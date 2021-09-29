Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України (Слуга народу) Олександр Качура вважає, що запущений 3 місяці тому Фондом держмайна модуль автоматичної оцінки нерухомості погіршив ситуацію на ринку оцінки.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Нотаріальна палата України звернулася до керівника Фонду держмайна у зв'язку з недоліками і проблемами роботи автоматичного модуля оцінки нерухомості. У зверненні зазначено все те, про що я неодноразово заявляв особисто, а саме: завищення (у 300-500%) вартості нерухомості і земельних ділянок у невеликих населених пунктах, або ж навпаки, значне заниження вартості дорогої нерухомості", - написав Качура.

Нотаріальна палата констатує повний провал системи оцінки, затвердженої Фондом держмайна, а багато нотаріусів почали відправляти скарги і до мене з колегами.

"Система зобов'язує одних людей оплатити непідйомні податки, а іншим дає можливість ухилитися від їх сплати", - пише нардеп.

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Він також звертає увагу на те, що "у результаті оцінювачі можуть навмисно генерувати неправдиві довідки, вносячи в модуль некоректні дані. Вказують "приміщення" замість "квартири", "недобуд" замість "в експлуатації" і довідка з заниженою вартістю готова!"

"Таким чином, після 3 місяців роботи модуля, який "запустив" Фонд держмайна, очевидно, що становище на ринку стало ще гіршим, ніж було раніше і за цим неможливо спокійно спостерігати", - написав Качура.

Качура вважає, що роботу модуля автоматичної оцінки нерухомості повинні оцінити правоохоронні органи.

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"Можливо, така некоректна робота була закладена свідомо для подальших маніпуляцій "правильних" оцінювачів та переділу тіньового ринку? Відповідь мають дати правоохоронні органи".











Нагадаємо, раніше Качура говорив, що "Модуль оцінки нерухомості ФДМ працює як "корупційна лотерея", через масові скарги з боку нотаріусів та громадян на значне спотворення цін на нерухомість - як завищення, так і заниження.