Разумков про можливість своєї відставки: Це кулуарні розмови, з підписними листами поки ніхто не заходив

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи за його відставку. Поки це питання залишається на рівні "кулуарних розмов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Він підкреслив, що рішення про його відставку може ухвалити лише Верховна Рада.

"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж прекрасно знаєте, що про це говорять роки так півтора. Тим більше, це справді відбувається у формі якихось кулуарних розмов", - зазначив глава ВР.

Водночас, він вважає, що початок збору підписів за те, щоб він покинув свій пост, стане "безповоротним кроком", навіть якщо сигнальне голосування проводитимуть у чатах "Слуги народу".

Разумков пов'язує чутки про відставку з тим, що направив закон про деолігархізацію на Венеціанську комісію.

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"Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися всі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини", - пояснив глава парламенту.