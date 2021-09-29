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Новини
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Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, -

Народний депутат України (Слуга народу) Олександр Качура вважає, що запущений 3 місяці тому Фондом держмайна модуль автоматичної оцінки нерухомості погіршив ситуацію на ринку оцінки.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня Нотаріальна палата України звернулася до керівника Фонду держмайна у зв'язку з недоліками і проблемами роботи автоматичного модуля оцінки нерухомості. У зверненні зазначено все те, про що я неодноразово заявляв особисто, а саме: завищення (у 300-500%) вартості нерухомості і земельних ділянок у невеликих населених пунктах, або ж навпаки, значне заниження вартості дорогої нерухомості", - написав Качура.

Нотаріальна палата констатує повний провал системи оцінки, затвердженої Фондом держмайна, а багато нотаріусів почали відправляти скарги і до мене з колегами.

"Система зобов'язує одних людей оплатити непідйомні податки, а іншим дає можливість ухилитися від їх сплати", - пише нардеп.

Читайте також: ФДМУ запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

Він також звертає увагу на те, що "у результаті оцінювачі можуть навмисно генерувати неправдиві довідки, вносячи в модуль некоректні дані. Вказують "приміщення" замість "квартири", "недобуд" замість "в експлуатації" і довідка з заниженою вартістю готова!"

"Таким чином, після 3 місяців роботи модуля, який "запустив" Фонд держмайна, очевидно, що становище на ринку стало ще гіршим, ніж було раніше і за цим неможливо спокійно спостерігати", - написав Качура.

Качура вважає, що роботу модуля автоматичної оцінки нерухомості повинні оцінити правоохоронні органи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура

"Можливо, така некоректна робота була закладена свідомо для подальших маніпуляцій "правильних" оцінювачів та переділу тіньового ринку? Відповідь мають дати правоохоронні органи".

Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - слуга народу Качура 01
Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - слуга народу Качура 02

Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - слуга народу Качура 03

Після запуску модуля Фонду держмайна стан справ на ринку оцінки нерухомості став гіршим, - слуга народу Качура 04

Нагадаємо, раніше Качура говорив, що "Модуль оцінки нерухомості ФДМ працює як "корупційна лотерея", через масові скарги з боку нотаріусів та громадян на значне спотворення цін на нерухомість - як завищення, так і заниження.

Автор: 

оцінка (105) ФДМУ (1602) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+10
Страна в смартфоне значит страна в смартфоне. Зеля сказал! Готовьте ваши денежки, зелебобики, вы теперь овцами работаете. Как любит думать зеледент: "с паршивой овцы хоть шерсти клок, а с барана и рога отломить не грех". Выдающегося ученика каломойши вы выбрали.
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29.09.2021 20:11
+6
так вы же придурки его и запустили! не сам же фонд это придумал
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29.09.2021 20:20
+6
Взятки взяли его "написатели". Много понтов, но далеко не всю оценку можно автоматизировать. При этом, проверка на тупость результата не предусмотрена. Так что, +/- 300 % от реальной рыночной цены это нормуль в таком случае.
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29.09.2021 20:23
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Потому что автоматический, взяток не берет?
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29.09.2021 20:06 Відповісти
Взятки взяли его "написатели". Много понтов, но далеко не всю оценку можно автоматизировать. При этом, проверка на тупость результата не предусмотрена. Так что, +/- 300 % от реальной рыночной цены это нормуль в таком случае.
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29.09.2021 20:23 Відповісти
Во вторых, вам вешают лапшу, про автоматический. Автоматизирован только один из процессов - расчетная часть, но важнейшим блоком является сбор исходных данных. А сейчас любой ханурик может внести абсолютно любые псевдоданные и манипулировать результатом.
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29.09.2021 20:24 Відповісти
А що зєйлюпінці зробили як потрібно і на користь народу?
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29.09.2021 20:25 Відповісти
не все так погано, як тут заявив Качура , є й добрі новини...

Пи%дец это зелёная власть + фирташизация всей страны

Заваривайте чаек, это шортрид (позже будет детальный лонгрид) + интерактив!

- В Европе цена за газ достигла РЕКОРДНОЙ отметки - $1031 за 1000 кубометров.

Год назад цена на укр.бирже доходила до 2500 грн, сейчас более 30 000 грн!!!

❗️БОЛЬШЕ ЧЕМ В 10 РАЗ ВЫРОСЛА ЦЕНА НА ГАЗ❗️

И что мы слышим от министра кабинета министров Олега Немчинова?

"У Кабміні заявили, що жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". "ТА НЕ БУДЕ", б***ть... 🤬🤬🤬
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29.09.2021 20:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27336290.html https://ibigdan.livejournal.com/27336290.html

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29.09.2021 20:08 Відповісти
Страна в смартфоне значит страна в смартфоне. Зеля сказал! Готовьте ваши денежки, зелебобики, вы теперь овцами работаете. Как любит думать зеледент: "с паршивой овцы хоть шерсти клок, а с барана и рога отломить не грех". Выдающегося ученика каломойши вы выбрали.
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29.09.2021 20:11 Відповісти
Нотаріуси кажуть державі "як заробляти", а самі деруть 3 штуки особливо приватні. які заробляють 1% на кожній реєстрації нерухомості, кажучи що це йде державі (державне мито), а насправді їм у кишеню все йде.
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29.09.2021 20:18 Відповісти
А что мешает это сказать в глаза нотариусу? И в случае неправомерных начислений написать жалобу в Минюст?
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29.09.2021 20:25 Відповісти
так вы же придурки его и запустили! не сам же фонд это придумал
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29.09.2021 20:20 Відповісти
Именно фонд и придумал. В содружестве с частными распильщиками. При этом не признается, какие алгоритмы использованы. Не меняет нормативную базу. Все на коленке. Так легче откатывать.
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29.09.2021 20:27 Відповісти
после прихода к власти ЗЕбилов,многое ушло в минус...
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29.09.2021 20:36 Відповісти
А що? Ви очікували щось добре від цей влади?
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29.09.2021 21:01 Відповісти
так везде куда ни сунут свой нос слуги народа, какой закон не примут или рехформу всегда только хуже..
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29.09.2021 21:18 Відповісти
Швидше і надійніше замовити оцінку нерухомості https://ocenka.ua/otsinka-neruhomosti/ у приватній конторі . Адже в результаті ви отримаєте справедливу ринкову вартість майна, а не якуюсь незрозумілу "оціночну ціну", визначену за також невідомим алгоритмом. Тим більше, що послуги оцінювачів по більшості видів нерухомості зараз складають всього 1000 грн. Можна собі дозволити, як то кажуть
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11.08.2024 18:21 Відповісти
 
 