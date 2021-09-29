Президент Венеціанської комісії Букіккіо закликав негайно створити Раду з етики у межах судової реформи в Україні

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликає невідкладно створити Раду з етики в межах проведення судової реформи в Україні.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Букіккіо повідомив, що саме судова реформа була в центрі нещодавнього обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, і зазначив, що "реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, щодо якої в українському суспільстві є дуже великі очікування".

Президент ВК привітав ухвалення закону "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

"Це центральна частина цієї реформи, що дасть змогу відтворити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій. Ще одна важлива частина цієї реформи - створення Ради з етики", - переконаний Букіккіо.

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З огляду на це він нагадав, що діяльність Ради з етики передбачена законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

"Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Ради з етики. Наразі вкрай необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок зробила свої власні призначення, які необхідні для проведення реформи", - закликав президент Венеціанської комісії.

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Водночас він висловив переконання, що "всі зацікавлені органи мають утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, які призводять до затримки створення Ради з етики, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх. Без Ради з етики не може бути незалежної і такої, що користується довірою, Вищої судової ради і, у свою чергу, не може бути надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України загалом і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу. Я також закликаю компетентні органи вжити всіх необхідних заходів для створення Ради з етики та виконання її завдань ефективно та швидко", - заявив Букіккіо.