COVID-19: Вперше з квітня кількість інфікованих за добу перевищила 11 тисяч осіб, померли 194 пацієнти
В Україні зафіксовано 11 757 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 30 вересня. Востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксували наприкінці квітня 2021 року - 29 квітня виявили 11 627 нових випадків, 24 квітня - 127 111.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 29 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1054, медпрацівників – 242).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2556 осіб;
летальних випадків – 194;
одужало – 3839 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 46 604 особи,
методом ІФА – 10 626 осіб,
експрес-тестами – 36 126 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 423 379 осіб;
одужало – 2 255 191 особа;
летальних випадків – 56 274;
проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
1) пропаганда
2) недоверие к власти
3) дремучесть народа.
Чем больше напугаешь...тем больше заработаешь...
У мене таке враження, що Ви зовсім не переживаєте за свого батька.
Не контролируют ,не штрафуют ,хоть бы водители обращались к пассажирам с требованием одеть маски .
Зациклилась власть на вакцинации да и только .
Тому її носіння переслідує 2 основних цілі:
1. Прискорити прояв симптомів захворювання у особи, що призведе до її скорішої ізоляції та зменшить кількість контактів.
2. Зменшити вірогідність зараження оточуючих.
Нажаль від зараження маска може захистити тільки інших.
і її носіння або відмова від нього свідчить про відношення до оточуючих.