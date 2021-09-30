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ОБСЄ (3479) Кіннунен (9)

Такого не було з липня 2020 року: в ОБСЄ заявили, що ситуація на Донбасі нестабільна, фіксується багато жертв серед цивільних

Такого не було з липня 2020 року: в ОБСЄ заявили, що ситуація на Донбасі нестабільна, фіксується багато жертв серед цивільних

Ситуація в галузі безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це заявив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен після чергових зустрічей ТКГ та її Робочих груп у форматі відеоконференцій.

"Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того, як завершиться мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, що не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в межах узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту.

Ситуація в галузі безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілу і стрільби. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню", - сказав він.

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Крім того, Кіннунен зазначив, що останні два тижні свобода пересування СММ ОБСЄ була порушена 39 разів, з яких 31 - в ОРДО, 6 - в ОРЛО і 2 - у підконтрольних уряду районах. Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їхнього сигналу.

За його словами, обговорення в Робочій групі з безпеки дозволило учасникам висловити свою думку про ситуацію в галузі безпеки, але, на жаль, про конкретні заходи домовитися не вдалося.

Політична робоча група продовжила дискусії, пов'язані з розробкою проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод, а також подальшими кроками.

"Я вітав той позитивний факт, що Робоча група з гуманітарних питань повернулася до предметних обговорень питань порядку денного. Відрадно, що учасники намагаються знайти способи усунути перешкоди, що залишилися на шляху до відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області", - сказав Кіннунен.

Також він додав, що економічна робоча група займалася, зокрема, питаннями водопостачання. Що стосується екологічних тим, Робоча група обговорювала заходи з організації можливої ​​інспекції МАГАТЕ в ОРДЛО і вітала майбутнє друге засідання експертної групи щодо затоплених шахт поблизу лінії зіткнення".

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Топ коментарі
+16
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30.09.2021 07:39
+10
Уничтожьте (как Усаму бен Ладена) виновника этой кровавой бойни ТЕРРОРИСТА № 1 - ПУТЛЕРА! И хватит «дурочку валять» с вашим «перемирием» , при котором каждый день убитые , раненные ,, обездоленные ! Янелоххрипатый нарик и его кукловоды , оббрехавшие Порошенко , значит сами 2,5 г ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ВОЙНЕ !
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30.09.2021 07:28
+8
"Перемир*я" в дії! Не відвести головнокомандуючому війська ще далі назад?
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30.09.2021 07:21
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"Перемир*я" в дії! Не відвести головнокомандуючому війська ще далі назад?
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30.09.2021 07:21 Відповісти
Уничтожьте (как Усаму бен Ладена) виновника этой кровавой бойни ТЕРРОРИСТА № 1 - ПУТЛЕРА! И хватит «дурочку валять» с вашим «перемирием» , при котором каждый день убитые , раненные ,, обездоленные ! Янелоххрипатый нарик и его кукловоды , оббрехавшие Порошенко , значит сами 2,5 г ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ВОЙНЕ !
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30.09.2021 07:28 Відповісти
Точно. Это ВСУ начало убивать гражданских. В ОБСЕ что, одни русские и венгры? Нормальных людей нет?
Наемники незаконных вооруженных формирований это не гражданские.
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30.09.2021 07:35 Відповісти
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30.09.2021 07:39 Відповісти
Вот и пойми Рашу Лаврова Путина 7 суббот на воскресенье то им Минск то Конституцию то Мир то война то Американцы мешают то Бандера то мова то синагога то Аллах или Иисус то ОБСЕ....
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30.09.2021 07:54 Відповісти
Им мешает само существование Украины. Поэтому они и хотят нас уничтожить, как украинский народ, а Украину, как государство
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30.09.2021 12:08 Відповісти
вы помните сказку про кончик иглы на котором была жизнь Кащея Бессмертного так вот Украина это тот кончик иглы России в прямой смысле не будет Украины не станет и России но в Кремлядске это понять не могут в силу их же недоразвитости...
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30.09.2021 12:11 Відповісти
А чего Фокин и Сивохо до сих пор не сгоняли на лугандию и не порешали?
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30.09.2021 08:01 Відповісти
Бегали по Донецку и Луганску с триколором Мавзолейным и орали : Путлерр введи,биндеровцы и правосеки нас захватили....Стадо концлагерное...
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30.09.2021 08:16 Відповісти
Допомогає як може, а їм все не так.
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30.09.2021 08:41 Відповісти
Так даунбасята цього самі побажали. Вони горлапанили "путя введи" і він ввів. За їх дурості і тупості гинуть наші найкращі сини і дочки і велика частина бюджету використовується не на добробут, а на війну.
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30.09.2021 09:42 Відповісти
У бубочки війна давно скінчилася в його тупій бошці і він не переймається обстрілами наших хлопців , так як йому начхати на них і на нас з вами !

Головне бабло косити , гарно їсти , спокійно спати і відпочивати 😡
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30.09.2021 11:06 Відповісти
Это не просто гражданские, это сепары.
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Наши за являют про пару рашкинских нарушений, ОБСЕ про более чем 250 нарушений .... Так это наши все время нарушают?) Или закончивший войну просто дал команду преуменьшать рашкинские преступления?
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30.09.2021 12:41 Відповісти
Мирне населення давно виїхало . Нормальна , здорова людина в гімні рюзького міра жити не зможе . Залишились найманці , ватніки і обслуга окупантів . Ті , що все життя голосували за найпаскуднішу мразоту - вбивць , комуністів , мародерів і прочих януковичів . І ось - перемога . Срюзькє мір ввірвався в хату потужним вибухом , забив діда , відірвав ноги бабі , покалічив батьків (героїв антимайдану) , дітей викинув через стріху на город , спалив старого "москвіча" в гаражі і трохи порозсував стіни . Невістка пішла посцяти в кущі край дороги і підірвалась на міні . Рюзькє мір , **** .
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30.09.2021 13:43 Відповісти
ОБСЕ обманывала Азербайджан 30 лет и Азербайджан сказал хватит Минских посиделок и вернул СВОИ земли!
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30.09.2021 14:55 Відповісти
 
 