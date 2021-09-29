Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський

Кабінет Міністрів України в середу підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки" з орієнтовним обсягом коштів для її реалізації 40,78 млрд грн, в тому числі з держбюджету - 15,76 млрд грн.

"Програма передбачає реалізацію низки завдань, зокрема здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, створення космічних систем спостереження Землі та їхніх складових, впровадження космічних технологій на ринку послуг", - прокоментував документ віцепрем'єр - міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, за попередніми підрахунками, непрямі доходи за цей період і додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології перевищать 16 млрд грн. Найбільший дохід очікується в сегментах агромоніторингу, екології, безпеки і оборони.

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