.
Всех ждет маленький пипец, если короче
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29.09.2021 18:10 Відповісти
Як будет ліквідована корупція? Заплатив, тримай ЛН. Електронний, звичайно
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29.09.2021 19:39 Відповісти
Где можно купит электронную карту и скачать приложение？ А где будут установлены ВАЛИДАТОРЫ？😀😀😀😀
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29.09.2021 20:17 Відповісти
 
 