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Разумков про можливість своєї відставки: Це кулуарні розмови, з підписними листами поки ніхто не заходив

Разумков про можливість своєї відставки: Це кулуарні розмови, з підписними листами поки ніхто не заходив

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи за його відставку. Поки це питання залишається на рівні "кулуарних розмов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Він підкреслив, що рішення про його відставку може ухвалити лише Верховна Рада.

"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж прекрасно знаєте, що про це говорять роки так півтора. Тим більше, це справді відбувається у формі якихось кулуарних розмов", - зазначив глава ВР.

Водночас, він вважає, що початок збору підписів за те, щоб він покинув свій пост, стане "безповоротним кроком", навіть якщо сигнальне голосування проводитимуть у чатах "Слуги народу".

Разумков пов'язує чутки про відставку з тим, що направив закон про деолігархізацію на Венеціанську комісію.

Також читайте: "Слуга народу" не збирає підписів за відставку Разумкова: потрібно це обговорити на фракції, а не листуватися постами в Facebook, - Кравчук

"Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися всі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини", - пояснив глава парламенту.

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Скажеш після Трускавця.
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30.09.2021 08:44 Відповісти
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30.09.2021 08:47 Відповісти
Вагнергейты Зелемойские Кучмисты...секундомер тикает....
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30.09.2021 08:49 Відповісти
В Трускавці може бути як колись на бюро райкому партії - пошушукаються, пошушукаються і "з*їдять" людину.
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30.09.2021 08:57 Відповісти
Готель «Ріксос»

Це не скромні вам «бариги»,

Волонтери-молодці:

Їсти й пить зібрались «Слуги»

У славетнім Трускавці.

Наминають всмак тефтелі,

Вимагаючи млинці,

В олігарховім готелі

З олігархами борці.

Їм хмільний підносять трунок,

Від якого мрії - ввись…

- Це за чий бенкет рахунок?

На комірне подивись!

Лектор вийшов: "Лохонули

Ми краян, немов котят.

Із тарифами їх «взули» -

Продають нехай щенят!

Піднялась Зелена поросль!

Вина, «бабки» та понти!

«Наши мамы любят скорость»,

******* грошики брати.

П'єм з народу кров, як воші,

Мов грабуєм чужину.

Тендер геть! Ми «пилим» гроші

На дороги й на війну.

То ж крадіть, не будьте діти!

ДБР змовчить на се.

Є умова: лиш любіте

Коломойського і ЗЕ!"
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30.09.2021 09:08 Відповісти
один из 73%

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30.09.2021 09:13 Відповісти
Черв'ячок в зеленому яблуці. Зроблять профілактику хімікатом Шавіт (виробництво Ізраіль).
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30.09.2021 09:33 Відповісти
Не пройшло і 2,5годин, як на сайті появилась інфа "Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера".
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30.09.2021 11:37 Відповісти
 
 