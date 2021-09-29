Звітувати щодо ЄСВ потрібно буде не раз на квартал, а раз на місяць, - законопроєкт Кабміну

Кабінет міністрів ініціює перехід від квартальної звітності щодо внесення соціального внеску (ЄСВ) та єдиного податку до щомісячної.

Законопроєкт з відповідними змінами до Податкового кодексу уряд затвердив на засіданні в середу з ініціативи Пенсійного фонду і внесе до Верховної Ради. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою, об'єднання звітності з виплати ЄСВ і єдиного податку з 1 січня 2021 року призвело до низки негативних моментів. Зокрема, до відстрочення від одного до трьох місяців надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплати ЄСВ, страхового стажу, а також несвоєчасного включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат.

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На думку авторів законопроєкту, це послабило платіжну дисципліну щодо ЄСВ та змістило до трьох місяців термін розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески. Крім того, щоквартальний внесок робить неможливим щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення Пенсійного фонду, вказується в документі.

Мінсоцполітики вважає, що щомісячне надання у податкову службу даних про сплату роботодавцем єдиного внеску також дозволить своєчасно розраховувати страховий стаж і отримувати відповідні соціальні виплати, зазначено в пояснювальній записці.