Війська РФ від початку доби на Донбасі двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.

У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", ворог скинув ВОГ-17 у районі Лебединського та Широкиного, - штаб

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.