Такого не було з липня 2020 року: в ОБСЄ заявили, що ситуація на Донбасі нестабільна, фіксується багато жертв серед цивільних

Ситуація в галузі безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, про це заявив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен після чергових зустрічей ТКГ та її Робочих груп у форматі відеоконференцій.

"Сьогоднішня зустріч відбулася за день до того, як завершиться мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, що не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в межах узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту.

Ситуація в галузі безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілу і стрільби. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія несе повну відповідальність за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом, - посольство США

Крім того, Кіннунен зазначив, що останні два тижні свобода пересування СММ ОБСЄ була порушена 39 разів, з яких 31 - в ОРДО, 6 - в ОРЛО і 2 - у підконтрольних уряду районах. Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їхнього сигналу.

За його словами, обговорення в Робочій групі з безпеки дозволило учасникам висловити свою думку про ситуацію в галузі безпеки, але, на жаль, про конкретні заходи домовитися не вдалося.

Політична робоча група продовжила дискусії, пов'язані з розробкою проєкту плану дій у повній відповідності до Мінських угод, а також подальшими кроками.

"Я вітав той позитивний факт, що Робоча група з гуманітарних питань повернулася до предметних обговорень питань порядку денного. Відрадно, що учасники намагаються знайти способи усунути перешкоди, що залишилися на шляху до відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області", - сказав Кіннунен.

Також він додав, що економічна робоча група займалася, зокрема, питаннями водопостачання. Що стосується екологічних тим, Робоча група обговорювала заходи з організації можливої ​​інспекції МАГАТЕ в ОРДЛО і вітала майбутнє друге засідання експертної групи щодо затоплених шахт поблизу лінії зіткнення".