Угорщина обіцяє блокувати вступ України до НАТО через критику газової угоди з РФ
Критику газової угоди, яку уклали Угорщина і російський "Газпром", з боку України в Будапешті вважають спробами втручання у внутрішні справи цієї країни.
Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Помста України сталася задовго до наших газових домовленостей з росіянами - коли Україна внесла змін до закону про освіту, чим грубо обмежила використання рідної мови угорців Закарпаття. Тому Угорщині варто продовжувати блокувати її шлях до НАТО", - сказав Гуйяш.
Глава адміністрації Віктора Орбана додав, що Україна не має стосунку до енергетичної політики Угорщини і "не може оцінити серію жестів", зроблених угорською владою для примирення Будапешта і Києва.
"Ми хочемо повернутися на шлях діалогу", - запевнив Гуйяш.
Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.
Будь ласка, зачекайте...
До середины декабря 1941 у США с Германией была исключительная любовь и поставки всего чего только Гитлер пожелает.
Если Вы не в курсе, то почти половина авиационных моторов, которые были у Гитлера на момент нападения на СССР были из США. А это значит, что ПОЛОВИНА самолетов, которые воевали против Франции, Польши, Британии - были американскими. Вот ведь удивительно, да?
А знаете что ещё более удивительно - а то, что например великий Генри Форд в 1938 году получил Знак Германского Орла - высшую германскую награду для иностранцев. А знаете почему? Потому что ТРЕТЬ всех машин Рейха за всю Вторую Мировую Войну - это были машины, сделанные Фордом.
Я уж не говорю о том, что Стандарт Ойл дал Гитлеру технологии каучука и построил три крупнейших завода по производству стали для Гитлера. На минуточку - с применением труда заключённых!
От і думайте - хто для НАТО безпечніший. І кому віддадуть перевагу.
1. Мовне питання.
2. За те, що нам не сподобалось, що Угорщіна куплятиме газ не з нашої труби (хоча так коротше відстань і дешевше газ).
Мабуть "Тайожний Союз" уграм краще, ніж Європейський?
Вспомните, как подписывали Соглашение об Ассоциации.
Для других стран небыло такого противодействия.
это не венгерская политика. а рашкованская
Завтра Украина разорвала отношения с Венгрией. Сделала всё, что Вы описали выше.
Вы же понимает, что послезавтра Украина теряет Безвиз, (правда мне кажется, что безвиз это и так кидалово, чтобы мы забыли, что обещалось лидерами на Майдане, но всё-таки).
Украину начинают блокировать везде где можно: в ПАСЕ, еврокомиссиях и прочем.
Я уж не говорю о том, что про НАТО и ЕС можно вообще забыть.
Если Вы хотите слиться - не делайте это так бездарно, пожалуйста.
Через 11 лет сопротивления Македония поняла что вето члена НАТО непреодолимо, и подчинилась - выполнила требование Греции по изменению названия страны. И Украина выполнит любое требование Венгрии или останется за бортом НАТО.
Право любого члена выставить любые неограниченные условия вступающей страны - абсолютно и неограничено. Консенсус!
Если Украина в ближайшее время не одумается и вместо с народа "драть в три шкуры"© не приструнит олигархов, не положит край коррупции, казнокрадству, воровству и прочему гавнищу, то кончится или этим, или чем-то наподобие. И это только на Венгерском направлении.
Демографическая дезинтеграция государства неизбежно приводит к его территориальной фрагментации.
Вы всё так упорно рассказываете об Закарпатье, но как минимум вы здесь не были и какая ситуация сейчас с этим всем что вы обсуждаете, тоже не знаете, так что не*** пиз**** идио**!!!
Дати 30 діб на виїзд "дадому" або повинні показати, що вони мають кошти на перебування в Україні. Ось і все. Нема грошей - додому. Ну й податки повинні платити. Халяви не буде.
А для цього потрібно прийняти НОРМАЛЬНИЙ закон про громадянство, а не булькотіти про 2-3 громадянства. Додати норму про автоматичне скасування громадянства (з моменту набуття громадянства іншої країни), додати штрафи, нормальні штрафи - 10-20 тис. грн. Особливо упоротим заброняти вїзд ВІД 5 років і до 25.
А то в нас мусі-пусі. А завтра ці потвори почнуть зазіхати вже на землі. Нас й так не запрошують в НАТО, а якщо й будуть брати, то угорщина там точно не вирішує кого й куди брати.
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В 2008 Греция наложила вето на вступление Македонии и потребовала от нее изменить название страны. После 11 лет Македония капитулировала и подчинилась. Вето члена НАТО невозможно преодолеть.
Украину пинают ,кому ни лень,разговаривают то снисходительно,то с ультиматумами.Думать надо,кого выбираем во власть.Это не только качество нашей жизни,но и отношение соседей к нам.Умные не выбрали бы во власть шапито.
Типа, даже покритиковать и высказать недовольство НЕЛЬЗЯ.
Должны сидеть "молча сопя в тряпочку"...