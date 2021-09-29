Через прямі поставки російського газу в Угорщину Україна витрачатиме додаткові 50 млн кубометрів на рік, - "Нафтогаз"
Цей газ піде на те, щоб підтримувати в газотранспортній системі належний тиск.
Про це директор НАК "Нафтогаз" з інтегрованих комунікацій Максим Білявський заявив у коментарі "Радiо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зменшення обсягів товаро-транспортної роботи за рахунок перерозподілу тих самих 4,5 мільярдів кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України", – сказав він.
За оцінкою Білявського, витрати природного газу для України зростуть на 50 млн кубометрів щороку.
Для протидії цим наслідкам треба завершити інтеграцію української ГТС в європейську єдину модель газопостачання і перенести точки приймання-передачі газу на східний кордон.
"Власне, для звичайного споживача це (означатиме – ред.) обґрунтоване формування ціни на газ, тобто українського індексу газу, який, судячи з усього, буде значно меншим, аніж є зараз у Європі", – припустив представник "Нафтогазу".
Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.
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До чого тут гас (керосін)?
не всіх жеж собак на німців вішати, а ці біляві і пухкі
ось тобі і приклади
можеш навести приклад інший, притаманний вашому саду
і досі не виплатили, а мали б виплачувати ще й досі
а мої особисті поради вам,скоріше за все,не сподобаються,тому нема сенсу їх оприлюднивати..
То які поради?
Так отож...
чи прийдуть такі, що після 24-го договоряться за транзит
В протоколі записано , що кацапи забов'язуні прокачувати певну кількість газу.
Ще раз. Обов'язок ПрезИдента, забезпечити виконання протоколу. Чи багатомільярдні позови проти "грязьпрому" були відкликані, виключно, задля можливості Вави посмотретЬ в очі фуйлу?
А к Бене Каломойскому - еще какая! Нежели тоже из за того что Беня умный? Или может потому что он грабит украинцев десятилетия подряд?
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Потери в ГТС Украины до 6%, но это сказочно завышенные нормы, что бы воровать газ. Реальные потери до 0,25% в год с учётом нескольких крупных аварий на ГТС, которых нет.
Хочешь ребус? В точке контроля газа (на счетчике газа) давление 2 Мпаскаля идет рачсет 1000 баксов за 1000 кубов под этим давлением, а тебе продают тот же газ, по той же цене, но под давлением 0,5 атмосферы. Вопрос: на сколько тебя на**бывают на разнице давления?
Та Вы шо? Та невже? А не запізно хльобати Боржомі...
реагировать надо адекватно. они нам далеко не друзья и не союзники
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Україна для початку має вимагати від угорщини визнання моральної відповідальності за другу світову війну. На всіх форумах ганьбити за це мадярів, а на офіційному рівні угорщина повинна вибачитись перед Україною за війну на стороні гітлера.
Нормальна практика. Держави і навіть Ватикан до сих пір вибачаються за історичні негаразди.
Про матеріальне відшкодування говорити зарано, а для старту мокати мадярів в гітлерівське гівно час від часу було б доречно.