УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11438 відвідувачів онлайн
Новини
9 953 73

Звітувати щодо ЄСВ потрібно буде не раз на квартал, а раз на місяць, - законопроєкт Кабміну

Звітувати щодо ЄСВ потрібно буде не раз на квартал, а раз на місяць, - законопроєкт Кабміну

Кабінет міністрів ініціює перехід від квартальної звітності щодо внесення соціального внеску (ЄСВ) та єдиного податку до щомісячної.

Законопроєкт з відповідними змінами до Податкового кодексу уряд затвердив на засіданні в середу з ініціативи Пенсійного фонду і внесе до Верховної Ради. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою, об'єднання звітності з виплати ЄСВ і єдиного податку з 1 січня 2021 року призвело до низки негативних моментів. Зокрема, до відстрочення від одного до трьох місяців надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплати ЄСВ, страхового стажу, а також несвоєчасного включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат.

Читайте також: Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба

На думку авторів законопроєкту, це послабило платіжну дисципліну щодо ЄСВ та змістило до трьох місяців термін розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески. Крім того, щоквартальний внесок робить неможливим щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення Пенсійного фонду, вказується в документі.

Мінсоцполітики вважає, що щомісячне надання у податкову службу даних про сплату роботодавцем єдиного внеску також дозволить своєчасно розраховувати страховий стаж і отримувати відповідні соціальні виплати, зазначено в пояснювальній записці.

Автор: 

законопроєкт (3590) Кабмін (14082) податки (3827) звіт (413) ЄСВ (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
идиоты!
показати весь коментар
29.09.2021 20:27
+18
ржу с баранов как у руля страны так и их зебирателей. Битва века "Тупой ипет тупого".
показати весь коментар
29.09.2021 20:31
+14
кто может объяснить зачем вообще этот отчет? почему этим дебилам из налоговой недостаточно самой оплаты? которую они видят у себя на счету
показати весь коментар
29.09.2021 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
идиоты!
показати весь коментар
29.09.2021 20:27 Відповісти
Так бабло они ж получают независимо от отчётов.
В чём проблема?
показати весь коментар
29.09.2021 20:30 Відповісти
Они хотят не ежеквартально получать единый взнос, а ежемесячно.
Ежемесячный отчет, новый формы, ежемесячный платеж. В 3 раза больше поводов оштрафовать.
показати весь коментар
29.09.2021 20:58 Відповісти
Так ці ж ідіоти до нового року цей звіт щомісяця і отримували ! Потім якомусь із головних зедебілів сеча в голову стукнула і вони "улупашили " новоявлений звіт об"єднавши в один ЄСВ і ПДФО ; щодо сплати цього внеску , то його і так щомісяця сплачують (( Їй Богу - там одні корабельні сосни і такі самі "сосуни" (((
показати весь коментар
29.09.2021 23:58 Відповісти
Думайте, Шура!(С)
показати весь коментар
29.09.2021 21:17 Відповісти
Вони розумні. Все знають. Просто працюють на нуворишів клєптоманів як і всі їх папєрєдніки.
показати весь коментар
29.09.2021 20:30 Відповісти
это две минуты у них на сайте
показати весь коментар
29.09.2021 20:35 Відповісти
вони думають удушили середній бізнес а коли він почне звіти робити щомісячно, щось ще видавлять з нього, з того самого, котрого вже немає,,,,
показати весь коментар
29.09.2021 20:28 Відповісти
середній бізнес це головний ворог зеленої влади та олігархів - якщо дати йому вирости до великого то він буде вимагать демонополізації а це кінець олігархату
показати весь коментар
29.09.2021 20:51 Відповісти
Та поверніть розмір ЄСВ для великого бізнесу знову до 41%. А то верещать про злачіни попередників, а як змінити ситуацію жоден зєблюєць і не заїкнеться.
показати весь коментар
29.09.2021 20:29 Відповісти
Чем нам хуже, тем для них лучше.
показати весь коментар
29.09.2021 20:29 Відповісти
ржу с баранов как у руля страны так и их зебирателей. Битва века "Тупой ипет тупого".
показати весь коментар
29.09.2021 20:31 Відповісти
Нет денег в пенсионном. А при таком подходе - и не будет.
показати весь коментар
29.09.2021 20:33 Відповісти
Периодичность подачи отчетов, ни как не влияет на суммы налогов. Их как платили/не платили, так и будут.
показати весь коментар
29.09.2021 20:34 Відповісти
Влияет. Компании или предприятию нужно отчитаться за каждого работника каждый месяц
показати весь коментар
29.09.2021 20:37 Відповісти
Влияет на периодичность перечисления ЕСВ в бюджет, но не на сумму. Образно говоря, каждый месяц перечислять по миллиону, или раз в три месяца три миллиона.
показати весь коментар
29.09.2021 20:41 Відповісти
Если платить раз в квартал, то деньги еще 2 месяца у тебя в обороте.
показати весь коментар
29.09.2021 20:59 Відповісти
На фоне разговоров о том, что не надо платить ЕСВ они и решили ужесточить контроль. Чтобы не было разговоров. Но я не уверен, что ограничатся ужесточением контроля за отчетами. Наверняка придумают нечто, что не понравится персичному...
показати весь коментар
29.09.2021 20:39 Відповісти
Эти отчеты подаются в электронном виде, т.ч. бухгалтера не сильно перенапрягутся. Все равно от перестановки слагаемых сумма не поменяется.
показати весь коментар
29.09.2021 20:33 Відповісти
Этот электронный вид еще набрать надо. Попробуй-ка набрать 200-300-500 строк и нигде не ошибиться. Теперь не раз в квартал, а ежемесячно. Каждая ошибка - штраф.
показати весь коментар
29.09.2021 21:00 Відповісти
еще надо учесть, что его сделали объединенным отчетом с НДФЛ, то там работы бухгалтерам немало. Даже когда автоматизирован этот участок, то надо все равно перепроверить.
показати весь коментар
29.09.2021 21:54 Відповісти
Ці 500 рядків однаково за кожен місяць у кварталі окремо доводиться набирати (( так що не вмер Данило то болячка задавила ..... що по 500 щомісяця , що 1500 за один раз у квартал ((
показати весь коментар
30.09.2021 00:02 Відповісти
Да нет. Это правильное решение. Просто некоторые компании так и делают. Платят есв один раз в три месяца, а когда приходит третий месяц им приходится платить за 3 месяца.
показати весь коментар
29.09.2021 20:34 Відповісти
кретины с синдромом вахтера
показати весь коментар
29.09.2021 20:36 Відповісти
Так пенсии же собрались отменять?
показати весь коментар
29.09.2021 20:37 Відповісти
Через двадцать лет.
показати весь коментар
29.09.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2021 21:32 Відповісти
кто может объяснить зачем вообще этот отчет? почему этим дебилам из налоговой недостаточно самой оплаты? которую они видят у себя на счету
показати весь коментар
29.09.2021 20:38 Відповісти
Если кому не известно то я вам расскажу у компаний и предприятий есть фишка платить ЕСВ за 3 месяца на день подачи отчёта. Поэтому это правильное решение.
показати весь коментар
29.09.2021 20:39 Відповісти
І що від того ? Сума ЄСВ зросте якщо щомісяця платити а не раз за квартал ?
показати весь коментар
30.09.2021 00:04 Відповісти
Та нормально всё. Могли ж и ежедневный отчёт влупить.
показати весь коментар
29.09.2021 20:40 Відповісти
Раньше были ежемесячные отчеты по ЕСВ. Сделали поблажку - ввели квартальные отчеты, но платить при этом все равно нужно было помесячно. Так наши " крепкие хозяйственники" решили, что можно и платить раз в три месяца. Т.е., когда теперь возвращают ежемесячные отчеты, можно сказать только словами завета "великого ЗЕ": #ви_зробили_себе_разом.
показати весь коментар
29.09.2021 20:43 Відповісти
чушь. ЕСВ платится с каждой выплатой зарплаты. А зарплата платится дважды в месяц. А еще платятся отпуска и больничные, и с каждой выплатой - платится ЕСВ
показати весь коментар
29.09.2021 21:02 Відповісти
Ви правильно написали , але Вас не чують ((
показати весь коментар
30.09.2021 00:05 Відповісти
вот же дебилы сидят, дебилами погоняю.... ДЕБИЛОДЫ! НЕКУЙ БЫЛО ЛЕЗТЬ, облегчили пилять жизнь бизнесу. ********* властьимущие!
показати весь коментар
29.09.2021 20:41 Відповісти
Молодцы! Налоги нужно платить чтобы строить сильную Украину .
показати весь коментар
29.09.2021 20:43 Відповісти
любишь бумажки, отчёты, волокиту, да?

Совок головного мозга
показати весь коментар
29.09.2021 22:08 Відповісти
Серйозно ? А яким боком повернення місячної звітності яку скасували з 01.01.2021 , а тепер хочуть повернути назад допоможе сильну Україну побудувати ? Чи аби побалакати ?
показати весь коментар
30.09.2021 00:07 Відповісти
Ця незручність для обчислення і звіряння нарахованих доходів, які використовуються іншими службами, була зрозумілою відразу. Чого тягнули аж 9 місяців?
показати весь коментар
29.09.2021 20:47 Відповісти
Питання по іншому необхідно ставити - а нахрін ту звітність змінювали взагалі ?
показати весь коментар
30.09.2021 00:09 Відповісти
Лучше бы приняли закон которым бы на предприятиях независимо от форм собственности запретили делить ставку вакантной специальности или профессии. Есть такая практика. Чем посылать вакансию в центр занятости лучше поделить оклад между своими
показати весь коментар
29.09.2021 20:52 Відповісти
Да что уж там! Учитывая количество чиновников в Украине отчитываться по ЕСВ надо раз в неделю.
показати весь коментар
29.09.2021 20:54 Відповісти
предлагаю ходить туда ежедневно. Больше ж ФОПу делать нечего.
показати весь коментар
29.09.2021 21:06 Відповісти
Слабакі зезекі, що це - кожен місяць? Дайош погодинні звіти! За вчасно не поданий звіт - штраф! Ну і шо що ніч, чи свято - ШТРАФ!!! Ось і "піднімуть" економіку до кінця...
показати весь коментар
29.09.2021 20:55 Відповісти
Когда то Маргарет Тетчер сказала: Нет бюджетных денег, есть деньги налогоплательщиков. У нас бюджетные деньги считают своим карманом, и, тратят их как свои. Зарплаты - заоблачные, воруют на всяких откатах и т.д. Хочу увидеть посаженного коррупционера, тогда и платить налоги.
показати весь коментар
29.09.2021 21:00 Відповісти
Рехформаторы
показати весь коментар
29.09.2021 21:03 Відповісти
Уррря! теперь все ФОПы шо скучали за налоговой имеют полное право ходить туда намного чаще.
показати весь коментар
29.09.2021 21:04 Відповісти
Следующий шаг - еженедельно,

следующий шаг - ежедневно,

следующий шаг - ежечасно,

следующий шаг - …
показати весь коментар
29.09.2021 21:24 Відповісти
*уки давайте ежедневные оплаты и отчёты.
показати весь коментар
29.09.2021 21:29 Відповісти
Блин. Супердебилы.
Если речь про объединенную отчетность по ЕСВ+НДФЛ+ВС которую эти предурки ввели в этом году, то это еще можно понять. За одну эту отчетность надо снимать десяток баллов в рейтинг Doing Business. Затраты времени на составление одного отчета увеличились в несколько раз с затратами времени на составление 4-х старых отчетов.
Но если речь про объединенную для ФОПов... Они за себя, согласно закона имеют право платить раз в квартал, никакого отношения к расчетам средней зарплаты и соц.выплат их платежи не имеют, кроме того отчетность по ЕН была квартальная для 3-й группы и годовая для 1-2.

Так что вариантов два:
1) наш ПФ и КМ - это просто филиалы "тяжелых" отделений психбольниц, куда помещают безнадежных.
2) журналамеры как обычно все перепутали.
показати весь коментар
29.09.2021 21:40 Відповісти
При союзе платили только налог с оборота.
Большие предприятия - ежедневно
Средние - еженедельно
Малые - ежемесячно.

Налог с оборота легко считается. Вчера продали на Х, сегодня заплатили Х*У%.
показати весь коментар
30.09.2021 10:34 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443246599032000524 2 ч



Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний При чому - з 1 січня 2022 року Я так розумію, Зеленський зі Шмигалем остаточно вирішили загнати бізнес в тінь Бухгалтери, пристебніть паски!
показати весь коментар
29.09.2021 21:42 Відповісти
Мы тут все про зе власть идиоты дебила а они просто залазять вам уже не в карман а уже щупают Вам гланды через анальное отвертсие наше молчание их широкая дорога по грабежу и бес пределу пока нет ответки будет геноцид
показати весь коментар
29.09.2021 21:45 Відповісти
закошмарят бухгалтеров
показати весь коментар
29.09.2021 21:50 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVhZWZYAS1gJ8mxm600W-G099X1igfRY5Vjprp_lUxWO5IS--to4HwjYPzgYtKaX8I-nMZWOQUUgULmcjpwFII-yvqIpe7CqYedH4hpHUDdhKzMG2oanbFNMOknQVhQk80&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·



Це тупо війна влади з бізнесом.

Та сама про яку я попереджав ще рік тому. Це все неможливо виконати, це все лише доя того аби мати мажливість вибити з кожного будь-яку потрібну суму.

Це все наслідки голосування РОКАМИ бізнесу за «тих хто має шанс пройти», а не за тих хто захищає їх інтереси.

З 1 жовтня - нове коло пекла для ресторанів і барів. Що придумали фіскали цього разу?

29 вересня, 11:30
43762



https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg

https://biz.nv.ua/experts/novye-pravila-prodazhi-alkogolya-v-barah-i-restoranah-chto-teper-izmenilos-novosti-ukrainy-50186197.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке


https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg

Якщо наступного тижня при замовленні келиха вина або коктейлю в ресторані вам будуть нести його годину, не поспішайте лаяти бармена - ймовірно, ви станете жертвою не поганого сервісу, а чергового витка регулювання з боку фіскальних органів.

Якщо говорити незрозумілою бюрократичною мовою - всьому виною наказ Міністерства фінансів України № 13 від 21.01.2016 р. у редакції наказу № 329 від 08.06.2021 р.



Якщо говорити простою мовою: раніше офіціант, отримавши замовлення, відразу вбивав його в планшет, програма автоматично розділяла його на замовлення для кухні та бару і відправляла кухарям і бармену «зустрічки». На все про все кілька хвилин. Але з 1 жовтня, згідно з наказом Мінфіну, при замовленні алкоголю офіціант повинен не просто набрати його назву, а взяти відповідну пляшку, відсканувати штрих-код акцизної марки (а якщо немає сканера, а його зараз немає ні в кого, - вбити десятизначний номер вручну) і тільки після цього програма відправить «зустрічку» на бар. Якщо ж це коктейль і туди входять три алкогольні інгредієнти, то доведеться збігати до бармена, взяти відкриті пляшки (дай Боже, щоб кілька цифр на штрих-коді, бува, не відірвали відкриваючи пляшки) і набрати номери акцизних марок з усіх трьох пляшок. І головне: нічого не переплутати - інакше штраф.



Три кола пекла

Насправді це вже третій рівень контролю, який ми отримали від фіскалів.

Перший і традиційний був завжди: якщо ти торгуєш алкоголем, то працюєш на загальній системі оподаткування і, відповідно, звітуєш за кожну одиницю проданої продукції. Наприклад, купив ти пляшку лікеру для коктейлю, заплатив постачальнику відразу, але списати ці гроші до витрат ти можеш, тільки коли продаси 20 коктейлів, куди по 25 мл за технологічною картою йде цей лікер. І бухгалтер щодня зводить ці залишки і звітує про них у податкову. І ти не можеш продати більше, ніж офіційно купив. А з урахуванням того, що безготівкові розрахунки зараз сягають 80−90%, приховати реальні доходи, як це могли робити раніше, стає неможливим.

Але в серпні минулого року до вищевказаного контролю обороту алкоголю додався ще один: у чеку обов'язково мав бути вказаний код УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) для підакцизних товарів. Для закладів
показати весь коментар
29.09.2021 21:55 Відповісти
Я про це попереджав ще перед виборами 2019. Але ж хто чув? Всі як один "Гірше не буде!" - і витурили з влади тих, хто їх захищав.
показати весь коментар
30.09.2021 10:35 Відповісти
Здрасьте, покращення приехало. Всё для людей!
показати весь коментар
29.09.2021 22:04 Відповісти
Облегчают ведение бизнеса. А то слишком высоко в рейтингах Doing business взлетели.
показати весь коментар
29.09.2021 22:33 Відповісти
сомневаюсь, что они знают о существовании каких-то там рейтингов вне Украины. Они до сих пор опираются на плебс внутри страны, и думают больше о себе, чем об Украине.
показати весь коментар
30.09.2021 11:01 Відповісти
Я платил ЕСВ каждый месяц до 20 числа ,ну и что это проблема? Хотя лучше когда его вообще не платишь😁😁😁😁😁
показати весь коментар
29.09.2021 22:15 Відповісти
Зе-тыпилы!
Вынужден вас огорчить:
Если оставшиеся деньги пересчитывать в три раза чаще, их больше НЕ СТАНЕТ!
показати весь коментар
29.09.2021 22:16 Відповісти
Я бы заставил каждый час отчеты сдавать ! Круглосуточно ! И со штрафами за несдачу! А как же иначе набрать 200 с чем то лярдов на программу трансформации от Зеленского!?
показати весь коментар
29.09.2021 22:16 Відповісти
"объединение отчетности по выплате ЕСВ и единому налогу" - взагалі то, об'єднали звіти по ПДФО та ЄСВ. До чого тут єдиний податок?
показати весь коментар
29.09.2021 22:36 Відповісти
По-перше, журналісти могли наплутати. По-друге, можуть зробити щомісячну звітність по єдиному податку і додати до неї ЄСВ, який платить підприємець за себе.
показати весь коментар
30.09.2021 10:37 Відповісти
просто відміняють ту дічь, яку самі і придумали.
показати весь коментар
29.09.2021 22:43 Відповісти
Как вы твари уже задолбали!
показати весь коментар
29.09.2021 23:47 Відповісти
Вы реально не понимаете, что им не нужен "белый" бизнес простых людей???
показати весь коментар
30.09.2021 08:31 Відповісти
я понимаю, что зелебобики объявили войну малому бизнесу, и понимал что так будет еще в 2019 году. Но я в меньшинстве, и даже среди моих знакомых фопов половина шипела на меня с пеной у рта, что всё будет ништяк, и чтобы я не мешал им "менять страну" с "новыми лицами".
Самое грустное, что эти же самые люди до сих пор фильтруют новости и видят только хорошее, и убеждают самих себя, что всё отлично. То бишь, выводов никто не делает, и в этом проблема.

Даже когда доллар станет по 30 грн за штуку, все равно выводов никто не сделает.
показати весь коментар
30.09.2021 11:07 Відповісти
 
 