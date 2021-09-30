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росія (63552) санкції (11279) Північний потік (2446) Салліван Джон (60)

США продовжують перевіряти пов'язані з "Північним потоком-2" організації на предмет внесення їх до санкційного списку, - посол у Москві Салліван

США продовжують перевіряти пов'язані з

Вашингтон продовжує перевіряти низку компаній, що мають стосунок до газопроводу "Північний потік-2", на предмет їхнього можливого підпадання під санкційне законодавство США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" американський посол у Москві Джон Салліван.

"Що ж стосується санкцій, ми продовжуємо перевіряти деякі організації, діяльність яких може підпадати під санкційне законодавство. У США це питання права. Адміністрація як і раніше цим займається і зобов'язана займатися за законом", - сказав він.

Так Салліван, зокрема, відповів на запитання про те, чи продовжать США чинити перешкоди проєкту або ж вважають його існування вже неминучим фактом.

"Адміністрація продовжить застосовувати цей закон ("Про захист енергетичної безпеки Європи". - Ред.). У зв'язку з "Північним потоком-2" ми внесли до санкційних списків сім громадян і понад 15 суден. Але це встановлений ​​Конгресом правовий обов'язок, і ми будемо продовжувати його виконувати", - зазначив Салліван.

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Високопоставлений американський дипломат нагадав, що позиція США щодо протидії "Північному потоку-2" добре відома.

"Але ви також знаєте, що з урахуванням повного завершення будівництва газопроводу і його сертифікації, США і Німеччина уклали угоду для вирішення питань енергетичної безпеки та особливо енергетичної безпеки України", - сказав він.

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Так и будет.
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30.09.2021 09:28 Відповісти
русская собака лает, а американский санкционный локомотив идёт!!!! GLORY USA !!!
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30.09.2021 09:30 Відповісти
US of decadent A is no more, kaput. They can do some damage, but the main force is you, you average Ukrainian. Russkies are coming, you withstand, are you ready like Dudaev fighters to fight till the end? Ze president will betray you, but wir kapituliren nicht!
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30.09.2021 09:43 Відповісти
well look at those fancy cars around the government buildings, are they good? the guys sitting in the trenches, who protect that good living of parasites, matka Ukraina
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30.09.2021 09:31 Відповісти
Интересно что сейчас сломает **** беева на своем шоу "Час ненависти ко всему миру"
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30.09.2021 09:31 Відповісти
"60 минут ненависти к Украине"... про остальной Мир там уделяется от силы минут пять-десять...
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30.09.2021 09:32 Відповісти
Будапешський меморандум Штати також підписували.
Ну і що?
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30.09.2021 09:44 Відповісти
 
 