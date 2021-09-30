Угорщина обіцяє блокувати вступ України до НАТО через критику газової угоди з РФ

Критику газової угоди, яку уклали Угорщина і російський "Газпром", з боку України в Будапешті вважають спробами втручання у внутрішні справи цієї країни.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Помста України сталася задовго до наших газових домовленостей з росіянами - коли Україна внесла змін до закону про освіту, чим грубо обмежила використання рідної мови угорців Закарпаття. Тому Угорщині варто продовжувати блокувати її шлях до НАТО", - сказав Гуйяш.

Глава адміністрації Віктора Орбана додав, що Україна не має стосунку до енергетичної політики Угорщини і "не може оцінити серію жестів", зроблених угорською владою для примирення Будапешта і Києва.

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"Ми хочемо повернутися на шлях діалогу", - запевнив Гуйяш.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина і російський "Газпром" уклали контракт на прямі поставки газу. Україна сказала, що розчарована таким рішенням. Будапешт заявив, що Київ намагається втрутитися у внутрішні угорські справи. МЗС Угорщини викликало посла України, а МЗС України - посла Угорщини. Кулеба попросив угорських партнерів "не розкручувати емоції", Єврокомісія обіцяє перевірити наслідки газового контракту Угорщини і РФ.