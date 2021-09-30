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200 тонн гуманітарної допомоги від ООН провезли на окуповану Луганщину, - Держприкордонслужба
29 вересня через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповані території Луганської області проїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Вантажівками везли будівельні матеріали та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 200 тонн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже 21 гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян з цього дорожнього коридору досі заблоковано з боку окупантів.
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Беженцы же здесь - на территории Украины. А груз отправляют террористам.
мерзость ситуации в том что, если не будет беженцев , то закроют управление ООН - поэтому чтобы было что жрать представителям ООН - им нужно поддерживать войны...