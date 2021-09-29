Головні новини 29 вересня: скандал зі "скасуванням безвізу", в Україні побудують центр для "Байрактара"

ЗМІ повідомили, що низка країн ЄС порушили питання про скасування "безвізу", під Києвом буде центр експлуатації "Байрактара", ЄСВ хочуть зобов'язати платити щомісяця - головні новини 29 вересня.

Україні можуть скасувати безвіз. Або ні

Журналісти стверджують, що їм до рук потрапив внутрішній документ ЄС, в якому Німеччина, Франція, Італія, Бельгія та Чехія пропонують скасувати для України безвізовий режим. У Кабміні кажуть, що ми як і раніше відповідаємо всім критеріям для "безвізу", в МЗС - що для скасування немає жодних причин. Президент Німеччини Штайнмаєр назвав повідомлення фейковою новиною.

Зустріч Ердогана і Путіна: про Крим не говорили

Президент Росії завершив самоізоляцію і зустрівся зі своїм турецьким колегою. Переговори тривали близько 3 годин, говорили про двосторонні і міжнародні питання. Питання окупації Росією Криму не торкалися.

Україна і Туреччина побудують центр експлуатації "Байрактара"

Відповідний меморандум Міноборони підписало з турецькою компанією Bayraktar. Перший центр буде поруч із Васильковом, з часом планують звести ще низку. Наступним етапом має стати українсько-турецьке виробництво БПЛА.

У Кремлі зазначили, що виступають проти використання турецького озброєння на Донбасі.

Міноборони шукає ультраправих у Нацакадемії Сухопутних військ

Інститут Джорджа Вашингтона раніше заявив у доповіді, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправої організації Centuria. І тепер міністр оборони Таран доручив Військовій службі правопорядку перевірити, чи так це насправді.

СБУ завершила розслідуваня справи Семенченка і Шевченка

Екснардепа Семена Семенченка й агента НАБУ Євгенія Шевченка, а також ще сімох людей, підозрюють у створенні НЗФ, теракті, незаконному поводженні зі зброєю та порушеннях порядку міжнародних передач товарів. Зараз фігуранти ознайомлюються з матеріалами справи.

Мер Запоріжжя йде у відставку після обшуків

Володимир Буряк каже, що змушений покинути пост через стан здоров'я. Він обіцяє не йти з політики і не їхати з міста.

Кабмін хоче, щоб ЄСВ платили раз на місяць

Відповідний законопроєкт, розроблений за ініціативою Мінсоцполітики, уряд вніс до Верховної Ради.

Українці заборгували за комуналку понад 64 млрд грн

За даними Opendatabot, за рік борги за комунальні послуги зросли в півтора рази. Найбільше споживачі винні за розподіл природного газу.