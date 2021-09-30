УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9881 відвідувач онлайн
Новини
2 293 12
Байден (2852) Німеччина (7088) санкції (11279) США (20972) Північний потік (2446)

США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2" вже в грудні 2021 року - експосол США в ФРН Берт

США можуть ввести санкції проти

Колишній посол США в Німеччині, керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт вважає, що Вашингтон може ввести санкції проти газопроводу Nord Stream-2 вже в грудні поточного року.

Про це він заявив під час онлайн-дискусії в рамках Боннського міжнародного безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації Nord Stream 2", - заявив Берт.

Він нагадав, що Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США (NDAA), включаючи законодавство про санкції. І висловив припущення, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні.

Берт вважає "малоймовірним" вето з боку президента США. Він визнає, що адміністрація - з урахуванням липневої домовленості Байдена з Меркель - буде прагнути вето. Але, на його думку, "адміністрація Байдена слабшає", тож невідомо, чи зможе президент протистояти законодавцям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на "Північний потік-2", - віцепрем'єр Стефанішина

Джо Байден, вважає експерт, втрачає вплив і не може переконати не лише республіканців, а й демократів у доцільності своєї інфраструктурної політики. За словами Берта, серед політиків у Вашингтоні немає жодного симпатика європейської енергетичної політики в контексті проєкту Nord Stream 2.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 22 вересня погодилася внести поправки до щорічного законопроєкту про видатки на оборону, який передбачає санкції проти Nord Stream 2, що потенційно поставить під загрозу угоду, досягнуту між адміністрацією США та урядом ФРН у липні цього року.

Також повідомлялося, що Байден у травні погодився відмовитися від санкцій проти російського газогону, введених за президентства Трампа, з метою нормалізувати відносини з Берліном. Наразі Nord Stream 2 повністю завершений і очікує на сертифікацію німецького регулятора.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
парни "знают толк в извращениях".... Сначала не просто дать достроить трубу но и запустить ее.... а потом просто штрафовать (лучше на ежемесячной основе) , пока труба будет существовать и работать ... Вот как надо государственные бюджеты пополнять
показати весь коментар
30.09.2021 09:11
+2
Санкции будут очень суровые. Запретят бывшему третьему помощнику пятого заместителя менеджера по туалетам в Норд Стриме ковыряться в носу. Каждую последнюю пятницу восьмого месяца. С 22-10 до до 22-11. Иначе запретят пользоваться туалетной бумагой.
показати весь коментар
30.09.2021 09:13
+2
свои влажные мечты можешь оставить для обсуждения ********** в программе "60 минут ненависти к Украине"!!!
показати весь коментар
30.09.2021 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
парни "знают толк в извращениях".... Сначала не просто дать достроить трубу но и запустить ее.... а потом просто штрафовать (лучше на ежемесячной основе) , пока труба будет существовать и работать ... Вот как надо государственные бюджеты пополнять
показати весь коментар
30.09.2021 09:11 Відповісти
поповнювати державні бюджети за рахунок кацапських грошей, щоб менше йшли на зброю і новічки.
показати весь коментар
30.09.2021 09:27 Відповісти
Санкции будут очень суровые. Запретят бывшему третьему помощнику пятого заместителя менеджера по туалетам в Норд Стриме ковыряться в носу. Каждую последнюю пятницу восьмого месяца. С 22-10 до до 22-11. Иначе запретят пользоваться туалетной бумагой.
показати весь коментар
30.09.2021 09:13 Відповісти
свои влажные мечты можешь оставить для обсуждения ********** в программе "60 минут ненависти к Украине"!!!
показати весь коментар
30.09.2021 09:24 Відповісти
it will come to us or them
показати весь коментар
30.09.2021 09:18 Відповісти
Что ты имел ввиду иностранец it will come to us or them перевод "это придет к нам или к ним"
Не забывай что ты находишься и пишешь на Украинском сайте поэтому будь добр писать на кириллице или пользоваться переводчиком что бы за тебя это не делали другие
показати весь коментар
30.09.2021 12:22 Відповісти
А как же Байден и его дружба с Европой.
показати весь коментар
30.09.2021 09:25 Відповісти
Байден може дружити з ким завгодно, а в США зовнішню політику визначає Конгрес. Яке приймуть рішення то те і буде виконувати президент.
показати весь коментар
30.09.2021 09:29 Відповісти
А могут и не ввести
показати весь коментар
30.09.2021 09:54 Відповісти
Бо може і не влізти.
показати весь коментар
30.09.2021 10:10 Відповісти
суньте дядьку,повинно влізти!!!
показати весь коментар
30.09.2021 10:54 Відповісти
Ой, у них зараз взагалі стоїть питання дефолту, яке пов'язано з тим що, півроку розкидалися соціальними виплатами включаючі нелегалів і не менше запланували на наступний рік.
То ж, назріває криза влади і невідомо, як складуться обставини взагалі.
показати весь коментар
30.09.2021 11:53 Відповісти
 
 