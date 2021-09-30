Разумков про можливість своєї відставки: Це кулуарні розмови, з підписними листами поки ніхто не заходив
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати поки не збирали в парламенті підписи за його відставку. Поки це питання залишається на рівні "кулуарних розмов".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Він підкреслив, що рішення про його відставку може ухвалити лише Верховна Рада.
"Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж прекрасно знаєте, що про це говорять роки так півтора. Тим більше, це справді відбувається у формі якихось кулуарних розмов", - зазначив глава ВР.
Водночас, він вважає, що початок збору підписів за те, щоб він покинув свій пост, стане "безповоротним кроком", навіть якщо сигнальне голосування проводитимуть у чатах "Слуги народу".
Разумков пов'язує чутки про відставку з тим, що направив закон про деолігархізацію на Венеціанську комісію.
"Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися всі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини", - пояснив глава парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Це не скромні вам «бариги»,
Волонтери-молодці:
Їсти й пить зібрались «Слуги»
У славетнім Трускавці.
Наминають всмак тефтелі,
Вимагаючи млинці,
В олігарховім готелі
З олігархами борці.
Їм хмільний підносять трунок,
Від якого мрії - ввись…
- Це за чий бенкет рахунок?
На комірне подивись!
Лектор вийшов: "Лохонули
Ми краян, немов котят.
Із тарифами їх «взули» -
Продають нехай щенят!
Піднялась Зелена поросль!
Вина, «бабки» та понти!
«Наши мамы любят скорость»,
******* грошики брати.
П'єм з народу кров, як воші,
Мов грабуєм чужину.
Тендер геть! Ми «пилим» гроші
На дороги й на війну.
То ж крадіть, не будьте діти!
ДБР змовчить на се.
Є умова: лиш любіте
Коломойського і ЗЕ!"
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