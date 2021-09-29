З 1 жовтня вартість проїзду в міському транспорті Чернігова зросте до 8 грн, - міськрада
Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради.
Так, з жовтня місяця базовий тариф на одну поїздку буде дорівнювати 8 гривень. При розрахунку транспортною карткою – 6 гривень. За наявності учнівського квитка та розрахунку електронною карткою – 3 гривні за поїздку.
За словами мера Чернігова Владислава Атрошенка, влада міста неохоче йде на підвищення цін.
"Але з огляду на ситуацію зі зростанням цін на пальне, комплектуючі рухомого складу і мастильні матеріали, це рішення було вимушеним", - йдеться в повідомленні.
"Тільки перехід на європейську транспортну модель, де гроші сплачуються за людино-кілометр пробігу, дозволить принциповим чином покращити транспортні перевезення у Чернігові. У нас є чітке розуміння, як на неї перейти, але через нерозуміння можливостей бюджету на наступний рік планувати такий перехід складно", - підкреслив мер.
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