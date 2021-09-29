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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби на Донбасі двічі порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби на Донбасі двічі порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.

У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 8 порушень "тиші", ворог скинув ВОГ-17 у районі Лебединського та Широкиного, - штаб

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.

Автор: 

обстріл (28392) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Северодонецкий городской суд Луганской области вынес приговор командиру инженерно-саперной роты Игорю Максимчуку. Его признали виновным в сожжении лесного массива площадью почти 10 гектар.
В августе 2020 года старший лейтенант Максимчук из 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил задание уничтожить 49 единиц гранат около поселка Боровское Луганской области.
Утром 1 сентября командир саперной роты вместе со своими подчиненными получил указанные боеприпасы и прибыл на участок местности, где они планировали их уничтожить. Но место уничтожения гранат было выбрано ошибочно. В итоге подрыв большого количества боеприпасов привел к разлету осколков и загоранию сухой травы. Порывы ветра перенесли огонь на лесной массив по соседству. Возникший пожар длился три дня.
В суде военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это суд, приговорил его к штрафу 91 800 гривен. При этом инкриминируемая ему статья (ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса) предусматривала наказание от 2 до 5 лет тюрьмы.
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29.09.2021 17:38 Відповісти
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29.09.2021 18:09 Відповісти
 
 