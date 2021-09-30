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Від жорстких локдаунів більше шкоди, ніж користі, - мер Хмельницького Симчишин

Від жорстких локдаунів більше шкоди, ніж користі, - мер Хмельницького Симчишин

Мер Хмельницького Олександр Симчишин сподівається, що місто і надалі перебуватиме в "жовтій" карантинній зоні, оскільки вважає, що від локдауну більше шкоди, ніж користі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Зараз ми, як частина Хмельницької області, перебуваємо в жовтій зоні. Сподіваюся, так буде і надалі. Я прихильник того, щоб не було ніяких жорстких локдаунів. Зараз від цього більше шкоди, ніж користі", - підкреслив мер.

За його словами, значна частина людей перехворіла або вакцинувалася.

"Треба в будь-якій ситуації дати бізнесу, критичної інфраструктури, навчальним закладам можливість працювати. Поки ми працюємо. У нас не закривалися садки, вони будуть працювати і далі. Школи також працюють у звичайному режимі, ніхто не зупиняється", - додав Симчишин.

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Не було жостких локдаунів, так лиш імітація
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30.09.2021 10:09 Відповісти
Так и не будет. У нас только в имитацию умеют
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30.09.2021 10:16 Відповісти
Та, ну, звісно... Планові операції та лікування відмінялм, навіть пологові закривали, швидкі не до всіх виїздили, міжміський транспорт взагалі не ходив... Школи, спортшколи, садки... Шкарпетки-батарейки... Так шо, дісталося нам і незручностей, непотрібних витрат, і зайвих смертей.
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30.09.2021 12:12 Відповісти
для економіки - так, але це вимушений захід і його тривалість залежить від сумлінності населення і рішучості влади...але маємо проблеми і з тим і з іншим
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30.09.2021 10:53 Відповісти
 
 