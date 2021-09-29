Кабмін направив $1,2 млн на закупівлю вакцин від грипу для медиків, поліцейських, прикордонників і педагогів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України направить $1,2 млн на придбання вакцин від грипу для професійних груп ризику, зокрема для поліцейських, прикордонників, працівників сфер освіти і охорони здоров'я.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найбільш чутлива група - це професійні колективи, які найбільше працюють з людьми - працівники поліції, прикордонники, працівники освіти і медпрацівники. Ці категорії громадян повинні мати додатковий захист, тому уряд пропонує перерозподілити зекономлені $1,2 млн для придбання вакцин проти грипу для забезпечення відповідних категорій професійних колективів", - сказав він.

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