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Новини Операція Об'єднаних сил
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Луганщина (4810) ООН (3272) гуманітарна допомога (962) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)

200 тонн гуманітарної допомоги від ООН провезли на окуповану Луганщину, - Держприкордонслужба

200 тонн гуманітарної допомоги від ООН провезли на окуповану Луганщину, - Держприкордонслужба

29 вересня через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповані території Луганської області проїхали 11 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Вантажівками везли будівельні матеріали та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 200 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 21 гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини, однак рух для громадян з цього дорожнього коридору досі заблоковано з боку окупантів.

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Вони нє нуждаюЦЦА в пАдачках нахлебніков із ЄС. Ім ********** паЧпорт душу грєєт
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30.09.2021 01:22 Відповісти
Туалетную бумагу подвезли, значит временно можно отказаться от получения российских паспортов
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30.09.2021 01:22 Відповісти
А як же не підтримувати окупантів, а то ще підуть додому.
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30.09.2021 01:36 Відповісти
Самый дотационный в дохлом ССсре Дамбасс всегда получал подачки.....,всемирный Ыканамист Мира Мыкола Янавич Азиров не даст сбрехать....С бюджета ежегодно утекало хмырям 14 миллиардов гривен.... Кстати на Дамбассе первыми миллиардерами долларовыми стали Ефим Звягильский,Ринат Ахметов,покойный Е.Щербань,не покойный Владимир Щербань,директор завода НКМЗ Скударь,долларовая Трамадольная Раиса Богатырева и ее сынок и многие другие,всго 23 миллиардера,от которых тошнит.... Пили кровь за эти 30 лет из Украины нехило став миллиардерами....,но Метро в Донецке так и не построили...
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30.09.2021 01:54 Відповісти
Родинам загиблих українців допомогти нє?
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30.09.2021 07:21 Відповісти
мерзость ситуации в том что "...гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "

Беженцы же здесь - на территории Украины. А груз отправляют террористам.

мерзость ситуации в том что, если не будет беженцев , то закроют управление ООН - поэтому чтобы было что жрать представителям ООН - им нужно поддерживать войны...
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30.09.2021 07:35 Відповісти
ООН посібник сепарні.
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30.09.2021 08:28 Відповісти
гыгы .идиоты уже....завезли товар в супермаркеты хозяевам терористам... вот им (везуха) маркеты отжали готовые на шару .а тут и товар везут на шару ....сколько новостей как сепары ранее нищедралы жируют и их уже дети мажоры кутят по европам на яхтах....( как у высоцкого в песне....ОТ КУДА ДЕНЬГИ ЗИН?) а тут всё ясно откуда...((
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30.09.2021 08:55 Відповісти
 
 