США продовжують перевіряти пов'язані з "Північним потоком-2" організації на предмет внесення їх до санкційного списку, - посол у Москві Салліван

Вашингтон продовжує перевіряти низку компаній, що мають стосунок до газопроводу "Північний потік-2", на предмет їхнього можливого підпадання під санкційне законодавство США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" американський посол у Москві Джон Салліван.

"Що ж стосується санкцій, ми продовжуємо перевіряти деякі організації, діяльність яких може підпадати під санкційне законодавство. У США це питання права. Адміністрація як і раніше цим займається і зобов'язана займатися за законом", - сказав він.

Так Салліван, зокрема, відповів на запитання про те, чи продовжать США чинити перешкоди проєкту або ж вважають його існування вже неминучим фактом.

"Адміністрація продовжить застосовувати цей закон ("Про захист енергетичної безпеки Європи". - Ред.). У зв'язку з "Північним потоком-2" ми внесли до санкційних списків сім громадян і понад 15 суден. Але це встановлений ​​Конгресом правовий обов'язок, і ми будемо продовжувати його виконувати", - зазначив Салліван.

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Високопоставлений американський дипломат нагадав, що позиція США щодо протидії "Північному потоку-2" добре відома.

"Але ви також знаєте, що з урахуванням повного завершення будівництва газопроводу і його сертифікації, США і Німеччина уклали угоду для вирішення питань енергетичної безпеки та особливо енергетичної безпеки України", - сказав він.