Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський
Кабінет Міністрів України в середу підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки" з орієнтовним обсягом коштів для її реалізації 40,78 млрд грн, в тому числі з держбюджету - 15,76 млрд грн.
"Програма передбачає реалізацію низки завдань, зокрема здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, створення космічних систем спостереження Землі та їхніх складових, впровадження космічних технологій на ринку послуг", - прокоментував документ віцепрем'єр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, за попередніми підрахунками, непрямі доходи за цей період і додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології перевищать 16 млрд грн. Найбільший дохід очікується в сегментах агромоніторингу, екології, безпеки і оборони.
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а уж видосиков насниматб..))
ветер космос.... космический ветер ))))
Нехай зебіли смокчуть лапу і мріють про космос...
Все, як заповідав совок і комунізм ....а ще ж дерева, мільярд цілий посадимо
Кхе, кхе...что, всполошились????? А два года назад , когда предупреждали, спали???? Ну хрю-хрю, хрю-хрю.....
"здесь можно хорошо прибарахлится"(с)
ХВАТИТ ЛАПШУ ЛЮДЯМ ВЕШАТЬ НА УШИ!!!!!
Армия недофинансирована , оборонзаказ не выполняется, долги военным по выплатам , внешняя политика провалена, экономика в попе, госинституты разрушены, в стране бардак ---какой космос, ублюдки???