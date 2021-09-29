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Новини Правосуддя
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Президент Венеціанської комісії Букіккіо закликав негайно створити Раду з етики у межах судової реформи в Україні

Президент Венеціанської комісії Букіккіо закликав негайно створити Раду з етики у межах судової реформи в Україні

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо закликає невідкладно створити Раду з етики в межах проведення судової реформи в Україні.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Ради Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Букіккіо повідомив, що саме судова реформа була в центрі нещодавнього обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським, і зазначив, що "реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, щодо якої в українському суспільстві є дуже великі очікування".

Президент ВК привітав ухвалення закону "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

"Це центральна частина цієї реформи, що дасть змогу відтворити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій. Ще одна важлива частина цієї реформи - створення Ради з етики", - переконаний Букіккіо.

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З огляду на це він нагадав, що діяльність Ради з етики передбачена законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

"Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Ради з етики. Наразі вкрай необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок зробила свої власні призначення, які необхідні для проведення реформи", - закликав президент Венеціанської комісії.

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Водночас він висловив переконання, що "всі зацікавлені органи мають утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, які призводять до затримки створення Ради з етики, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх. Без Ради з етики не може бути незалежної і такої, що користується довірою, Вищої судової ради і, у свою чергу, не може бути надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України загалом і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу. Я також закликаю компетентні органи вжити всіх необхідних заходів для створення Ради з етики та виконання її завдань ефективно та швидко", - заявив Букіккіо.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) судова реформа (1459) юстиція (732) ВККСУ (453) Букіккіо Джанні (18)


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Топ коментарі
+9
Больно смотреть, как президент Веницианской комиссии переживает за судебную реформу в Украине больше, чем шобла зеленых мерзавцев, которые совсем недавно просто наплевали на то, что текст "закона об олигархах" отослали в Веницианскую комиссию на рассмотрение, они, как то ворье, пропихнули этот закон с помощью ручного, прикормленного монобыдла из "слуг"...
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29.09.2021 18:55
+4
Дорогой Пиноккио, единственно эффективный способ навести порядок в судебной системе в этой стране - публично растворять пойманных судей в серной кислоте.
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29.09.2021 18:42
+4
що в 95 Кварталі знають про етику???
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29.09.2021 19:32
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а судьи кто
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29.09.2021 18:29 Відповісти
Судді в Україні неначе зачаровані богатирі, чи Змії Гориничі. Нічого їх не бере крім дусту. І в цьому чимала заслуга Веніціанської комісії, яка так багато зробила для цілковитої незалежності судової влади. Так що судді в нас залежать лише від суми хабаря.
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29.09.2021 18:34 Відповісти
букикика
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29.09.2021 18:44 Відповісти
Кулєба знав шо від веніціанки треба буде відмахнутись, як уХйлдо від усіх західних структур й їхніх рішень та правил . Тому Кулеба , ну той що радник-помічник у Дєрьмака по міжнародці, попередив ще два дні тому- Україні поради партнерів ні дло чого, вона сам краще знє що їй робити по замислу Єрмака.
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29.09.2021 19:57 Відповісти
где то громко заржал Монич...
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29.09.2021 18:41 Відповісти
Дорогой Пиноккио, единственно эффективный способ навести порядок в судебной системе в этой стране - публично растворять пойманных судей в серной кислоте.
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29.09.2021 18:42 Відповісти
Главное чтобы анал табу
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29.09.2021 18:43 Відповісти
Анал набу
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30.09.2021 08:53 Відповісти
Да ты чего там, мы чемпионы по судебной рехворме!!!
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29.09.2021 18:49 Відповісти
Ухты какой Букаке! Старый--а туда же.
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29.09.2021 18:52 Відповісти
Больно смотреть, как президент Веницианской комиссии переживает за судебную реформу в Украине больше, чем шобла зеленых мерзавцев, которые совсем недавно просто наплевали на то, что текст "закона об олигархах" отослали в Веницианскую комиссию на рассмотрение, они, как то ворье, пропихнули этот закон с помощью ручного, прикормленного монобыдла из "слуг"...
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29.09.2021 18:55 Відповісти
Да сколько можно всяких советов. Прям возврат в страну советов. Почему не делать прецедентное право как в развитых правовых странах.
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29.09.2021 19:10 Відповісти
Как у ***** и бульбашеску? Янелох их очень уважает и семемильными шагами доганяет
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29.09.2021 20:21 Відповісти
Как в Англии, Америке и частично в Швеции и др странах. У ***** и бульбофюрера как раз такая как у нас система где один и тот же судья по одинаковым случаям примет разное решение, что б выслужиться перед каким ни будь советом.
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30.09.2021 08:16 Відповісти
Нам нтчего этого не надо, мы выбрали самого умного самоучку- дилетанта, который все знает, он наш царь и бог, и может ещё вас научить, за него отдали голоса 73% быдла, вам это ничего не говорит?
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29.09.2021 19:13 Відповісти
интересно, почему этой новости нет на украинском? При этом русский текст выглядит как корявоватый перевод с украинского: "безотлагательно создать Совета по этике" ...
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29.09.2021 19:15 Відповісти
що в 95 Кварталі знають про етику???
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29.09.2021 19:32 Відповісти
Піноккіо не знало, шо у Крівом Рогу̀ слово "етика" не чули, а Юзік думав, шо это у макароннікаф такой матюк і абідєлся.
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29.09.2021 21:31 Відповісти
 
 