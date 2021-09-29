Війська РФ від початку доби на Донбасі двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.
У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.
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Утром 1 сентября командир саперной роты вместе со своими подчиненными получил указанные боеприпасы и прибыл на участок местности, где они планировали их уничтожить. Но место уничтожения гранат было выбрано ошибочно. В итоге подрыв большого количества боеприпасов привел к разлету осколков и загоранию сухой травы. Порывы ветра перенесли огонь на лесной массив по соседству. Возникший пожар длился три дня.
В суде военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это суд, приговорил его к штрафу 91 800 гривен. При этом инкриминируемая ему статья (ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса) предусматривала наказание от 2 до 5 лет тюрьмы.