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обстріл (27045) Донбас (22348) операція Об'єднаних сил (6725)

Війська РФ за добу сім разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ за добу сім разів зривали режим

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли українські позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

"Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу сім разів зривали режим тиші на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС 01

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30.09.2021 07:43 Відповісти
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений за сутки Источник:
На чьей стороне пресс-центр ОС?
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30.09.2021 08:23 Відповісти
Сейчас основная угроза украинской государственности не боевики Донбаса и даже не раша, это Ермак с его офисом и зицпрезидентом нелохом. Они приводят сейчас страну в токое состояние, что ее можно взять голыми руками по белорусскому сценарию. Большой привет быдлу, которое не умеет читать и думать, которое и привело к власти слуг Коломойского с ихними мечтами о диктатуре. Скоро будете картофельные очистки жрать, жареные на салидоле или машинном масле!
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30.09.2021 08:37 Відповісти
Зелёнобыдло, НИКОГДА не признается.
Они ещё год назад кричали, что за клоуна не голосовали.
Никогда, они такого не делали.
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30.09.2021 09:21 Відповісти
Захисники наші, бережи вас Господь.
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30.09.2021 10:24 Відповісти
 
 