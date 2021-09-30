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Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 вересня у світі зареєстрували 488 480 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8807 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 234 072 335 випадків інфікування, з них 488 480 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 788 397 осіб, з них 8807 за минулу добу.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 210,8 млн осіб.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5-ту, за летальними випадками - 8-му і 2-гу позицію відповідно.

Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

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Топ коментарі
+14
Уже четыре недели в стране сумашедший темп прироста новых заболевших. Что делают зе-упыри? Снимают видосики про чайфиров, рассказывают какой гениальный спикер бубочка при пустом зале в оон, прощают фирташам десятки миллиардов долгов, гоняются за телеканалами порошенко .. Как видите, нигде нет новости, про ужесточение противовирусных мероприятий в стране, нигде нет новости про штрафы тем кто без масок в транспорте и людных местах... Когда ********* выбирают руководить страной, страна превращается в плядский цирк *********!
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30.09.2021 08:24
+8
Ми ж чемпіони, а це вам не абищо.
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30.09.2021 08:13
+8
"Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. "
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30.09.2021 08:14
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Ми ж чемпіони, а це вам не абищо.
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30.09.2021 08:13 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. "
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30.09.2021 08:14 Відповісти
По статистике получается шо мы и кацапы один нарот
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30.09.2021 08:18 Відповісти
Так отож, довбеньки ще ті.
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30.09.2021 10:32 Відповісти
Уже четыре недели в стране сумашедший темп прироста новых заболевших. Что делают зе-упыри? Снимают видосики про чайфиров, рассказывают какой гениальный спикер бубочка при пустом зале в оон, прощают фирташам десятки миллиардов долгов, гоняются за телеканалами порошенко .. Как видите, нигде нет новости, про ужесточение противовирусных мероприятий в стране, нигде нет новости про штрафы тем кто без масок в транспорте и людных местах... Когда ********* выбирают руководить страной, страна превращается в плядский цирк *********!
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30.09.2021 08:24 Відповісти
Тебе промыли мозги барановирусом. Сиди дома в двух масках сразу и не вякай.
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30.09.2021 08:56 Відповісти
сразу видно, что у тебя еще никто из бдизких не умер от ковид19.... Пока....
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30.09.2021 09:18 Відповісти
А у вас уже почти все поумирали, да? Причём прямо в двух масках.
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30.09.2021 10:29 Відповісти
Прекрасно сказано,однако, я бы добавил всего одно слово:
Когда долпоепы ********* выбирают руководить страной,...
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30.09.2021 09:21 Відповісти
+100500.
Это фундамент и источник всех наших "побед" начиная с 2019-го.
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30.09.2021 09:31 Відповісти
Я бы уточнил всего одну цифру: 2019 1991.
И добавил бы, что, в большинстве, это одни и те же долпоепы
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30.09.2021 13:19 Відповісти
Полностью с Вами согласен. +100500.
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30.09.2021 14:47 Відповісти
интересно а как это 194 превратилось в 217?
Турция что не Европа?
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30.09.2021 08:25 Відповісти
В Датском Королевстве отказались от карантинов,вакцинации и прочих прелестей Коронобессия....,живут же люди....
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30.09.2021 08:26 Відповісти
Это ваши проблемы чуваки... верить в тиливизор и прочую туфту....
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30.09.2021 08:32 Відповісти
Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации". "Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание.
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30.09.2021 08:33 Відповісти
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30.09.2021 08:37 Відповісти
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30.09.2021 08:35 Відповісти
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30.09.2021 08:51 Відповісти
Мы сможем! Мы сильные!! Мы станем первыми!!!
(судя по тому, как наша публика носит маски в общественных местах и вакцинируется)

ЗЫ. Дя, я знаю: маски не защищают от короны (на само деле ніт)
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30.09.2021 09:28 Відповісти
Але в нас "велике крадівництво" на російському бітуму і величезні концерти підсанкційних російських акторів, які давали концерти в Криму і підтримали окупацію частини України. Повним ходом завозять вірус "Дельта" і розповсюджують через свої збіговиська на концертах. Не залишилася в стороні і московська церква, яка постійно організовує багатотисячні "ходи" сатаністів і за це отримала нагороди від Косоворотки (а за що ще можна їх заохочувати? хіба вони були в окопах з нашими бійцями?) і непогано працює московська пропаганда, яка розповідає, що вакцініроватися вредно, що вакцини ще немає і це великий гріх і великі чіпи піндосів з великими болтами в голові.
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30.09.2021 09:39 Відповісти
Так, антиваксерна бригада ботів працює на сайті цілодобово. Те що Україна на другому місці по смертності - це теж їхня заслуга.
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30.09.2021 12:27 Відповісти
Великобритания, с 66% вакцинированных на 4 месте в мире!
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30.09.2021 09:58 Відповісти
Великобританія має точну статистику, а ми її спотворюємо на користь хотєлок Косоворотки. Так що не порівнюйте непорвівнюване. Якщо вносити в статистику реальні смерті від ковіду, то ми будемо на першому місті і у великому відриву від переслідувачів. Точно так, як казав Вовка.
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30.09.2021 11:35 Відповісти
Лише вчора поховали знайому якій не було і сорока. Причина - рак. Причому дуже швидко прогресуючий після других родів. В минулому році помер приблизно ж такого віку човік від кровотечі у кишківнику. Земляки мруть від раку і діабету. Нікого ці смерті не турбують. Мабуть через відсутність вакцин проти цих хвороб. В той час я не знаю - чи не виявив тест померлих у них ковіду. Чи не записані ці смерті як ковідні.
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30.09.2021 10:06 Відповісти
А ти пам"ятаєш, як ти радів, що можеш безконтрольно гербіциди на полях використовуваи? То наслідки таких використань. Наприклад, гербіциди 2,4-Д та 2,4,5-Т як домішку містять діоксин.
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30.09.2021 11:15 Відповісти
ну так - лише гербіцид винуватий. Харчові добавки невинуваті в принципі. Як і кормові антибітики. Як бездумна вакцинація, чорнобильське забруднення та інші екологічні впливи.
гмо рослин винувате. Але я памятаю, як виробляли білок із нафтопродуктів на бвк і совки встигли добре спожити наслідків того виробництва.
Молодь споживає багато напоїв із не властивими для людського харчування інградієнтами.
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30.09.2021 11:53 Відповісти
Звісно, винувати не лише гербіциди. Але хліб з домішками гербіцидів людина споживає щодня, а вакцинація відбувається набагато рідше. І якщо в гербіцидах знайдено канцерогенні домішки, то у вакцинах їх немає. Про чорнобиль та антибіотики це вже зовсім за вуха притягнуто.
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30.09.2021 12:07 Відповісти
Друге місце по смертності - це якось не солідно. Треба виходити на перше.

Антиваксери! За роботу! Що ви там у носі длубаєтесь. Давайте викладайте сцилки на кацапську пропаганду, канадійську брехню та «сцоциальні мережі», про клімактерічних бабусь з менструаціями, та овуляшек з кровотечами після «вакцинок».
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30.09.2021 12:38 Відповісти
"Антиваксери! За роботу! Що ви там у носі длубаєтесь." То вони віруси майнять.
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30.09.2021 16:08 Відповісти
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30.09.2021 16:39 Відповісти
 
 