Від жорстких локдаунів більше шкоди, ніж користі, - мер Хмельницького Симчишин

Мер Хмельницького Олександр Симчишин сподівається, що місто і надалі перебуватиме в "жовтій" карантинній зоні, оскільки вважає, що від локдауну більше шкоди, ніж користі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Зараз ми, як частина Хмельницької області, перебуваємо в жовтій зоні. Сподіваюся, так буде і надалі. Я прихильник того, щоб не було ніяких жорстких локдаунів. Зараз від цього більше шкоди, ніж користі", - підкреслив мер.

За його словами, значна частина людей перехворіла або вакцинувалася.

"Треба в будь-якій ситуації дати бізнесу, критичної інфраструктури, навчальним закладам можливість працювати. Поки ми працюємо. У нас не закривалися садки, вони будуть працювати і далі. Школи також працюють у звичайному режимі, ніхто не зупиняється", - додав Симчишин.

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