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Рахманін: Росіяни посилюватимуть угруповання на кордоні з Україною, тому держава повинна збільшити фінансування прикордонників

Рахманін: Росіяни посилюватимуть угруповання на кордоні з Україною, тому держава повинна збільшити фінансування прикордонників

Навіть якщо в Білорусі не буде постійно діючих баз РФ, там все одно будуть потужні російські угруповання.

Про це заявляє народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни збираються створювати нові угрупування і розширювати вже існуючі на різних ділянках українсько-російського кордону, а також з боку окупованого Криму та на території Білорусі. Навіть за умови, що у Білорусі, можливо, не буде постійно діючих баз, це все одно означає, що там будуть потужні російські угрупування. Це загрозлива для нас ситуація", — застерігає депутат.

Він вважає, що державі слід звернути особливу увагу на збільшення фінансування Державної прикордонної служби.

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"На найближчому засіданні безпекового комітету ми очікуємо детальний оборонний бюджет і сподіваємося, що нарешті держава зверне увагу на прикордонників. Тому що питання облаштування кордону — це величезна проблема. Ділянки українсько-білоруського кордону фактично незахищені. Прикордонники нарешті мають позбутися статусу "падчерки". Вони з усіх силових структур, на мій погляд, фінансуються найгірше, незважаючи на масштаб завдань, котрі мають виконувати", — пояснює представник "Голосу".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) фінансування (3111) Рахманін Сергій (137) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+8
Та не пограничников а ракетные войска надо усиливать или Рахманин живёт в 18 веке ..
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29.09.2021 16:44
+6
Судя по финансированию, самая большая группировка пограничников окопалась в ОП и кончезаспанной.
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29.09.2021 16:45
+5
А чё пограничников? Пограничники будут отбивать вторжение этих самых войск?
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29.09.2021 16:45
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Та не пограничников а ракетные войска надо усиливать или Рахманин живёт в 18 веке ..
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29.09.2021 16:44 Відповісти
Судя по финансированию, самая большая группировка пограничников окопалась в ОП и кончезаспанной.
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29.09.2021 16:45 Відповісти
тех, которые получили гектары земли под Киевом под застройку, нарезали на куски и перепродали под котеджи? или тех кто на страже контрабаса стоит?
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29.09.2021 16:45 Відповісти
А чё пограничников? Пограничники будут отбивать вторжение этих самых войск?
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29.09.2021 16:45 Відповісти
Пограничники скорее всего, если конечно не погрязнут окончательно в тотальной контрабанде, должны стать на пути нелегалов, которыми Бульбофюрер вздумал пугать соседей и Европу в целом
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29.09.2021 16:50 Відповісти
После "защитников Родины" в лице генпрокуратуры и мусарни пограничникам лишь хрен на блюде достанется.
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29.09.2021 16:48 Відповісти
Рахманин в военном деле ничего не понимает , у пограничников совсем другие задачи и возможности.
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29.09.2021 16:48 Відповісти
Кстати да, пограничники совсем не предназначены для борьбы с крупными войсковыми группировками, но для наших гавно-депутатов это невдомёк, 8-й год войны, а они в своём мирке проживают
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29.09.2021 16:52 Відповісти
Пограничники только Визуально могут определить движение войськ , а главный удар берут на себя первый и второй эшелон.А уничтожить необходимо вне пределов видимости . Ракетные войска , - вот что укреплять нужно.
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29.09.2021 16:51 Відповісти
Какие пограничники? Какая война?
Нам
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29.09.2021 16:54 Відповісти
Одіоти ! Ви ж навіть не виплатили зарплату фронтовикам !
Самі жерете в три горлянки , а тим, хто забезпечує нашу безпеку, не платите.
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29.09.2021 16:57 Відповісти
І шо усілєнофінансіруємиє прикордонники зроблять з армією РФ?
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29.09.2021 17:01 Відповісти
Лучше бы наняли хорошего киллера и застрелили путлера, тогда не нужно было усиливать финансирование пограничников
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29.09.2021 17:41 Відповісти
20 лет ослабляли, что бы теперь усиливать?
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29.09.2021 18:22 Відповісти
Одразу відчувається спеціаліст, проти армії будуть стояти з резинострілами прикордонники - просто дібіли якійсь, один краще іншого.
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29.09.2021 18:50 Відповісти
Ещё одни умник.....

КУПИТЕ РАКЕТЫ СТУГНА, НЕПТУНА !!!

Не выбрасывайте наши деньги на ветер !!!
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29.09.2021 20:23 Відповісти
 
 