Звітувати щодо ЄСВ потрібно буде не раз на квартал, а раз на місяць, - законопроєкт Кабміну
Кабінет міністрів ініціює перехід від квартальної звітності щодо внесення соціального внеску (ЄСВ) та єдиного податку до щомісячної.
Законопроєкт з відповідними змінами до Податкового кодексу уряд затвердив на засіданні в середу з ініціативи Пенсійного фонду і внесе до Верховної Ради. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з пояснювальною запискою, об'єднання звітності з виплати ЄСВ і єдиного податку з 1 січня 2021 року призвело до низки негативних моментів. Зокрема, до відстрочення від одного до трьох місяців надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплати ЄСВ, страхового стажу, а також несвоєчасного включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат.
На думку авторів законопроєкту, це послабило платіжну дисципліну щодо ЄСВ та змістило до трьох місяців термін розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески. Крім того, щоквартальний внесок робить неможливим щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення Пенсійного фонду, вказується в документі.
Мінсоцполітики вважає, що щомісячне надання у податкову службу даних про сплату роботодавцем єдиного внеску також дозволить своєчасно розраховувати страховий стаж і отримувати відповідні соціальні виплати, зазначено в пояснювальній записці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В чём проблема?
Ежемесячный отчет, новый формы, ежемесячный платеж. В 3 раза больше поводов оштрафовать.
Совок головного мозга
следующий шаг - ежедневно,
следующий шаг - ежечасно,
следующий шаг - …
Если речь про объединенную отчетность по ЕСВ+НДФЛ+ВС которую эти предурки ввели в этом году, то это еще можно понять. За одну эту отчетность надо снимать десяток баллов в рейтинг Doing Business. Затраты времени на составление одного отчета увеличились в несколько раз с затратами времени на составление 4-х старых отчетов.
Но если речь про объединенную для ФОПов... Они за себя, согласно закона имеют право платить раз в квартал, никакого отношения к расчетам средней зарплаты и соц.выплат их платежи не имеют, кроме того отчетность по ЕН была квартальная для 3-й группы и годовая для 1-2.
Так что вариантов два:
1) наш ПФ и КМ - это просто филиалы "тяжелых" отделений психбольниц, куда помещают безнадежных.
2) журналамеры как обычно все перепутали.
Большие предприятия - ежедневно
Средние - еженедельно
Малые - ежемесячно.
Налог с оборота легко считается. Вчера продали на Х, сегодня заплатили Х*У%.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1443246599032000524 2 ч
Кабмін запропонував змінити податковий період із квартального на щомісячний При чому - з 1 січня 2022 року Я так розумію, Зеленський зі Шмигалем остаточно вирішили загнати бізнес в тінь Бухгалтери, пристебніть паски!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·
Це тупо війна влади з бізнесом.
Та сама про яку я попереджав ще рік тому. Це все неможливо виконати, це все лише доя того аби мати мажливість вибити з кожного будь-яку потрібну суму.
Це все наслідки голосування РОКАМИ бізнесу за «тих хто має шанс пройти», а не за тих хто захищає їх інтереси.
З 1 жовтня - нове коло пекла для ресторанів і барів. Що придумали фіскали цього разу?
29 вересня, 11:30
43762
https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg
https://biz.nv.ua/experts/novye-pravila-prodazhi-alkogolya-v-barah-i-restoranah-chto-teper-izmenilos-novosti-ukrainy-50186197.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
https://biz.nv.ua/ukr/experts/novi-pravila-prodazhu-alkogolyu-v-barah-i-restoranah-shcho-teper-zminilosya-novini-ukrajini-50186197.html?fbclid=IwAR2SNio4NezgYJmctxLjXdwdxRdBdpWgw2EsQ1WlQbyAoJWTj0fKrPBYSXg
Якщо наступного тижня при замовленні келиха вина або коктейлю в ресторані вам будуть нести його годину, не поспішайте лаяти бармена - ймовірно, ви станете жертвою не поганого сервісу, а чергового витка регулювання з боку фіскальних органів.
Якщо говорити незрозумілою бюрократичною мовою - всьому виною наказ Міністерства фінансів України № 13 від 21.01.2016 р. у редакції наказу № 329 від 08.06.2021 р.
Якщо говорити простою мовою: раніше офіціант, отримавши замовлення, відразу вбивав його в планшет, програма автоматично розділяла його на замовлення для кухні та бару і відправляла кухарям і бармену «зустрічки». На все про все кілька хвилин. Але з 1 жовтня, згідно з наказом Мінфіну, при замовленні алкоголю офіціант повинен не просто набрати його назву, а взяти відповідну пляшку, відсканувати штрих-код акцизної марки (а якщо немає сканера, а його зараз немає ні в кого, - вбити десятизначний номер вручну) і тільки після цього програма відправить «зустрічку» на бар. Якщо ж це коктейль і туди входять три алкогольні інгредієнти, то доведеться збігати до бармена, взяти відкриті пляшки (дай Боже, щоб кілька цифр на штрих-коді, бува, не відірвали відкриваючи пляшки) і набрати номери акцизних марок з усіх трьох пляшок. І головне: нічого не переплутати - інакше штраф.
Три кола пекла
Насправді це вже третій рівень контролю, який ми отримали від фіскалів.
Перший і традиційний був завжди: якщо ти торгуєш алкоголем, то працюєш на загальній системі оподаткування і, відповідно, звітуєш за кожну одиницю проданої продукції. Наприклад, купив ти пляшку лікеру для коктейлю, заплатив постачальнику відразу, але списати ці гроші до витрат ти можеш, тільки коли продаси 20 коктейлів, куди по 25 мл за технологічною картою йде цей лікер. І бухгалтер щодня зводить ці залишки і звітує про них у податкову. І ти не можеш продати більше, ніж офіційно купив. А з урахуванням того, що безготівкові розрахунки зараз сягають 80−90%, приховати реальні доходи, як це могли робити раніше, стає неможливим.
Але в серпні минулого року до вищевказаного контролю обороту алкоголю додався ще один: у чеку обов'язково мав бути вказаний код УКТ ЗЕД (українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) для підакцизних товарів. Для закладів
Вынужден вас огорчить:
Если оставшиеся деньги пересчитывать в три раза чаще, их больше НЕ СТАНЕТ!
Самое грустное, что эти же самые люди до сих пор фильтруют новости и видят только хорошее, и убеждают самих себя, что всё отлично. То бишь, выводов никто не делает, и в этом проблема.
Даже когда доллар станет по 30 грн за штуку, все равно выводов никто не сделает.