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Герой України (299) Зеленський (22389)

Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"

Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд

Президент Зеленський підписав указ, яким присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв займався Левітас.

Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931–2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.

Зазначається, що Левітас є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автором понад 220 статей.

У 1989 він заснував Раду національних товариств України. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України.

З ініціативи та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.

Читайте: Зеленський присвоїв паралімпійцю Крипаку звання "Герой України": "Ми прикуті до екранів, коли пливеш саме ти"

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Топ коментарі
+15
Ще одну сім'ю "видатного українця" гої взяли на утримання😂😂😂.
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30.09.2021 09:36
+13
Мені здається що Левітас як радянський пропагандист, який все життя займався оббріхуванням українських націоналістів, та замовчуванням фактів розстрілів українських патріотів та найвідоміших діячив ОУН в Бабиному Яру - не має морального та людського права носити звання Героя України!
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30.09.2021 09:45
+12
Еврей-герой Украины. И только за то, что популяризировал трагедию евреев 80 летней давности. В Украине минус 20 млн населения за годы незалежности- это не трагедия для них.
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30.09.2021 09:46
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Ще одну сім'ю "видатного українця" гої взяли на утримання😂😂😂.
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30.09.2021 09:36 Відповісти
Мені здається що Левітас як радянський пропагандист, який все життя займався оббріхуванням українських націоналістів, та замовчуванням фактів розстрілів українських патріотів та найвідоміших діячив ОУН в Бабиному Яру - не має морального та людського права носити звання Героя України!
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30.09.2021 09:45 Відповісти
А ти що, маєш щось проти рішень "найвеличнішого"? А може ти ще й антисеміт? Ну а тоді для чого ти і тобі подібні возвели його на трон? Жріть-тє, не вдавіться.
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30.09.2021 09:51 Відповісти
Просто українцям набрид старий єврей Вальцман, тому вони обрали в президенти етнічного українця Зеленського.)))
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30.09.2021 09:57 Відповісти
Ага, і шиферів всіляких на додачу...
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30.09.2021 10:01 Відповісти
Так же как и тупая старая обезьяна Фарион, бывшая пламенная коммунистка
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30.09.2021 10:54 Відповісти
А хто дає Фаріон звання Героя України?
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30.09.2021 13:33 Відповісти
Еще этого не хватало. У нас и так уже появился Герой Украины Алексей Порошенко, отсидевший за кражу.
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30.09.2021 14:14 Відповісти
Зеленский присвоил звание "Героя Украины" бывшему профессору

Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской

Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
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01.10.2021 00:04 Відповісти
эта награда уже давно обесценена,нужно создавать новые,особенно для военных..
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30.09.2021 09:45 Відповісти
Еврей-герой Украины. И только за то, что популяризировал трагедию евреев 80 летней давности. В Украине минус 20 млн населения за годы незалежности- это не трагедия для них.
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30.09.2021 09:46 Відповісти
Это для них праздник,они ненавидят всё украинское и украинцев.
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30.09.2021 10:11 Відповісти
Странно. Нужно было присвоить героя Израиля.
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30.09.2021 09:47 Відповісти
Чому не було присутньо жодного родича розстріляних у Бабиному Яру євреїв??... хоча їх повинно було би бути десь мільйон.
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30.09.2021 09:48 Відповісти
Нада Левитану еще чонибудь присвоить
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30.09.2021 09:57 Відповісти
Абзац, це просто щоб не сказати більше. А ще доплати по 550 грн. до пенсії тим, хто рятував євреїв. А тим, хто рятував Україну не потрібно ????
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30.09.2021 10:00 Відповісти
А Украина здесь причем? Здесь речь о хероях-жидах....которых пришлось спасать.....
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30.09.2021 10:16 Відповісти
Немає у них ніякої культури,навіть одягу немає національного,плагіат по всьому світу,гроші під відсотки та тероризм-от і вся їхня культура,а ще хуцпа,паразити планети
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30.09.2021 10:09 Відповісти
Если в кране нет воды-
Значит выпили жыды
Если в кране есть вода-
Значит жыд нассал туда.
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30.09.2021 10:12 Відповісти
Сам придумав?
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30.09.2021 10:35 Відповісти
Есть конкретный автор, погугли.
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30.09.2021 18:29 Відповісти
цензура.нет, мій коментар вбито за незгоду з рішенням зєОто?🤭😵
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30.09.2021 10:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Зеленский присвоил звание "Героя Украины" бывшему профессору Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
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30.09.2021 10:24 Відповісти
Оно и понятно- своему жыдовскому соплеменнику.
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30.09.2021 10:33 Відповісти
Фонд это деньги. Украинцы имеют право знать о источниках и количестве денег.
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30.09.2021 10:28 Відповісти
Скоро Героями Украіни будуть одні євреі. Починали з Звягільського, закінчимо Мішкою Япончиком (посмертно).
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30.09.2021 10:31 Відповісти
Там де правлять жиди-завжди війна та голод,немає потвори у світі гіршої ніж жид,хіба що москаль,але він тупий.
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30.09.2021 10:56 Відповісти
не, ну а чо, махнатикам ордена, спарцменам и спарцвуменам звания и наградное оружие, добровольцам, зсу-шникам - СИЗО и тюрьма. нормальненько. шо там, Аліксандр УсиН (или УсоВ, хрен его знает как по кцпски єто звучит) дьячок рпцшно-фсбной сектьі еще не Герой Украиньі? плять, пздц какой то
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30.09.2021 11:18 Відповісти
Мне вот чисто интересно, в чем заключается героизм этого левитаса по отношению к Украине, если ему дал клоун - героя?!
А вы еще спрашиваете, откуда в стране берется ксенофобия и ненависть к зебилам!
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30.09.2021 11:29 Відповісти
Москалику, це у твоїй країні ксенофобія. І якщо при приперся на український сайт, то хоч не палися своєю ксєнаазабочєнастю.
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14.10.2021 20:25 Відповісти
Насчёт "консолидации украинского общества" и "возрождение и развитие национальных культур Украины" представителем одного национального меньшинства позвольте очень даже посомневаться. "Сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра" в этом сомнения нет, таки да.
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01.10.2021 19:37 Відповісти
Интересно , где делись 32 тысячи скелетов евреев в Яру ,
Исследование снимков со спутников не находят их.
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04.10.2021 19:39 Відповісти
 
 