Українські партії за останні п'ять років витратили понад 3 млрд грн, - КВУ

Майже половина цих грошей пішла на рекламу.

Про це повідомив на пресконференції глава Комітету виборців України Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Експерти КВУ проаналізували витрати політичних партій з моменту запровадження державного фінансування - за 2016-2020 роки.

"Найбільше коштів упродовж останніх п’яти років витратила "Радикальна партія Олега Ляшка" і Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Так, за 5 років РПЛ було витрачено на здійснення статутної діяльності 644 млн грн. Також партія стала лідером за витратами на парламентську виборчу кампанію 2019 року, і витратила в рамках виборчої кампанії майже 115 млн грн", - розповів Кошель.

Партія "Батьківщина" за п’ять років діяльності витратила 631 млн грн, з них 87 млн грн – на парламентську кампанію 2019 року.

Партія "Європейська Солідарність" за п’ять років витратила 577 млн грн, "Слуга народу" за два роки діяльності – 513 млн грн.

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"Якщо проаналізувати інші партії зі значними витратами, ми вказуємо на партію "Опозиційна платформа – за життя" - 190 млн грн витрат, ВО "Свобода" - 119 млн грн, "Українська стратегія Гройсмана" - 117 млн грн, при тому, що ця партія не отримувала коштів у рамках державного фінансування", - зазначив голова КВУ.

Водночас, партія "Удар" за п’ять років витратила лише 3 млн грн.

"Понад 40% коштів витрат політичних партій витрачається на пряму рекламу. І це за досить скромною оцінкою, тому що не враховується пропагандистська діяльність, яка також може бути часто прямою рекламою", - зауважив Кошель.