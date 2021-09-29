З 1 жовтня в Україні будуть тільки електронні лікарняні, - "слуга народу" Радуцький
Зараз більшість медзакладів вже підключилися до системи оформлення електронних листків непрацездатності. Ця система дозволить викорінити корупцію при оформленні лікарняних.
Про це пише в Telegram глава комітету ВР з питань охорони здоров'я, нардеп "СН" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому "індустрія" продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна", - стверджує Радуцький.
За його словами, впровадження електронної лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією. "Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", - додав "слуга народу".
Радуцький зазначив, що станом на кінець вересня електронні лікарняні оформляють вже 2,9 тис. медичних установ. Не налаштували цю роботу поки всього 100 лікарень.
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В начале декабря словил ковида, выписался под новый год под наблюдение врача, а 31-го больничный оп и закрыли. И никого не волновало, что ещё две недели под 38 температура была.
Так то хоть бамажка была - дали в руках подержать.
А терь нахрен без всяких документов пойдёшь.
Гениально
Этот звездун абсолютно не владеет ситуацией от слова СОВСЕМ!
Врач не выдает больничный, мудак! Врач фиксирует случай нетрудоспособности. Это называется МВТН - медичний висновок про тимчасову непрацздатність.
Оплату совершает ФСС и ПФУ.
Теперь к делу...
Фиксация МВТН обязательна для всех - нужен тебе б/л, не нужен, бомж ты или наркет конченый - получи высновок.
Далее... Этот высновок фиксируется в программе ХЭЛСИ или ЕСОЗ. При этом врач играя в спортлото, угадывает сколько тело будет болеть (ну, не пипец ли это?). Если меньше, чем прогнозировалось, то урезай (проводи электронный прием и тд, и тп), если больше - продлевай. Проги эти глючные. Сервера слабые. Почти каждый день они висят мертвяком из-за того, что сервер не может справиться с количеством обращений.
И это только надводная часть айсберга!
Даже если врач отправит высновок, не факт, что он будет обработан в ПФУ и ФСС.
Прикидываете, как оно будет?! Это будет пердимонокль!
Долго не хочется писать... Но то, что предлагается - полное унылое говно.
У меня, например, пол дня уходит просто на оформление выписки поцыентов!
Всё сырое и не продуманное и не обеспеченное программно и аппаратно.
Сделано ********** теми, кто к медицине имеет такое же отношение, как кондуктор в троллейбусе к водиле троллейбуса.
Всех ждет маленький пипец, если короче