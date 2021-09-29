З 1 жовтня в Україні будуть тільки електронні лікарняні, - "слуга народу" Радуцький

Зараз більшість медзакладів вже підключилися до системи оформлення електронних листків непрацездатності. Ця система дозволить викорінити корупцію при оформленні лікарняних.

Про це пише в Telegram глава комітету ВР з питань охорони здоров'я, нардеп "СН" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому "індустрія" продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна", - стверджує Радуцький.

За його словами, впровадження електронної лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією. "Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", - додав "слуга народу".

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Радуцький зазначив, що станом на кінець вересня електронні лікарняні оформляють вже 2,9 тис. медичних установ. Не налаштували цю роботу поки всього 100 лікарень.