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Новини
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Українські партії за останні п'ять років витратили понад 3 млрд грн, - КВУ

Українські партії за останні п'ять років витратили понад 3 млрд грн, - КВУ

Майже половина цих грошей пішла на рекламу.

Про це повідомив на пресконференції глава Комітету виборців України Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Експерти КВУ проаналізували витрати політичних партій з моменту запровадження державного фінансування - за 2016-2020 роки.

"Найбільше коштів упродовж останніх п’яти років витратила "Радикальна партія Олега Ляшка" і Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Так, за 5 років РПЛ було витрачено на здійснення статутної діяльності 644 млн грн. Також партія стала лідером за витратами на парламентську виборчу кампанію 2019 року, і витратила в рамках виборчої кампанії майже 115 млн грн", - розповів Кошель.

Партія "Батьківщина" за п’ять років діяльності витратила 631 млн грн, з них 87 млн грн – на парламентську кампанію 2019 року.

Партія "Європейська Солідарність" за п’ять років витратила 577 млн грн, "Слуга народу" за два роки діяльності – 513 млн грн.

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"Якщо проаналізувати інші партії зі значними витратами, ми вказуємо на партію "Опозиційна платформа – за життя" - 190 млн грн витрат, ВО "Свобода" - 119 млн грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 117 млн грн, при тому, що ця партія не отримувала коштів у рамках державного фінансування", - зазначив голова КВУ.

Водночас, партія "Удар" за п’ять років витратила лише 3 млн грн.

"Понад 40% коштів витрат політичних партій витрачається на пряму рекламу. І це за досить скромною оцінкою, тому що не враховується пропагандистська діяльність, яка також може бути часто прямою рекламою", - зауважив Кошель.

Автор: 

гроші (966) КВУ (135) партія (367) фінансування (3111) Кошель (26)


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Топ коментарі
+2
кстати, из цифр видно - что слуги урода тратят почти в 3 раза больше (в год!) всех партий..
"Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

или на "Слуга народа 257 млн.грн в год.. что даст 1.3 млрд.за 5 лет..

откуда денежки-то? от каких "добрых олигархов"?
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29.09.2021 16:18
+2
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29.09.2021 16:59
+1
Дармоеды!!!
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29.09.2021 16:16
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Дармоеды!!!
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29.09.2021 16:16 Відповісти
Велике партівництво.
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29.09.2021 16:46 Відповісти
кстати, из цифр видно - что слуги урода тратят почти в 3 раза больше (в год!) всех партий..
"Слуга народа" за два года деятельности - 513 млн грн.

или на "Слуга народа 257 млн.грн в год.. что даст 1.3 млрд.за 5 лет..

откуда денежки-то? от каких "добрых олигархов"?
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29.09.2021 16:18 Відповісти
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (c)
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Вы похоже её наизусть знаете.
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29.09.2021 16:41 Відповісти
3000000000/3000/(5*12)=50000 человек ежемесячно получали бы пенсию по 3000грн.
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Так песикам то декілька років після того як назву змінили з зашквареної попередньої назви.
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29.09.2021 16:19 Відповісти
Это не траты, это инвестиции.
Рост активов ахметовых и коломойских за последние два года, доказывает что слуги-уроды это очень выгодное вложение денег!
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29.09.2021 16:29 Відповісти
Представляю сколько они отбили в итоге
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29.09.2021 16:40 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZV6L4B9l893_otfEVeJEMeyVEQyaG8JR7SbpIXKUbbzK6fh1jXNwBvUCeuh5sNp_BS6GLCRBxVMW9fXj4U-kum-FYp9LMZUxbdpQmeEHv5EdXLaXfqWGpQ3MN9JK6VJ0Ys&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 23 ч. ·



[назначили любимой женой]

Кто-то может мне пояснить почему Президент награждает депутатов званием наилучший депутат? Наилучший для кого?

Что там по этому поводу говорит наше законодательство и наши мощные органы?

Как вообще депутаты с этим позором живут?
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29.09.2021 16:49 Відповісти
Выводы в статье мягко говоря странные. Типа за пять лет больше всего потратили "Радикальная партия" и "Батькивщина".

Дело в том что остальные партии созданы под последние выборы и им гораздо меньше пяти лет.
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29.09.2021 16:54 Відповісти
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29.09.2021 16:59 Відповісти
Подивіться на це з іншої сторони...Хтось потратив,а хтось заробив,і заробили переважно прості люди...
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29.09.2021 18:32 Відповісти
 
 