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Через прямі поставки російського газу в Угорщину Україна витрачатиме додаткові 50 млн кубометрів на рік, - "Нафтогаз"

Через прямі поставки російського газу в Угорщину Україна витрачатиме додаткові 50 млн кубометрів на рік, -

Цей газ піде на те, щоб підтримувати в газотранспортній системі належний тиск.

Про це директор НАК "Нафтогаз" з інтегрованих комунікацій Максим Білявський заявив у коментарі "Радiо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зменшення обсягів товаро-транспортної роботи за рахунок перерозподілу тих самих 4,5 мільярдів кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України", – сказав він.

За оцінкою Білявського, витрати природного газу для України зростуть на 50 млн кубометрів щороку.

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Для протидії цим наслідкам треба завершити інтеграцію української ГТС в європейську єдину модель газопостачання і перенести точки приймання-передачі газу на східний кордон.

"Власне, для звичайного споживача це (означатиме – ред.) обґрунтоване формування ціни на газ, тобто українського індексу газу, який, судячи з усього, буде значно меншим, аніж є зараз у Європі", – припустив представник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.

Автор: 

Угорщина (2273) газ (10422) Газпром (3387) Нафтогаз (4411) росія (65098)


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Топ коментарі
+6
хай відповідають за окупацію україни у світовій, як союзники фашистської німеччини..
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
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29.09.2021 17:47
+6
чим скоріше позбавимся цього транзиту, тим нам буде краще! він є джерелом корупції і залежності, не більше того.
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29.09.2021 18:17
+4
друга світова завдалв стільки горя україні, а мадяри приклались до цього...
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
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29.09.2021 17:49
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І чим вон "клятіші" за німців?
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29.09.2021 17:42 Відповісти
Потрібно замінити 600 старих газотурбінних двигунів газоперекачувальних агрегатів на електричні, щоб вони не споживали 1 млрд. куб. м. газу на рік. Або хоча б замінити старі газотурбінні двигуни на нові, виробництва Заря-Машпроект, які споживають на 25% менше газу!
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29.09.2021 18:14 Відповісти
Если лошадь сдохла, то зачем ей новое седло?
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29.09.2021 19:32 Відповісти
ты наверное мордовский удмуртъ или коми - хакасс. только умственно отсталые североазиатские свинособаки не знают, что нету никаких угров а есть страна Магуар или по английски Хангари и люди живущие там называются мадьярами. Иди накати боярки и покури учебную литературу.
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29.09.2021 17:44 Відповісти
Расскажи-ка поц, почему исполльзование украинцами украинского названия Венгрии - "Угорщина" является вдруг признаком "умственно отсталой североазиатской свинособаки " и почему украинцы должны использовать не свое собственное, а английское название этой страны?
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29.09.2021 17:55 Відповісти
"ни гаса. ни войны"
До чого тут гас (керосін)?
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29.09.2021 18:14 Відповісти
надо придумать,где с мадярощаг удержать в тройном размере..
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29.09.2021 17:41 Відповісти
Наприклад?
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29.09.2021 17:43 Відповісти
хай відповідають за окупацію україни у світовій, як союзники фашистської німеччини..
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
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29.09.2021 17:47 Відповісти
Запізно, нажаль.
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29.09.2021 19:09 Відповісти
нагадувати злочинцям про їх злочини не може бути запізно
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29.09.2021 19:16 Відповісти
Ті злочинці мертві давно.
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29.09.2021 19:24 Відповісти
а ці живі й досі
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29.09.2021 19:32 Відповісти
Бо це різні злочинці.
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29.09.2021 19:34 Відповісти
різні злочини, значить, що їх вже кілька...
ось тобі і приклади
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29.09.2021 19:45 Відповісти
Детский сад
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29.09.2021 19:39 Відповісти
бачимо...
можеш навести приклад інший, притаманний вашому саду
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29.09.2021 19:51 Відповісти
друга світова завдалв стільки горя україні, а мадяри приклались до цього...
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
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29.09.2021 17:49 Відповісти
я не спец,але,впевнений,важелі є..
а мої особисті поради вам,скоріше за все,не сподобаються,тому нема сенсу їх оприлюднивати..
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29.09.2021 17:49 Відповісти
До чого тут я?
То які поради?
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29.09.2021 19:10 Відповісти
Зелень в Трускавце придумает как ещё больше обхезаться.
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29.09.2021 17:43 Відповісти
А хіба Україна в змозі давати некорумпованим європейцям такі самі хабарі, як і рашка?
Так отож...
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29.09.2021 17:41 Відповісти
А причем здесь хабарі? Они действуют исходя из личной выгоды да и все.
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29.09.2021 17:48 Відповісти
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29.09.2021 19:11 Відповісти
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29.09.2021 19:16 Відповісти
Хабар це не особиста вигода?
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29.09.2021 19:25 Відповісти
Транзит.
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29.09.2021 20:16 Відповісти
Чушь, Россия все равно обязана прокачивать 40 млрд или оплачивать данный обьем, так что или транзит не уменьшится или расходы на поддержание давления буду оплачены.
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29.09.2021 17:45 Відповісти
до 2024 года да, а дальше хз.
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29.09.2021 17:49 Відповісти
далі вибори 24-го року покажуть, чи нинішні при владі вже все настільки все зіпсували чи ні
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29.09.2021 17:51 Відповісти
Якщо до наступних виборів сімдесят три відсотка українських дебілів не порозумнішають хоча б на п"ятдесят відсотків то не матиме значення - настільки все зіпсували чи не настільки все зіпсували...
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29.09.2021 18:06 Відповісти
вище, то про газ і обранихх, а не виборців...
чи прийдуть такі, що після 24-го договоряться за транзит
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29.09.2021 18:10 Відповісти
А дальше - полный запрет вывоза металлолома и господин Ахметов аплодирует стоя. Переплавят.
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29.09.2021 18:26 Відповісти
вообще то этот вопрос не стоит ничего. т.к. давно газотранспортная система в руках потужных реформаторов , и прибыли от ее работы все это время шли мимо кассы в карманы потужных мыролюбцев то это обычных граждан совершенно не должно беспокоить.
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29.09.2021 17:47 Відповісти
А можно ваши данные по датам разложить?) Или как всегда?)
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29.09.2021 18:08 Відповісти
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29.09.2021 18:05 Відповісти
З 22-го року транзит зменшиться ще на 4.7 млрд. кубів через відмову поляків. Клятий зе...
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29.09.2021 18:18 Відповісти
Відкрию вам таємницю. Безпека, в тому числі і енергетична, та зовнішня політика, це прямий обов'язок ПрезИдента і МЗС.
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29.09.2021 19:30 Відповісти
Як президент України може примусити поляків купувати газ в кацапів?
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29.09.2021 19:57 Відповісти
До чого тут Польща чи угорщина? Завдання ПрезИдента змусити виконувати "ПРОТОКОЛ встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром" (19-20 декабря 2019 г., города Берлин, Минск)"
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29.09.2021 20:04 Відповісти
В тому протоколі написано, що купувати газ країни можуть тільки в того, в кого вирішить президент України?
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29.09.2021 20:46 Відповісти
Яка нам різниця про що домовились ****** з фуйлом?
В протоколі записано , що кацапи забов'язуні прокачувати певну кількість газу.
Ще раз. Обов'язок ПрезИдента, забезпечити виконання протоколу. Чи багатомільярдні позови проти "грязьпрому" були відкликані, виключно, задля можливості Вави посмотретЬ в очі фуйлу?
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29.09.2021 21:17 Відповісти
Прокачувати обов"язково чи можна заплатити, не прокачувавши? Це різні речі.
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29.09.2021 22:20 Відповісти
Проблема Украины в мозгах, я помню какая ненависть была к умным людям многие уехали за границу. Так для примера лучший ортопед в Иерусалиме из Винницы да и железный купол тоже делают многие иммигранты я уже молчу за Intel
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29.09.2021 20:06 Відповісти
Так ты думаешь что ненависть украинцев к криворогому шлимазлу вовочке - потому что он умный?
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29.09.2021 21:44 Відповісти
Слушай конченный дебил не переверай мой пост, про зебила я там не упоминал.
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30.09.2021 08:56 Відповісти
А ну ну ответь поц безрогий, кто его выбрал ? Шо ж вы за Порошенко не голосовали или Медведчука ?
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30.09.2021 09:02 Відповісти
Вот например к умному Виталию Порникову у украинцев никакой ненависти нет почему то.
А к Бене Каломойскому - еще какая! Нежели тоже из за того что Беня умный? Или может потому что он грабит украинцев десятилетия подряд?
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29.09.2021 21:46 Відповісти
В Израиле на него открыто дело , а увас ненавидящих ?
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30.09.2021 08:57 Відповісти
якби ви ще забрали хитро зроблених українці вам були вдячні до віку !
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29.09.2021 22:31 Відповісти
Так высылайте их и не просите железный купол, а покупайте С-400 в америке тоже много евреев общайтесь с кацапами и немцами
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30.09.2021 08:59 Відповісти
Ну й брехло ж ти , . Помніт він . .
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29.09.2021 22:45 Відповісти
А вот посмотри на комменты.
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30.09.2021 09:00 Відповісти
Это технологический газ, он не расходуется и оплачивается транспортировкой. Зебобики лживые.
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29.09.2021 18:12 Відповісти
Да, спору нет. А будут ли согласны оставшиеся потребители башлять за него? Отож...
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29.09.2021 18:24 Відповісти
А вони не платять за транспортування і технологічний газ ??
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29.09.2021 18:59 Відповісти
Технологический газ таки расходуется за счет потерь, которые неизбежны при транспортировке. Технологический газ Украина вроде как всегда закупала.
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29.09.2021 19:29 Відповісти
никуа себе! Здрафствуйте, газотрубопроводный экксперт! А в трубе что находится, если остановить транспортировку газа? А если убрать венгерский газ, то его отсутствие чем заполнят и чем компенсируют давление? (правильный ответ - ничем, потому что давление в трубе никуда не денется и дополнительный газ закачивать не нужно)
==========
Потери в ГТС Украины до 6%, но это сказочно завышенные нормы, что бы воровать газ. Реальные потери до 0,25% в год с учётом нескольких крупных аварий на ГТС, которых нет.
Хочешь ребус? В точке контроля газа (на счетчике газа) давление 2 Мпаскаля идет рачсет 1000 баксов за 1000 кубов под этим давлением, а тебе продают тот же газ, по той же цене, но под давлением 0,5 атмосферы. Вопрос: на сколько тебя на**бывают на разнице давления?
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29.09.2021 20:14 Відповісти
У нас вообще все что касается газа и его прокачки тайна за семью печатями. Что требовать от меня, если у нас руководство Нафтогаза точные цифры не может назвать по количеству газа в хранилищах.
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29.09.2021 20:32 Відповісти
Давление в магистральных трубах 40-70 атмосфер, а в газовом приборе потребителя 0,15 атмосфер. Вот на этоим выигрывают все газзбыты.
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29.09.2021 20:58 Відповісти
pV=RT за температуру забыл
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29.09.2021 22:32 Відповісти
чим скоріше позбавимся цього транзиту, тим нам буде краще! він є джерелом корупції і залежності, не більше того.
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29.09.2021 18:17 Відповісти
От него нужно было избавляться еще в 2014 году. А не заламывая руки, рассказывать Европе, какие мы надежные транзитеры. Липецкая фабричка боком вылезла сегодня...
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29.09.2021 19:34 Відповісти
сьогодні нам вилазить боком Квартал 95 у всіх його проявах, а не ліпецька фабрика, яка вже давним давно не працює...міняйте методичку!
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30.09.2021 10:46 Відповісти
...закончить интеграцию украинской ГТС в единую европейскую модель...
Та Вы шо? Та невже? А не запізно хльобати Боржомі...
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29.09.2021 18:23 Відповісти
Все это было понятно с 2014 года, но по факту для того чтобы подготовиться к такому развитию, не было сделано НИ-ЧЕ-ГО.
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29.09.2021 18:32 Відповісти
ну так компенсируйте с венгров в другом направлении.
реагировать надо адекватно. они нам далеко не друзья и не союзники
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29.09.2021 18:46 Відповісти
Прямые поставки с Турецкого потока огибая Балканы и заканчивая на границе в Австрия Венгрия....вы хоть посчитайте километраж и сколько еще стран кроме Греции и бывшей Югославии....,полмира прямые поставки... ради 3,5 млрд кубов для цыганей Сияртов да этот газ Золотой для Венгрии...Золотая Антилопа ржет с баранов...
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29.09.2021 18:55 Відповісти
Хіба Угорщина по 1000 долярів буде платити ??
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29.09.2021 19:00 Відповісти
Норвегия,Данияи Польша тянут нтику газопровода,Анджей Дуда продлит ветку в Украину..хватит разводить Хнык Хнык...Газопроводж заработает в 2022 году....Я лично верю президенту Польши а не Мавзолейным баранам...
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29.09.2021 18:59 Відповісти
Яка його потужність ? 6 млрд, чи менше ?
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29.09.2021 19:01 Відповісти
Чтобы прокачать газ на такое расстояние надо кучу копрессорных станция а это бабла немеряно надо...
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29.09.2021 19:04 Відповісти
Сейчас технологиий не те, что раньше. На Северном потоке только одна компрессорная станция и прокачивает все 1500 километров до Германского берега.
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29.09.2021 20:59 Відповісти
там ще американський скраплений газ можна отримувати
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Чтобы насрать Украине Плешивый мавзолейный баран пойдет на все...
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29.09.2021 19:03 Відповісти
ага! вон еще кто то разговорился! мадьяро-краснопузые фашисты! ну шо, суки, бандеровцы мешают? Украина мешает? ах вы ж падлы, с рашкостаном спелись? танки ***** может скинуть... с самолёта???
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29.09.2021 19:16 Відповісти
Надо привыкать, скоро всё рухнет.
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29.09.2021 19:39 Відповісти
50 млн. кубических метров природного газа - это суточные добыча всех, включая УГВ ....????
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29.09.2021 19:52 Відповісти
Україна, або хтось конкретно?
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29.09.2021 20:00 Відповісти
на 25 000 квартир на рік газу б хватило.
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29.09.2021 20:12 Відповісти
это нужно было делать 20 лет назад
********
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29.09.2021 20:21 Відповісти
Мадярів Закарпаття від'єднати від газової мережі, можна троха зекономити на цих ханте-мансі...))
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29.09.2021 21:35 Відповісти
Від головної труби гтс є відведення на угорщину і румунію. Скоріш за все, мова йде про підтриманням тиску саме в цьому сегменті. Не виключено, що через цей сегмент труби ми маємо качати газ комусь далі, а цього газу недостатньо.
Україна для початку має вимагати від угорщини визнання моральної відповідальності за другу світову війну. На всіх форумах ганьбити за це мадярів, а на офіційному рівні угорщина повинна вибачитись перед Україною за війну на стороні гітлера.
Нормальна практика. Держави і навіть Ватикан до сих пір вибачаються за історичні негаразди.
Про матеріальне відшкодування говорити зарано, а для старту мокати мадярів в гітлерівське гівно час від часу було б доречно.
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29.09.2021 22:00 Відповісти
ВЗРЫВАЙТЕ ГАЗОПРОВОДЫ РОССИИ !)
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29.09.2021 23:10 Відповісти
 
 