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Новини
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З 1 жовтня вартість проїзду в міському транспорті Чернігова зросте до 8 грн, - міськрада

З 1 жовтня вартість проїзду в міському транспорті Чернігова зросте до 8 грн, - міськрада

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради.

Так, з жовтня місяця базовий тариф на одну поїздку буде дорівнювати 8 гривень. При розрахунку транспортною карткою – 6 гривень. За наявності учнівського квитка та розрахунку електронною карткою – 3 гривні за поїздку.

За словами мера Чернігова Владислава Атрошенка, влада міста неохоче йде на підвищення цін.

"Але з огляду на ситуацію зі зростанням цін на пальне, комплектуючі рухомого складу і мастильні матеріали, це рішення було вимушеним", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

"Тільки перехід на європейську транспортну модель, де гроші сплачуються за людино-кілометр пробігу, дозволить принциповим чином покращити транспортні перевезення у Чернігові. У нас є чітке розуміння, як на неї перейти, але через нерозуміння можливостей бюджету на наступний рік планувати такий перехід складно", - підкреслив мер.

Автор: 

проїзд (278) транспорт (1391) ціни (3928) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+5
Вот почему то при Порохе была война и был проезд 4 грн про клоуне наркомане почему стал 8? Может всеже дело не в войне а клоуне-наркомане?!
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29.09.2021 17:35
+4
Ще в одному місті закінчилася епоха бідності. Народ став ближче до олігархів. Потягне і 20 грн. за проїзд. Зеленський нікада не абманет. КушайТЕ на здоров'я, довибирались.
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29.09.2021 17:14
+1
доллар подорожал и семечки у бабок подорожали
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29.09.2021 17:04
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доллар подорожал и семечки у бабок подорожали
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29.09.2021 17:04 Відповісти
Ще в одному місті закінчилася епоха бідності. Народ став ближче до олігархів. Потягне і 20 грн. за проїзд. Зеленський нікада не абманет. КушайТЕ на здоров'я, довибирались.
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29.09.2021 17:14 Відповісти
В Одессе 10 гр
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29.09.2021 17:41 Відповісти
Стала этим летом при клоуне-наркомане в мае была 7 грн!
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29.09.2021 19:36 Відповісти
пффф... в Днепре с лета в маршрутках - 10, в троллейбусе-трамвае - 8 грн
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29.09.2021 17:15 Відповісти
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29.09.2021 17:18 Відповісти
Вот почему то при Порохе была война и был проезд 4 грн про клоуне наркомане почему стал 8? Может всеже дело не в войне а клоуне-наркомане?!
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29.09.2021 17:35 Відповісти
Владимир, проснись, ты обосрался. Не мели чушь, а проанализируй, с какого года в крупных городах миллионниках проезд стал по 8,00 грн
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29.09.2021 18:38 Відповісти
Я был в Одессе этим Летом трамвай 5 грн маршутка 7 и если едешь пару остановок в маршутке так можно проехать и за 3=))). Сейчас говорят 10! Ну если считать Харьков то маршутка 10 стала при клоуне наркомане!
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29.09.2021 19:35 Відповісти
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29.09.2021 19:44 Відповісти
В Чернигове только рабочие места забывают организовывать и зарплаты повысить хотя бы до уровня средней по обл.центрам
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30.09.2021 00:07 Відповісти
В Херсоне тоже подорожал с 26 августа 2021г и стало 5гр тролейбус 6 маршрутка. А было еше месяц назад 2.5 и 4 и было и выгодно и окупаемо. А Чем Чернигов круче Херсона ?
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30.09.2021 16:22 Відповісти
Так правильно. Що тут козу водити потрібно зразу підняти до 50 грн. І всі газелі витащити з металобрухту на маршрути. І тоді гроші на підземну парковку в центрі знайдуться. Щось мерія недопрацьовує.
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02.10.2021 13:23 Відповісти
А Германия решила сделать подарок семьям с доходом до 55 тыс.в год- едешь на 7 дней и государство оплачивает 90% отпуска. Но только по Германии.
А в некоторых городах сделали эксперемент бесплатный транспорт.
В этом году кстате Чехия 3 ночи оплачивала гражданам ЕС, если ехал на 7 дней.
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02.10.2021 23:22 Відповісти
 
 