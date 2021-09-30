США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2" вже в грудні 2021 року - експосол США в ФРН Берт

Колишній посол США в Німеччині, керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт вважає, що Вашингтон може ввести санкції проти газопроводу Nord Stream-2 вже в грудні поточного року.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії в рамках Боннського міжнародного безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації Nord Stream 2", - заявив Берт.

Він нагадав, що Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США (NDAA), включаючи законодавство про санкції. І висловив припущення, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні.

Берт вважає "малоймовірним" вето з боку президента США. Він визнає, що адміністрація - з урахуванням липневої домовленості Байдена з Меркель - буде прагнути вето. Але, на його думку, "адміністрація Байдена слабшає", тож невідомо, чи зможе президент протистояти законодавцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на "Північний потік-2", - віцепрем'єр Стефанішина

Джо Байден, вважає експерт, втрачає вплив і не може переконати не лише республіканців, а й демократів у доцільності своєї інфраструктурної політики. За словами Берта, серед політиків у Вашингтоні немає жодного симпатика європейської енергетичної політики в контексті проєкту Nord Stream 2.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 22 вересня погодилася внести поправки до щорічного законопроєкту про видатки на оборону, який передбачає санкції проти Nord Stream 2, що потенційно поставить під загрозу угоду, досягнуту між адміністрацією США та урядом ФРН у липні цього року.

Також повідомлялося, що Байден у травні погодився відмовитися від санкцій проти російського газогону, введених за президентства Трампа, з метою нормалізувати відносини з Берліном. Наразі Nord Stream 2 повністю завершений і очікує на сертифікацію німецького регулятора.