Середня зарплата лікаря в Україні наступного року становитиме 22,5 тис. грн, - міністр фінансів Марченко
У 2022 році зросте середній заробіток українських медичних працівників.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
Міністр заявив, що збільшення зарплати для лікарів у 2022 році становитиме більше ніж півтора рази. На думку Сергія Марченка, це допоможе утримати фахівців в Україні.
"Середня заробітна плата лікарів, за нашими розрахунками, в 2022 році повинна становити 22,5 тис. грн. Ми вважаємо, що це досить суттєве зростання, більш ніж в 1,6 рази. Ми вважаємо, що це дозволить, зокрема зберегти робочі місця і залишити медиків в Україні. Тому що ми мотивуємо їх досить суттєво", - сказав міністр.
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