Через прямі поставки російського газу в Угорщину Україна витрачатиме додаткові 50 млн кубометрів на рік, - "Нафтогаз"

Цей газ піде на те, щоб підтримувати в газотранспортній системі належний тиск.

Про це директор НАК "Нафтогаз" з інтегрованих комунікацій Максим Білявський заявив у коментарі "Радiо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зменшення обсягів товаро-транспортної роботи за рахунок перерозподілу тих самих 4,5 мільярдів кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України", – сказав він.

За оцінкою Білявського, витрати природного газу для України зростуть на 50 млн кубометрів щороку.

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Для протидії цим наслідкам треба завершити інтеграцію української ГТС в європейську єдину модель газопостачання і перенести точки приймання-передачі газу на східний кордон.

"Власне, для звичайного споживача це (означатиме – ред.) обґрунтоване формування ціни на газ, тобто українського індексу газу, який, судячи з усього, буде значно меншим, аніж є зараз у Європі", – припустив представник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.