Рахманін: Росіяни посилюватимуть угруповання на кордоні з Україною, тому держава повинна збільшити фінансування прикордонників

Навіть якщо в Білорусі не буде постійно діючих баз РФ, там все одно будуть потужні російські угруповання.

Про це заявляє народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни збираються створювати нові угрупування і розширювати вже існуючі на різних ділянках українсько-російського кордону, а також з боку окупованого Криму та на території Білорусі. Навіть за умови, що у Білорусі, можливо, не буде постійно діючих баз, це все одно означає, що там будуть потужні російські угрупування. Це загрозлива для нас ситуація", — застерігає депутат.

Він вважає, що державі слід звернути особливу увагу на збільшення фінансування Державної прикордонної служби.

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"На найближчому засіданні безпекового комітету ми очікуємо детальний оборонний бюджет і сподіваємося, що нарешті держава зверне увагу на прикордонників. Тому що питання облаштування кордону — це величезна проблема. Ділянки українсько-білоруського кордону фактично незахищені. Прикордонники нарешті мають позбутися статусу "падчерки". Вони з усіх силових структур, на мій погляд, фінансуються найгірше, незважаючи на масштаб завдань, котрі мають виконувати", — пояснює представник "Голосу".