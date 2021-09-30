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Медпрацівники не входять до переліку професій, для яких буде обов'язковою вакцинація, - Ляшко

Медпрацівники не входять до переліку професій, для яких буде обов'язковою вакцинація, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких є обов'язковою вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? У цьому випадку відсторонення може привести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

Також читайте: 99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

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Топ коментарі
+8
з такими тараканами знов жe нeвольно стаєш антиваксeром
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30.09.2021 01:20
+6
блиннн.. идиоты !!! у медработников значить нет принудительной вакцинации - а у учителей и студентов есть !!! это пздц товарищи !!! какой маразм !!! кста ВСЕ законы во Всем Мире (в Украине тоже) на стороне ТОЛЬКО т.з. антиваксеров !!!
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30.09.2021 00:45
+6
я смотрю что это не жизнь у Нас пошла в этом заЗЕркалье - а сплошной квартало-цирк-шапито !!! в котором кста антрактов даже не предвидится !!!
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30.09.2021 00:59
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Viva la razumisto
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30.09.2021 00:37 Відповісти
блиннн.. идиоты !!! у медработников значить нет принудительной вакцинации - а у учителей и студентов есть !!! это пздц товарищи !!! какой маразм !!! кста ВСЕ законы во Всем Мире (в Украине тоже) на стороне ТОЛЬКО т.з. антиваксеров !!!
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30.09.2021 00:45 Відповісти
Успокойтесь, медработники почти все провакцинированы, разве только кроме тех, кто уже переболел и срок вакцинации, которую рекомендуют проходить через 5-6 месяцев после болезни, не подошел.
Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
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30.09.2021 00:55 Відповісти
ляшко другого мнения..
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30.09.2021 00:57 Відповісти
ха.. извините но медработники от того и называются медработниками из-за того что они ВРАЧИ !!! и кто как не доктора знают что такое эта т.з. вакцина в отличии от простого пипла !!! В США вчера уволилось 3 тыс. врачей в одном Нью-Йорке - они все посчитали что лучше быть безработным чем уколоться неизвестно чем !!!
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30.09.2021 01:04 Відповісти
Ха-ха-ха.
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30.09.2021 01:12 Відповісти
Ну так уже 5-6 месяцев должно было пройти после того как - цитирую
Мы первыми приняли на себя этот удар, когда только эпидемия началась, а никаких вакцин еще не было.
Напоминаю, что после начала пандемии уже прошло более полутора лет.
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30.09.2021 02:03 Відповісти
Ну все же заболевали не одномоментно, а в разное время.
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30.09.2021 18:30 Відповісти
Согласен. Но как-то странно, если человек был на передовой борьбы больше года без вакцин, а заразился только сейчас в период активной вакцинации. Не находите? Причем в этом случае он уже по-любому имел доступ к вакцинации, но вот почему-то не вакцинировался, чтобы предупредить заболевание.
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30.09.2021 18:32 Відповісти
Ну чего вы такой упоротый? Давайте я вам объясню на личном примере. Работаю в больнице, врач. С начала эпидемии наше отделение пережило ВОСЕМЬ карантинов, когда брали пациентов только с отрицательным результатом теста, а через 2-3 дня у них обнаруживался ковид. Тесты не всегда точны, увы. За это время успевало заразиться несколько сотрудников, имевших контакт с пациентом.
Вакцин не было, так что рисковали постоянно.
У нас в отделении возможность вакцинироваться появилась только весной, но, например я, продержавшаяся аж до апреля, как раз и заболела. Болела тяжело.
Когда выздоровела, вакцина уже появилась в свободном доступе, но мне всё время было еще рано вакцинироваться, а теперь уже буду, срок подходит.
Был и еще один нюанс. Медики, как правило, не хотели вакцинироваться индийским аналогом Астра Зенеки, она некачественная и сырьё там сомнительного происхождения.
Так понятно?
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30.09.2021 18:45 Відповісти
Мне понятно только одно. Факт того, что медиков, которые по логике вещей, подвергаются больше всех риску заболеть ковид, почему-то не включили в перечень профессий к обязательной вакцинации. Уж извините. Я словам чаще всего не верю. Я верю делам людей. Слова не стоят ничего в нашей стране. А особенно из уст политиков и чиновников. Ну а конкретный факт я привел выше. Для меня, как простого обывателя, это сигнал. И он не в пользу вакцинации. А за тесты я давно знал, что они не точны. Я могу даже предположить (правда сразу оговорюсь что бездоказательно), что тест не только положительно реагирует на ковид, но и на другие возбудители ОРВИ тем самым давая по факту размытую картину заболеваемости ковид. Это из просто умозаключений и наблюдений. С приходом ковид куда-то исчезли регулярные эпидемии ОРВИ. Нет их в том количестве, что были в доковидный период. И это тоже факт.
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30.09.2021 21:57 Відповісти
Брехня. Зачастую не вакцинируются именно медработники, потому что знают больше чем те, кто вакцинирутся бездумно и готов на "винегрет" из вакцин
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22.11.2021 12:26 Відповісти
з такими тараканами знов жe нeвольно стаєш антиваксeром
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30.09.2021 01:20 Відповісти
Так завжди треба аналізувати інформацію. Вакцини корисний винахід людства. Вони потрібні. І вакцінуватися треба. Але, як бачимо, протиковідний шмурдяк до вакцин немає жодного стосунку хоч так само зветься.
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30.09.2021 01:57 Відповісти
Так ніби ж саме через цей "еліксир" визначення викцини змінили.
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30.09.2021 04:44 Відповісти
Брехня за 80 відсотків.
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30.09.2021 00:45 Відповісти
медработник будут продолжать торговать лекарствами
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30.09.2021 00:46 Відповісти
т.е. если медработник зарозит пациента..то ему ничего не будет..
---
Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно - отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? Источник:
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30.09.2021 00:50 Відповісти
*зараза..
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30.09.2021 00:55 Відповісти
дурак ти. вакцинацiя робиться заради самоi людини. а нe за ради сусiда. вакцина захищає людину вiд смeртi а нe заражeння. i вакцинований отримує щє свободу сам заражати iнших - як вакцинованих так i нeвакцинованих
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30.09.2021 01:24 Відповісти
...вакцинацiя робиться заради самоi людини...
Виявляється, що це не той випадок.
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30.09.2021 02:00 Відповісти
Вакцинация делается не ради человека, а ради того, чтоб медики меньше напрягались.
И чтоб не нужно было заниматься профилактикой болезней и серйозно обследовать людей и делать иммунограммы, чтобы знать что у человека с иммунитетом, потому что иммунитет каждого индивидуален!
Это хлопотно и дорого. Государство не хочет тратиться на каждого.
Для государства мы все на одно лицо (здоровье)
Легче колоть всех и здоровых, и больных , и худых и толстых, и с больной щитовидкой и со здоровой и т. д. и т.п. и всех одинаковой дозой.
И подростка весом 30 кг и дядю 100кг одинаковой дозой! Для государства мы стадо.
К сожалению...
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22.11.2021 12:37 Відповісти
Не то чтоб я в восторге от собирания грибов, мне просто нравится ходить беззвучно - в глухом лесу с ножом в руке. (с)
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30.09.2021 00:52 Відповісти
я смотрю что это не жизнь у Нас пошла в этом заЗЕркалье - а сплошной квартало-цирк-шапито !!! в котором кста антрактов даже не предвидится !!!
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30.09.2021 00:59 Відповісти
Ковидобесие - оно такое ковидобесие....
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30.09.2021 01:59 Відповісти
Класичний сюжет налічує наступні елементи:

- експозицію
- зав'язку
- кульмінацію
- розв'язку
- епілог

Сподіваюся, що ми вже на третьому етапі.
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30.09.2021 04:48 Відповісти
Нью-Йорк увольняет тысячи медработников разного ранга за отказ вакцинироваться !!!
Что же нужно знать о безопаснейшей, действенной, эффективнейшей вакцине такого мля, чтобы из вариантов уколоться или потерять работу, выбрать последнее !!!
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30.09.2021 01:09 Відповісти
Ще раз : ха-ха-ха.

Досить вже фейкометити, задовбали.
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30.09.2021 01:14 Відповісти
че так смешно !? ты ветеран недавней битвы "добра со злом", и тут - вакцино-контузия и не припомнишь на чьей же ты сражалась стороне !? бесспорно..весело...отращивай на оппе волосы - чтобы потом было что рвать когда узнаешь правду....
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30.09.2021 01:26 Відповісти
За «че» в Україні рило б'ють. Шо ще не битий, тому ЧЕкаєш?
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30.09.2021 01:34 Відповісти
я смотрю что благодаря инету в Украине и не только выросло целое поколение таких ЧЕпушил как ты которые никогда не получают в ипло за свои слова !!!
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30.09.2021 01:37 Відповісти
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30.09.2021 01:45 Відповісти
Ахах. Бакланы. Сделали таки вас медики. Усрались остаться вообще без больниц? Удоты. Теперь осталось остальным вдуть в уши что де так все и планировалось. Только каким умищем должен иметь человек, чтобы поверить в этот бред. Вот оно отношение наших медиков к этим вакцинам. Делайте выводы.
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30.09.2021 01:53 Відповісти
А в нас - поліцаї і пожежники.
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30.09.2021 04:50 Відповісти
Медпрацівники вже майже всі перехворіли на ковід. Чим вони могли вакцинуватись, якщо вакцин не було у «чемпіонів світу з вакцинування». Н
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30.09.2021 02:12 Відповісти
Ось вона «Н», як привид з'являється.

До речі, перед відправкою коментаря її немає, вона з'являється тоді, коли коментар вже опублікований.
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30.09.2021 02:15 Відповісти
А чому від всіх інших вимагають вакцінуватися навіть якщо людина перехворіла?
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30.09.2021 02:32 Відповісти
Хто вимагає? Це все триндьош та провокація.
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30.09.2021 02:42 Відповісти
Хто - Ляшко.
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30.09.2021 03:54 Відповісти
Ляшко не може примусити, він - ніхто! Він - ************ голова. У нашому цирку взагалі неможливо когось до чогось примусити. Тому вам, антиваксєрам, можна спокійно жити та не пити.

До речі, у вашої команди клоунів-антиваксерів поповнення, нульова Катя Розова, у якої всі померлі - це вакциновані. Вітаю, вам з нею буде весело, бо старі кловани та клоунеси вже остогидли та від них кацапсіною смердить.
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30.09.2021 12:09 Відповісти
Мені просто цікаво. Зазвичай про смерть від ковіду тільки ваксери мову ведуть. Чому так -хз. Сдавалося васерам чого турбуватися. Вони ж вже ширнулися. Їм ляшко вже гарантійний талон видав. Але що не ваксер, то про смерть, гроби та морги мову веде. Нібито інших тем немає.
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30.09.2021 12:33 Відповісти
«Ширнулися» - теж колишній наркоман, як і Меркава? Хоча колишніх наркоманів не буває.

Я про смерть, гроби та морги мову не веду. Не треба перекладати зісвоєї хворої голови на мою здорову.
Ще раз повторюю: вам до Каті Розової, це вона там усіх ховає. Напевно, клімактерічна бабуся з менструацією.
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30.09.2021 12:54 Відповісти
Так всі перехворіли, але 180 днів після хвороби вже пройшли і можна вже врятувати себе рідних від страшної участі, яку вони так літературно змальовують для піпла.
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30.09.2021 06:50 Відповісти
Впаривают вакцину кому надо и кому не надо. Потому что срок годности подгорает? С таким упорством следили бы лучше за ношением масок в транспорте
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30.09.2021 02:13 Відповісти
короче врачи что-то знают, поэтому придумали такое мутное объясение)
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30.09.2021 02:29 Відповісти
Угу. Токо вот непонятно на каких дебилов это пояснение рассчитано.
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30.09.2021 02:39 Відповісти
Вакцинирование переболевших, вот что меня во всей этой истории смущает больше всего! Все исследователи ковида в один голос заявляют , что переболевшие приобретают очень длительный клеточный иммунитет , и ни одна вакцина не может сравниться с этим естественным иммунитетом! Тогда возникает вопрос , а для чего вакцинировать переболевших? Тем более что у них иммунитет срабатывает на все известные штаммы! Парадокс! Или что то другое?
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30.09.2021 02:34 Відповісти
Это другое. Недавно проскакивала информация, что скоро заканчивается срок годности у большого количества вакцин, что завезли в Украину. Так что ничего личного - просто бизнес.
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30.09.2021 02:41 Відповісти
А как с вакцинацией у слуг божих, имеющий тесный контакт с прихожанами?
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30.09.2021 08:14 Відповісти
это вершина е*анутости. логика, где ты?
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30.09.2021 09:20 Відповісти
Лікар-антивакцинатор - це, насправді, не лікар, а позанауковий шарлатан. Таких треба позбавляти диплома.
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30.09.2021 10:16 Відповісти
А може людина знає трохи більше вашого? В США співробітників Модерни і Файзера таки звільнили від обов'язкової вакцинації.
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30.09.2021 11:49 Відповісти
Врут. Это количесво умерших от ковид, люди которые вакцинированы.
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Мілості прашу до нашого шалашу! Новенька розочка?

Звичайно, що брешуть! Всі померлі - це вакциновані, тому що у нас 100% відсотків населення вакциноване. Це якщо ви нє в курсє дєла там за своїм парєбріком. Розочка, ви тільки вакцинку собі не робіть, бо Ведьмана казала, що починаються кровотечі, а якщо ви бабуся з клімаксом, то у вас почнуться місячні і ви зможете завагітніти від свого діда. Будьте обережні, не розмножуйтесь.
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30.09.2021 13:15 Відповісти
Кстати, в это количество под видом "ковид" считают людей умерших от рака,туберкулеза,спида...
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30.09.2021 11:42 Відповісти
О, все як у Байдена. Той теж дозволив конгресменам, сенаторам і їх працівникам не вакціонуватися. А ще, не обов'язково для робітників Модерни і Файзера.
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30.09.2021 11:48 Відповісти
Ученые назвали тех, кому не страшен COVID-19: Т-клетки не дадут вирусу прижиться

https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/day-is-21/apply/ 21 https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/month-is-11/apply/ ноября https://vkirove.ru/news/filter/year-is-2021/apply/ 2021

Ученые предположили, что необычайная устойчивость к COVID-19 у некоторых людей, связана с мощным клеточным иммунитетом или с врожденной невосприимчивостью к вирусу

В первую волну пандемии COVID-19 ученые 4 месяца следили за медработниками из красной зоны больницы святого Варфоломея в Лондоне, брали у них анализы крови, делали ПЦР-тесты. В ходе наблюдения выяснилось, что многие заболели, однако у 58 человек не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК.

У 20 был повышенный уровень Т-клеток, у 19 - белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 "серонегативных" выявили Т-клетки, распознающие и отключающие кластер белков вируса SARS-CoV-2 - репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), необходимый коронавирусу на самых ранних стадиях размножения.
https://vkirove.ru/news/2021/11/21/uchenye_nazvali_tekh_komu_ne_strashen_covid_19_t_kletki_ne_dadut_virusu_prizhitsya.html
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22.11.2021 12:40 Відповісти
Минздрав обязан разработать план не по охвату прививками, а по организации иммунологического обследования-скрининга современных детей на иммунодефициты

прививки не должны быть обязательными, тем более плановыми - нельзя вписать здоровье всего класса в один и тот же план
как всякое медицинское вмешательство, вакцинация не может быть массовой
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22.11.2021 12:41 Відповісти
 
 