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бізнес (1899) захист (150) МВС (3468) Геращенко Антон (935) Єнін (348) Монастирський (392)

Офіс з питань захисту бізнесу створять у структурі МВС: координуватиме радник Геращенко, а відповідатиме - перший заступник міністра Єнін

Офіс з питань захисту бізнесу створять у структурі МВС: координуватиме радник Геращенко, а відповідатиме - перший заступник міністра Єнін

Міністерство внутрішніх справ має стати центром підтримки і захисту бізнесу. Але це можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту і підприємців.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу 29 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Я бачу для себе декілька напрямків, над якими ми маємо попрацювати у боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав. Цей напрямок дуже впливає на несплату податків. Ми розуміємо, що правоохоронна система може надіслати потужний сигнал, що порушувати закон не можна", - сказав Монастирський.

Він підкреслив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції, а це за собою понесе збільшення податків.

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"Тоді ми зможемо просити про перегляд заробітних плат правоохоронним органам та про збільшення видатків на потреби системи", - зазначив міністр.

Монастирський сказав, що в МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців.

"Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін. Від Нацполіції в Офіс увійдуть - голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою", - сказав він.

Своєю чергою перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов зазначив, що протягом трьох місяців буде реальний результат у боротьбі з контрафактною, нелегальною, тіньовою продукцією у сфері алкоголю, тютюну, палива та харчових продуктів.

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Голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко наголосила, що МВС і Верховна Рада відкриті для діалогу.

Генеральний директор ТОВ "ЛВН Лімітед" Юрій Сорочинський розповів про проблеми бізнесу. Наприклад, надмірну кількість нормативно-правових актів, що регулюють виготовлення алкогольної продукції в країні.

Також серед інших проблем, які стали предметом обговорення - контрабанда товарів, бюрократичні перепони, протидія рейдерству, захист інтелектуальної власності, прозорість державних закупівель.

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Топ коментарі
+11
Офис по вопросам защиты бизнеса - ну, наконец-то придумали официальное название "крыше"
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29.09.2021 19:49
+8
А-а-а, ну, раз Геращенко поставили бизнес защищать, ... Это просто какой-то лютый пи.дец
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29.09.2021 19:37
+7
Раньше Геращенко контрабанду курировал, а сейчас посадили бизнес обдирать?
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29.09.2021 19:33
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Раньше Геращенко контрабанду курировал, а сейчас посадили бизнес обдирать?
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29.09.2021 19:33 Відповісти
Людина неприродно схудла, а зараз треба знову надати звичне для народу "обличчя".
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29.09.2021 19:42 Відповісти
Какой обдирать? Читайте внимательнее, защищать... Бизнес защищать. Свой МВДешный.
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29.09.2021 22:28 Відповісти
Щуку кинули в річку.
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29.09.2021 19:35 Відповісти
А-а-а, ну, раз Геращенко поставили бизнес защищать, ... Это просто какой-то лютый пи.дец
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29.09.2021 19:37 Відповісти
по чому будуть білєти?
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29.09.2021 19:39 Відповісти
ой...вот и антоха лакомый кус на свою вылизанную тарэльку положил .... везет же лизоблюду! ))))
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29.09.2021 19:47 Відповісти
А консультироваться будет с главным защитником бизнеса Сеней А.
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Певно добре лизав, якщо авакова прибрали, а його лишили.
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Офис по вопросам защиты бизнеса - ну, наконец-то придумали официальное название "крыше"
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29.09.2021 19:49 Відповісти
гантоше надо било хлебное место - он красноречів і очень умеет служіть... прідумалі. Теперь он сам себя накорміт за труд на вовоЄрамковщіну
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29.09.2021 19:53 Відповісти
ЛИЗАТЬ Ж..пу , а не тарелки ВСЕМ ,вышестоящим 🤮!
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29.09.2021 20:13 Відповісти
еще одна "инвест няня" теперь от полиции. пора тикать
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29.09.2021 19:56 Відповісти
вони будуть тєлахранітєлямі нянь... ОТО ІНВЕСТРОИ ПОТЕЧУТЬ РІКОЙ . Ні суда ні правових важелів гарантіїї тільки санкції з шапіто Данілова, няні від ОПУ (незаконно очолююванного віцепрезидентом Єрмаком , охорона від Гантоші - І ВСЕ НЕ ПО ЗЕПОНЯТІЯМ!!! Янукович відпочиває!
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Ментоняни??....))
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29.09.2021 20:25 Відповісти
волків та вівців до купи...
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29.09.2021 19:58 Відповісти
Короче плодять купу непотрібних чиновників, бумагомаратєлєй...
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29.09.2021 20:01 Відповісти
Наконец то Геращенку подогнали Офис , а то как то без работы.На единицу бизнеса уж очень много защитников , которые все норовят Защитить, за деньги самого бизнеса.
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29.09.2021 20:04 Відповісти
Ясно, МВД решило создать свою доильню бизнеса, так сказать, без посредников.
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29.09.2021 20:10 Відповісти
Здравствуйте, мы ваша крыша. Зебобики, если у вас снесло крышу, крыша вас догонит
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29.09.2021 20:14 Відповісти
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29.09.2021 20:17 Відповісти
Стесняюсь спросить, что то слышно про "инвестиционных нянь"? От хохоту помираю. Клоуны рассмешили
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29.09.2021 20:17 Відповісти
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29.09.2021 20:23 Відповісти
Ну тепер хоч зрозуміли, до чого були ті слюняві оди найвеличніВшивому.
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29.09.2021 20:23 Відповісти
Добьют ФОПов, нечего путаться под ногами большого бизнеса олигархов.
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29.09.2021 20:24 Відповісти
НАЛИЗАЛ КОРМУШКУ!
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29.09.2021 20:33 Відповісти
..почему я раньше отсюда не свалила..
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29.09.2021 21:36 Відповісти
значить буде ппц бізнесу..
ще одну няню бізнес не витримає
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29.09.2021 22:13 Відповісти
Який бізнес? Ви поліцейських захистити не в змозі.
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30.09.2021 05:38 Відповісти
 
 