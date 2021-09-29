Окупанти порушили права Джемілєва і Чубарова на справедливий суд у Криму, - доповідь ООН

Росія з порушенням принципу законності і міжнародного гуманітарного права переслідувала голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і заочно засудила його до шести років позбавлення волі.

Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що Чубаров скаржився на те, що йому належним чином не повідомляли про час та місце судового розгляду і не викликали в суд.

"Справедливість судового розгляду обвинуваченого була ще більше підірвана довільним відведенням його приватного адвоката, що може дорівнювати порушенню права мати обраного ним самим захисника", - підкреслюють в ООН.

Також Моніторингова місія повідомляє, що на ще одному судовому провадженні за відсутності підсудного - Мустафи Джемілєва, лідер кримськотатарського народу не зміг бути присутнім, оскільки російська влада заборонила йому в'їзд до Криму до 2034 року.

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ООН зазначає, що згідно з IV Женевською конвенцією (стаття 70), окупаційна держава не має права здійснювати арешт, переслідування або висувати звинувачення проти осіб, які перебувають під захистом, за вчинки, скоєні ними до початку окупації, за винятком випадків порушення законів або звичаїв війни.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року голові Меджлісу Рефату Чубарову "суд" оголосив рішення у вигляді шести років позбавлення волі в колонії загального режиму, штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 200 годин виправних робіт. Всього "прокурор" просив дев'ять років позбавлення волі для Чубарова.