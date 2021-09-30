200 тонн гуманітарної допомоги від ООН провезли на окуповану Луганщину, - Держприкордонслужба

29 вересня через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповані території Луганської області проїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Вантажівками везли будівельні матеріали та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 200 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 21 гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян з цього дорожнього коридору досі заблоковано з боку окупантів.

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