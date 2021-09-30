За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 003 людини, загалом - 7 000 535, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 617 457 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! 126 003 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 73 816 людей, повністю імунізовані - 52 187 людей.

Протягом доби працювали: 915 мобільних бригад, 3029 пунктів щеплення, 348 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 617 990 щеплень", - розповіли в МОЗ.





