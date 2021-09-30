Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) Левітасу: З його ініціативи було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру"
Президент Зеленський підписав указ, яким присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Подання на присвоєння цього звання надійшло від Міністерства культури та інформаційної політики України напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, вивченням якої та вшануванням пам’яті жертв займався Левітас.
Свій творчий і життєвий досвід Левітас (1931–2014) присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації.
Зазначається, що Левітас є автором і упорядником 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автором понад 220 статей.
У 1989 він заснував Раду національних товариств України. Того ж року Ілля Левітас заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію - Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України.
З ініціативи та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса було створено Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.
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Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской
Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
Значит выпили жыды
Если в кране есть вода-
Значит жыд нассал туда.
Зеленский присвоил звание "Героя Украины" бывшему профессору Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации (последнее место работы) Илье Левита́су (указ №494/2021), умершему семь лет назад.
А вы еще спрашиваете, откуда в стране берется ксенофобия и ненависть к зебилам!
Исследование снимков со спутников не находят их.