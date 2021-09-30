Війська РФ за добу сім разів зривали режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, у районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли українські позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
"Втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
На чьей стороне пресс-центр ОС?
Они ещё год назад кричали, что за клоуна не голосовали.
Никогда, они такого не делали.