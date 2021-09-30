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Медпрацівники не входять до переліку професій, для яких буде обов'язковою вакцинація, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких є обов'язковою вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? У цьому випадку відсторонення може привести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.
При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.
Топ коментарі
+8 Веретено
показати весь коментар30.09.2021 01:20
+6 Игорь Монахов
показати весь коментар30.09.2021 00:45
+6 Игорь Монахов
показати весь коментар30.09.2021 00:59
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Будь ласка, зачекайте...
Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
Напоминаю, что после начала пандемии уже прошло более полутора лет.
Вакцин не было, так что рисковали постоянно.
У нас в отделении возможность вакцинироваться появилась только весной, но, например я, продержавшаяся аж до апреля, как раз и заболела. Болела тяжело.
Когда выздоровела, вакцина уже появилась в свободном доступе, но мне всё время было еще рано вакцинироваться, а теперь уже буду, срок подходит.
Был и еще один нюанс. Медики, как правило, не хотели вакцинироваться индийским аналогом Астра Зенеки, она некачественная и сырьё там сомнительного происхождения.
Так понятно?
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Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно - отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? Источник:
Виявляється, що це не той випадок.
И чтоб не нужно было заниматься профилактикой болезней и серйозно обследовать людей и делать иммунограммы, чтобы знать что у человека с иммунитетом, потому что иммунитет каждого индивидуален!
Это хлопотно и дорого. Государство не хочет тратиться на каждого.
Для государства мы все на одно лицо (здоровье)
Легче колоть всех и здоровых, и больных , и худых и толстых, и с больной щитовидкой и со здоровой и т. д. и т.п. и всех одинаковой дозой.
И подростка весом 30 кг и дядю 100кг одинаковой дозой! Для государства мы стадо.
К сожалению...
- експозицію
- зав'язку
- кульмінацію
- розв'язку
- епілог
Сподіваюся, що ми вже на третьому етапі.
Что же нужно знать о безопаснейшей, действенной, эффективнейшей вакцине такого мля, чтобы из вариантов уколоться или потерять работу, выбрать последнее !!!
Досить вже фейкометити, задовбали.
До речі, перед відправкою коментаря її немає, вона з'являється тоді, коли коментар вже опублікований.
До речі, у вашої команди клоунів-антиваксерів поповнення, нульова Катя Розова, у якої всі померлі - це вакциновані. Вітаю, вам з нею буде весело, бо старі кловани та клоунеси вже остогидли та від них кацапсіною смердить.
Я про смерть, гроби та морги мову не веду. Не треба перекладати зісвоєї хворої голови на мою здорову.
Ще раз повторюю: вам до Каті Розової, це вона там усіх ховає. Напевно, клімактерічна бабуся з менструацією.
Звичайно, що брешуть! Всі померлі - це вакциновані, тому що у нас 100% відсотків населення вакциноване. Це якщо ви нє в курсє дєла там за своїм парєбріком. Розочка, ви тільки вакцинку собі не робіть, бо Ведьмана казала, що починаються кровотечі, а якщо ви бабуся з клімаксом, то у вас почнуться місячні і ви зможете завагітніти від свого діда. Будьте обережні, не розмножуйтесь.
https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/day-is-21/apply/ 21 https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/apply/ ноября https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/apply/ 2021
Ученые предположили, что необычайная устойчивость к COVID-19 у некоторых людей, связана с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу
В первую волну пандемии COVID-19 ученые 4 месяца следили за медработниками из красной зоны больницы святого Варфоломея в Лондоне, брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. В ходе наблюдения выяснилось, что многие заболели, однако у 58 человек не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК.
У 20 был повышенный уровень Т-клеток, у 19 - белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 "серонегативных" выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 - репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.
https://vkirove.ru/news/2021/11/21/uchenye_nazvali_tekh_komu_ne_strashen_covid_19_t_kletki_ne_dadut_virusu_prizhitsya.html
прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми - нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план
как всякое медицинское вмешательство, вакцинация не может быть массовой