З 1 жовтня вартість проїзду в міському транспорті Чернігова зросте до 8 грн, - міськрада

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради.

Так, з жовтня місяця базовий тариф на одну поїздку буде дорівнювати 8 гривень. При розрахунку транспортною карткою – 6 гривень. За наявності учнівського квитка та розрахунку електронною карткою – 3 гривні за поїздку.

За словами мера Чернігова Владислава Атрошенка, влада міста неохоче йде на підвищення цін.

"Але з огляду на ситуацію зі зростанням цін на пальне, комплектуючі рухомого складу і мастильні матеріали, це рішення було вимушеним", - йдеться в повідомленні.

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"Тільки перехід на європейську транспортну модель, де гроші сплачуються за людино-кілометр пробігу, дозволить принциповим чином покращити транспортні перевезення у Чернігові. У нас є чітке розуміння, як на неї перейти, але через нерозуміння можливостей бюджету на наступний рік планувати такий перехід складно", - підкреслив мер.