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Новини Бюджет-2022
2 022 24

Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський

Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський

Кабінет Міністрів України в середу підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки" з орієнтовним обсягом коштів для її реалізації 40,78 млрд грн, в тому числі з держбюджету - 15,76 млрд грн.

"Програма передбачає реалізацію низки завдань, зокрема здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, створення космічних систем спостереження Землі та їхніх складових, впровадження космічних технологій на ринку послуг", - прокоментував документ віцепрем'єр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, за попередніми підрахунками, непрямі доходи за цей період і додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології перевищать 16 млрд грн. Найбільший дохід очікується в сегментах агромоніторингу, екології, безпеки і оборони.

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Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський 01
Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський 02

Автор: 

бюджет (2990) ВР (14971) держбюджет (2390) Кабмін (14082) космос (861) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+6
деньги на ветер космос .... космический ветер ))))
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29.09.2021 17:01
+5
Правильна ...
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
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29.09.2021 17:03
+4
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29.09.2021 17:13
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29.09.2021 17:13 Відповісти
странно что про зЕбилиаду и 1 млрд.деревьев молчат.. такой деребан можно устроить!
а уж видосиков насниматб..))
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29.09.2021 17:15 Відповісти
Космос це сила. Супутники можуть приносити прибуток. Наприклад за помірну плату показувати українським пенсіонерам, в яких сміттєвих контейнерах є залишки їжі вартої їх уваги.
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29.09.2021 18:46 Відповісти
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29.09.2021 21:34 Відповісти
деньги на ветер космос .... космический ветер ))))
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29.09.2021 17:01 Відповісти
Правильна ...
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
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29.09.2021 17:03 Відповісти
Та скільки там тих грошей. Зато прилітають москалі на Луну, а там садок вишневий коло хати. Бігборд Мураєва з написом - Здесь наша Луна. І ми з модуля їм: "Лєтіте на .... другую планєту".
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29.09.2021 17:13 Відповісти
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Кхе, кхе...что, всполошились????? А два года назад , когда предупреждали, спали???? Ну хрю-хрю, хрю-хрю.....
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29.09.2021 17:06 Відповісти
затасуйте себе свою космическую программу
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29.09.2021 17:13 Відповісти
Эта бабуська на работе. Знаю таких не одну - каждый день ее привозят на машине на работу возле метро и вона працюе.
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29.09.2021 19:26 Відповісти
А где деньги брать на миллиард деревьев ?
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29.09.2021 17:16 Відповісти
Господи, та виключи їм нарешті звук , бо так можна і до палати №6 договоритись.....
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29.09.2021 17:44 Відповісти
ЗЄбілів Рогозін покусав?
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29.09.2021 17:46 Відповісти
40 млрд распилят как раз во время правления зе-упыря. Совпадение? Не думаю!
"здесь можно хорошо прибарахлится"(с)
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29.09.2021 18:51 Відповісти
Судя по масштабам расходования _заёмных_ денег саженцы они будут из космоса метать...
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29.09.2021 19:24 Відповісти
Деньги на ветер. Купите ракеты для фронта, Нептуна 10ть дивизионов с ракетами .....

ХВАТИТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ!!!!!
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29.09.2021 20:21 Відповісти
Мало распиляли на "Велыком крадивныцтве"...
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29.09.2021 20:28 Відповісти
в космас нада лезть када на земле своим гражданам жизнь достойную обеспечили
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29.09.2021 20:34 Відповісти
Зе, давай сразу пелатируемый пальот на Альфа-Цыетвру...
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29.09.2021 20:35 Відповісти
Ну вот зачем мне космос, если вопрос безопасности не решен?
Армия недофинансирована , оборонзаказ не выполняется, долги военным по выплатам , внешняя политика провалена, экономика в попе, госинституты разрушены, в стране бардак ---какой космос, ублюдки???
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29.09.2021 23:31 Відповісти
 
 