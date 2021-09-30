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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти

В Україні зафіксовано 11 757 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксували наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 127 111.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).

Також за минулу добу:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 госпіталізовано – 2556 осіб;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 летальних випадків – 194;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 одужало – 3839 осіб.

За добу протестовано:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 методом ПЛР – 46 604 особи,

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 методом ІФА – 10 626 осіб,

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 експрес-тестами – 36 126 осіб.

Також читайте: Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 захворіло – 2 423 379 осіб;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 одужало – 2 255 191 особа;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 летальних випадків – 56 274;

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - розповіли в МОЗ.

COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 11
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 12
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 13
COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти 14

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Топ коментарі
+15
При встрече по возможности - передавайте пламенный привет антиваксерам. Можно с занесением в грудную клетку.... Вакцины были, был выбор как производителя, так и места вакцинации... в который раз порадуемся за поддавшегося пропаганде нарида и сделавшего очередной свой "правильный" выбор!
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30.09.2021 08:37
+7
увы, в данном случае сыграли всего 3 вещи:

1) пропаганда
2) недоверие к власти
3) дремучесть народа.
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30.09.2021 08:43
+7
Вот потому что бизнес неплохой и вся истерия...
Чем больше напугаешь...тем больше заработаешь...
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30.09.2021 08:48
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Привіз із Буковеля, чувакі й чувихі
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30.09.2021 08:17 Відповісти
Дуже актуально. Не набридло?
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30.09.2021 08:45 Відповісти
скоро новий сезон)))
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30.09.2021 08:53 Відповісти
Сподіваємось зустріти його вже без тебе.
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30.09.2021 13:06 Відповісти
Як діти пішли в школу так одрузу почався спалах.
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30.09.2021 09:57 Відповісти
так - спалах. але грипу і орві. Причому різні хвороби в дітей з різними симптомами. Зазвичай тягається один штам і педіатр призначає всім одне й те саме лікування. Дітям приходиться перехворіти всим, що тягається аби виробився в них імунітет. А от дружина захворіла від внуків і до сих пір кашляє і соплить. Вакцинована до речі. Я - ні. Надіюся, що пронесе й цього разу.
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30.09.2021 10:13 Відповісти
Сподіваємося що це остання твоя гра в руську рулетку.
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30.09.2021 13:11 Відповісти
російська рулетка? серйозно? А коли ти сідаєш в авто чи човен, чи літак, це - не російська рулетка? Перестань сюди тягати заяложені вже штампи, звільнися від примітивного мислення і ти побачиш - яке навколо прекрасне життя.
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01.10.2021 01:56 Відповісти
ти ще не в ковідніку?
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01.10.2021 10:08 Відповісти
в першому прикладі 3 помножити на 1,41 та поділити 10 буде у підсумку 0,42, а не 0,2 Пробачте, що не за темою, але було цікаво чому вчать вчителі за 4000$
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30.09.2021 11:48 Відповісти
У школі де працює дружина всі невакціновані вчителі вже з ковідом. За 20 днів, всі 100%. Цей раз вони не пропетляли.
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30.09.2021 13:09 Відповісти
неймовірна ситуація: багато людей вже перехворіло. І мають природній імунітет. Після вакцинації теж хворіють. А отже ти - новенький клон або антипа, або тут ще один був троль-вакцинатор. Вибач, але ну дуже вже тупі інсинуації.
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01.10.2021 02:01 Відповісти
Шановний, та ніяких питань. Однак, для вкорочення собі життя необовязково місяць займати реанімацію. Війшов тихи у садочок і все.
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01.10.2021 10:06 Відповісти
увы, в данном случае сыграли всего 3 вещи:

1) пропаганда
2) недоверие к власти
3) дремучесть народа.
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30.09.2021 08:43 Відповісти
и впрыскивание в население непроверенной, экспериментальной шняги
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30.09.2021 10:03 Відповісти
При встрече по возможности - передавайте пламенный привет антиваксерам. Можно с занесением в грудную клетку.... Вакцины были, был выбор как производителя, так и места вакцинации... в который раз порадуемся за поддавшегося пропаганде нарида и сделавшего очередной свой "правильный" выбор!
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30.09.2021 08:37 Відповісти
Час назад сдал ПЦР-тест. Даже в пункте сдачи виден расслабон: маски ниже носов, например. А бизнес неплохой, таки 50 долларов, за этот срань-тест.
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30.09.2021 08:44 Відповісти
А шо, в амбулаториях сейчас бесплатно не делают?
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30.09.2021 08:46 Відповісти
А хрен зна. Мне нужен тест 72 часовой, для выезда за рубеж.
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30.09.2021 08:51 Відповісти
Ну і амбулаторний, позитивний, як правило, тобі теж не треба. Правильно зробив.
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30.09.2021 09:08 Відповісти
Вот потому что бизнес неплохой и вся истерия...
Чем больше напугаешь...тем больше заработаешь...
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30.09.2021 08:48 Відповісти
пенсам знижка
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30.09.2021 08:52 Відповісти
Ни единого пенса там не увидел. Начинают прием с 07.30, я подъехал в 06.50 и уже обнаружил очередь человек 20, ну и потом за мной, до начала приема ещё человек 30 выстроилось...
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30.09.2021 08:55 Відповісти
А не проще было вакцинироваться? Мой отец в понедельник, ярый антипрививочник, выписался из ковидного отделения. Сказал, что поле нового года пойдет прививаться.
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30.09.2021 09:39 Відповісти
Нет! Не проще. Как говорится: "Мы лёгких путей не ищем"(с).
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30.09.2021 09:41 Відповісти
тут вже не раз писали про як мінімум піврічну тривалість великої кількості антитіл (чи як там) після хвороби. І писав не хто не будь, а сама Голубовська! і вона заявила що, поки той рівень у неї високий - вакцинуватися їй немає потреби.
У мене таке враження, що Ви зовсім не переживаєте за свого батька.
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30.09.2021 09:48 Відповісти
Как раз переживаю. В марте и пойдет.
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30.09.2021 09:58 Відповісти
дороговато что-то везде по 700 гр=25 бакинских...
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30.09.2021 08:56 Відповісти
Мариуполь - очень недешевый город.
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30.09.2021 09:37 Відповісти
Вот! Это правильно, вроде бы! Я пока оформлялся, у окошечка, слышал самые разные цены, правда дешевле 1170 гривен- не услышал ни разу.
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30.09.2021 09:40 Відповісти
В транспорте ВСЕ пассажиры без масок ,утром маршрутки переполнены .
Не контролируют ,не штрафуют ,хоть бы водители обращались к пассажирам с требованием одеть маски .
Зациклилась власть на вакцинации да и только .
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30.09.2021 09:11 Відповісти
Я - справді "антивакцинатор". Але відносно масок Вас підтримую. Бо окрім ковіду є ще грип і орві, туберкульоз...
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30.09.2021 09:51 Відповісти
Так маска то того... только видимость. Противогаз нужен.
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30.09.2021 10:32 Відповісти
не видимість - розвиток хвороби залежить від кількості збудника, що попадає в організм. Якщо кількість збудника менше критичної - ймовірністть розвитку хвороби нульова. Ми, коли миємо руки, не робимо шкіру стерильною. Ми просто набагато зменшуємо кількість мікробів. І це дає результат.
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30.09.2021 10:45 Відповісти
Так тебеж и говорят: противогаз нужен! А ты маска маска... А толку сних?
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30.09.2021 10:47 Відповісти
У разі використання маски особою, яка вже отримала незначну кількість збудника накопичення його в оргназмі відбувається в геометричній прогресії. Маска його затримує і повертає назад в організм.
Тому її носіння переслідує 2 основних цілі:
1. Прискорити прояв симптомів захворювання у особи, що призведе до її скорішої ізоляції та зменшить кількість контактів.
2. Зменшити вірогідність зараження оточуючих.

Нажаль від зараження маска може захистити тільки інших.
і її носіння або відмова від нього свідчить про відношення до оточуючих.
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30.09.2021 17:18 Відповісти
так, я одягаю маску в магазині також і з метою не заразити оточоючих . Мої мікроби хай остаються моїми.
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01.10.2021 01:50 Відповісти
гонорею забув
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30.09.2021 13:14 Відповісти
не забув. Просто там інша маска застосовується. А ми про намордники говоримо.
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01.10.2021 01:51 Відповісти
І мені здається, що ти і є та маска
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01.10.2021 10:09 Відповісти
це якраз і насторожує... ця зацкленість і навязування
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30.09.2021 11:05 Відповісти
Дуракам закони не писані.
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30.09.2021 13:13 Відповісти
я думаю число заболевших не 11000 , 22000
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30.09.2021 09:54 Відповісти
Та пиши уж 99000, чего там мелочиться!
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30.09.2021 13:54 Відповісти
Антиваксеры, вы рады плодам своих усилий?
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30.09.2021 10:48 Відповісти
В больницах нет экспресс-тестов.Делают по 2-3 дня.Так боремся с заболеванием.
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30.09.2021 13:11 Відповісти
вакцинуйся поки не в реанімації
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30.09.2021 13:15 Відповісти
Вы про что?А вдруг я вакцинирован уже месяца как 3?Или просто кричалка в стиле "выше знамя советского спорта!"?Я говорю,что больницы опять успели деградировать,вплоть до диагностики.Опять будем покупать себе тесты и кислородное оборудование.
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30.09.2021 20:54 Відповісти
Тоді звернись до психіатра.
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01.10.2021 10:35 Відповісти
Ой,это ж просто засранец. Нечаянно вступил.
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01.10.2021 14:19 Відповісти
И еще,собирать сходняки в Раде по всякой фуйне - это можно.А вот собрать уряд с депутангами и ввести особый режим борьбы с ковидом типо создать фонд и просрать его без тендеров.
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30.09.2021 13:14 Відповісти
Цю цифру помножуйте на 10 (кількість захворювань) тому що ковід тест 1000+ грн., й багато хто просто не робить його бо небажає плотити такі гроші.... янєлох рулить.
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30.09.2021 15:02 Відповісти
 
 