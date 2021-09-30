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Якби США продали Туреччині систему ПРО Patriot, то "не довелося б купувати С-400", - Ердоган

Якби США продали Туреччині систему ПРО Patriot, то

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що придбання у Росії систем протиповітряної оборони С-400 було обумовлено відмовою США поставити їй зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Якби американці продали Туреччині систему протиракетної оборони Patriot, їй "не довелося б купувати С-400", сказав він в інтерв'ю виданню The New York Times.

На питання, чи варта ця угода з Росією непорозумінь з США, які виникли в результаті, Ердоган відповів: "Я думаю, воно того варте. Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам заманеться".

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили північноатлантичний альянс.

За його словами, "ми маємо право купувати нашу власну зброю". Ердоган заявив, що і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і Дональд Трамп, який був у той час президентом США, підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.

Ердоган дав інтерв'ю, опубліковане в середу, в кулуарах минулої сесії Генасамблеї ООН.

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Як повідомляв "Інтерфакс", напередодні на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі він заявив: "Є відомі особи, які в ході Генеральної асамблеї ООН задавали деякі питання. Ми їм надали необхідні відповіді", хоча і не конкретизував, що мав на увазі.

"Є кроки, які ми вже здійснили, завершили, і в цьому сенсі немає дороги назад", - сказав він.

На зустрічі Ердоган запропонував обговорити співпрацю в сфері ВПК.

"Інше питання, яке потрібно відзначити, це наші спільні кроки у військово-оборонній промисловості. Вважаю, що буде корисним поговорити про це", - сказав він на початку переговорів зі своїм російським колегою.

Як повідомлялося, Туреччина купила у Росії чотири дивізіони систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 "Тріумф" вартістю $2,5 млрд.

Ердоган заявив днями в інтерв'ю телеканалу CBS, що Анкара має намір купити у Москви ще одну партію С-400.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в сферу того, які оборонні системи ми набуваємо, у якої країни, на якому рівні. Ніхто не може втручатися в це. Тільки ми ухвалюємо такі рішення", - сказав Ердоган.

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"Звичайно, звичайно, так", - відповів він на питання, чи купить Туреччина у Росії ще одну партію С-400.

Контракт на поставку Туреччини додаткової партії С-400 може бути підписаний цього року, повідомив 25 серпня, відповідаючи на питання "Інтерфаксу", глава "Рособоронекспорту" Олександр Міхеєв.

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Топ коментарі
+8
Лопухнувся Ердоган, тіж системи не враховують кривизну землі, перевірено Ізраїлем.
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30.09.2021 09:03
+5
Очевидно же что американцы не продали свое ПВО потому что резонно не доверяют Анкаре. Плюсом идёт бонус что мусор с-400 оставляет Анкару узвимой, на всякий случай. Ну от бабуинов на ил-2 и гражданских судов с-400 конечно защитит. А вот от израильских беспилотников вряд-ли. И тут как бы Турция защищена и одновременно не защищена, от чего Эрдоганушка и нервничает, конечно же он в курсе что покупка не топ. Это примерно как купить Макаров, когда у тебя есть деньги на M16. И ты вроде вооружен, но это канает только против гопников малолетних, а в серьезной перестрелке тебе делать нечего, только уносить ноги. А США не продает потому что для них Анкара это обезьяна с гранатой, никогда не знаешь что она выкинет в следующий раз, так что все логично.
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30.09.2021 09:25
+4
ага, и хитрый любитель баранины тут же передал бы пару установок в парашу на изучение...
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30.09.2021 09:06
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30.09.2021 09:01 Відповісти
Эрдоган как уж и с теми и с теми.
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30.09.2021 09:02 Відповісти
Тот же лукашенко
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30.09.2021 09:16 Відповісти
Лопухнувся Ердоган, тіж системи не враховують кривизну землі, перевірено Ізраїлем.
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30.09.2021 09:03 Відповісти
ага, и хитрый любитель баранины тут же передал бы пару установок в парашу на изучение...
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30.09.2021 09:06 Відповісти
Очевидно же что американцы не продали свое ПВО потому что резонно не доверяют Анкаре. Плюсом идёт бонус что мусор с-400 оставляет Анкару узвимой, на всякий случай. Ну от бабуинов на ил-2 и гражданских судов с-400 конечно защитит. А вот от израильских беспилотников вряд-ли. И тут как бы Турция защищена и одновременно не защищена, от чего Эрдоганушка и нервничает, конечно же он в курсе что покупка не топ. Это примерно как купить Макаров, когда у тебя есть деньги на M16. И ты вроде вооружен, но это канает только против гопников малолетних, а в серьезной перестрелке тебе делать нечего, только уносить ноги. А США не продает потому что для них Анкара это обезьяна с гранатой, никогда не знаешь что она выкинет в следующий раз, так что все логично.
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30.09.2021 09:25 Відповісти
Таку зброю норвеги виробляють, навіть США у них купують, французи, ізраільтяне, китайці, але Ердоган чомусь дивиться у бік *****. Не брехав би і казав вже прямо, що грається у геополітику, бо щось є сумніви у Ердогані як парнері у дотичних до військовоі сферах. Хоча, подібна "дрючба" була і проміж Сталіним і Гітлером, і чим скінчилась?
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30.09.2021 09:55 Відповісти
Интересно, Эрдогану кто-нибудь объяснил что расеянские комплексы не будут эффективны против расеянских самолетов и ракет ? Более того, расейка может в любой момент дать команду деактивировать свои комплексы.
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30.09.2021 10:00 Відповісти
А ви впевнені що, купуючі С-400 турки взагалі мали на меті збивати літаки? Може їх більше цікавило, як вберегти свої?
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30.09.2021 11:59 Відповісти
Поясніть, будь ласка, яким чином можна вберегти свої літаки за допомогою С-400?
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30.09.2021 18:33 Відповісти
Как можно сравнивать С-400 и Пэтриот????....?????..... Это как земля и небо, это как харам и халяль, это тфуу.... как ГОВНО и люля-кебаб с шашлык-башлык.
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30.09.2021 10:07 Відповісти
ердоган бреше-американці йому сказали,що туркам дадуть петріот,тільки після повернення с-400 кацапам,це було після того як німці забрали свої петріот з кордону сирії-турції,американці продали би петріот Турції але без диктатора ердогана
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30.09.2021 10:29 Відповісти
А от кого он решил защищается? Кроме кацапов Турции ни кто не угрожает.
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30.09.2021 10:43 Відповісти
хитро*опі турки...так само кинуть і Україну з часом
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30.09.2021 10:55 Відповісти
Я думаю що, турецькі (і не тільки) інжинери вже добряче покопирсалися в нутрощах тих С-400 і вивчили всі секрети.
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30.09.2021 11:57 Відповісти
С-400 проданные Турции РФ ,в корпусе литья запрятан чип самоуничтожения ,если Эрдоган применит эти С400 против РФ то ракеты буфф,, взарвутся прям на складе,а вот на с300 такого чип нет потому с300 маодернизированные опаснее для РФ
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22.03.2022 02:21 Відповісти
 
 