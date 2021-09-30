Якби США продали Туреччині систему ПРО Patriot, то "не довелося б купувати С-400", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що придбання у Росії систем протиповітряної оборони С-400 було обумовлено відмовою США поставити їй зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Якби американці продали Туреччині систему протиракетної оборони Patriot, їй "не довелося б купувати С-400", сказав він в інтерв'ю виданню The New York Times.

На питання, чи варта ця угода з Росією непорозумінь з США, які виникли в результаті, Ердоган відповів: "Я думаю, воно того варте. Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам заманеться".

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили північноатлантичний альянс.

За його словами, "ми маємо право купувати нашу власну зброю". Ердоган заявив, що і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і Дональд Трамп, який був у той час президентом США, підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.

Ердоган дав інтерв'ю, опубліковане в середу, в кулуарах минулої сесії Генасамблеї ООН.

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Як повідомляв "Інтерфакс", напередодні на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі він заявив: "Є відомі особи, які в ході Генеральної асамблеї ООН задавали деякі питання. Ми їм надали необхідні відповіді", хоча і не конкретизував, що мав на увазі.

"Є кроки, які ми вже здійснили, завершили, і в цьому сенсі немає дороги назад", - сказав він.

На зустрічі Ердоган запропонував обговорити співпрацю в сфері ВПК.

"Інше питання, яке потрібно відзначити, це наші спільні кроки у військово-оборонній промисловості. Вважаю, що буде корисним поговорити про це", - сказав він на початку переговорів зі своїм російським колегою.

Як повідомлялося, Туреччина купила у Росії чотири дивізіони систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 "Тріумф" вартістю $2,5 млрд.

Ердоган заявив днями в інтерв'ю телеканалу CBS, що Анкара має намір купити у Москви ще одну партію С-400.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в сферу того, які оборонні системи ми набуваємо, у якої країни, на якому рівні. Ніхто не може втручатися в це. Тільки ми ухвалюємо такі рішення", - сказав Ердоган.

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"Звичайно, звичайно, так", - відповів він на питання, чи купить Туреччина у Росії ще одну партію С-400.

Контракт на поставку Туреччини додаткової партії С-400 може бути підписаний цього року, повідомив 25 серпня, відповідаючи на питання "Інтерфаксу", глава "Рособоронекспорту" Олександр Міхеєв.