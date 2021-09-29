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Новини
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Головні новини 29 вересня: скандал зі "скасуванням безвізу", в Україні побудують центр для "Байрактара"

Головні новини 29 вересня: скандал зі

ЗМІ повідомили, що низка країн ЄС порушили питання про скасування "безвізу", під Києвом буде центр експлуатації "Байрактара", ЄСВ хочуть зобов'язати платити щомісяця - головні новини 29 вересня.

Україні можуть скасувати безвіз. Або ні

Журналісти стверджують, що їм до рук потрапив внутрішній документ ЄС, в якому Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія пропонують скасувати для України безвізовий режим. У Кабміні кажуть, що ми як і раніше відповідаємо всім критеріям для "безвізу", в МЗС - що для скасування немає жодних причин. Президент Німеччини Штайнмаєр назвав повідомлення фейковою новиною.

Зустріч Ердогана і Путіна: про Крим не говорили

Президент Росії завершив самоізоляцію і зустрівся зі своїм турецьким колегою. Переговори тривали близько 3 годин, говорили про двосторонні і міжнародні питання. Питання окупації Росією Криму не торкалися.

Україна і Туреччина побудують центр експлуатації "Байрактара"

Відповідний меморандум Міноборони підписало з турецькою компанією Bayraktar. Перший центр буде поруч із Васильковом, з часом планують звести ще низку. Наступним етапом має стати українсько-турецьке виробництво БПЛА.

У Кремлі зазначили, що виступають проти використання турецького озброєння на Донбасі.

Міноборони шукає ультраправих у Нацакадемії Сухопутних військ

Інститут Джорджа Вашингтона раніше заявив у доповіді, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправої організації Centuria. І тепер міністр оборони Таран доручив Військовій службі правопорядку перевірити, чи так це насправді.

СБУ завершила розслідуваня справи Семенченка і Шевченка

Екснардепа Семена Семенченка й агента НАБУ Євгенія Шевченка, а також ще сімох людей, підозрюють у створенні НЗФ, теракті, незаконному поводженні зі зброєю та порушеннях порядку міжнародних передач товарів. Зараз фігуранти ознайомлюються з матеріалами справи.

Мер Запоріжжя йде у відставку після обшуків

Володимир Буряк каже, що змушений покинути пост через стан здоров'я. Він обіцяє не йти з політики і не їхати з міста.

Кабмін хоче, щоб ЄСВ платили раз на місяць

Відповідний законопроєкт, розроблений за ініціативою Мінсоцполітики, уряд вніс до Верховної Ради.

Українці заборгували за комуналку понад 64 млрд грн

За даними Opendatabot, за рік борги за комунальні послуги зросли в півтора рази. Найбільше споживачі винні за розподіл природного газу.

Автор: 

безпілотник (4144) Буряк Володимир (20) борг (2138) Запоріжжя (2263) Міноборони (7349) путін володимир (23790) Туреччина (3500) Ердоган Реджеп Таїп (928) безвізовий режим (1336) комунальні послуги (570) Семен Семенченко (251) Шевченко Євген (139) ЄСВ (55) Байрактар (192)


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Ну і шо? Безвіз на хліб не намажеш, казали зебіли.
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29.09.2021 22:20 Відповісти
Президент Германии Штайнмайер .
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А порохоботам радость
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29.09.2021 23:55 Відповісти
А яке відношення я маю до порохоботів?
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30.09.2021 08:17 Відповісти
в Украине построят центр для "Байрактаров" років через 10
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30.09.2021 05:52 Відповісти
Даже одно упоминание о возможности строительства такого центра вызывает резкое обострение геморроя у старикашки Путина, а это уже само собой хорошо.
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30.09.2021 07:45 Відповісти
 
 