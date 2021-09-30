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газ (10259) Європа (1563) росія (63552) США (20972) транзит газу (968) Салліван Джон (60)

У сховищах Європи низький рівень запасів газу. Закликаємо РФ направити додаткові поставки через Україну, - посол США в Москві Салліван

У сховищах Європи низький рівень запасів газу. Закликаємо РФ направити додаткові поставки через Україну, - посол США в Москві Салліван

Європі в умовах низького рівня запасів газу у сховищах необхідно диверсифікувати його поставки, США бачать вирішення проблеми в нарощуванні обсягів газового транзиту через Україну.

Про це заявив посол США в Москві Джон Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США дуже стурбовані ситуацією із запасами газу у сховищах регіону: рівень запасів низький, ринок відчуває дефіцит порівняно з попередніми роками, настає осінь, а там не встигнеш озирнутися, як настане зима", - сказав він.

Салліван зазначив: "Більш низький, ніж зазвичай, рівень запасів газу у сховищах свідчить про необхідність диверсифікації енергопостачань для задоволення енергетичних потреб Європи і гарантування її енергетичної безпеки".

Американський посол наголосив, що саме на це спрямована політика США.

"Вона полягає в тому, щоб у цей вирішальний момент енергопереходу активно брати участь у підвищенні рівня енергобезпеки в Європі, будь то Східна Європа, Україна або інші європейські партнери і союзники", - продовжив Салліван.

Також читайте: Через прямі поставки російського газу в Угорщину Україна витрачатиме додаткові 50 млн кубометрів на рік, - "Нафтогаз"

Він нагадав про заяви Росії, що у неї достатньо газу, щоб задовольнити енергетичні потреби Європи.

"Ми цьому віримо і закликаємо уряд Росії направити додаткові поставки через Україну, у якої зараз є достатньо газопровідних потужностей, не використовуючи "Північний потік 2". Нас турбує, що відмова від цього кроку вдарить по енергобезпеці Європи і поставить під сумнів запевнення Росії про постачання газу і можливі мотиви припинення поставок", - сказав Салліван.

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Топ коментарі
+9
Не в такій "позі" просите, попередньо всі санкції ще зніміть.
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30.09.2021 10:04
+6
Нехай Європа сама вилазе з ями, в яку вона сама попала. У них є дуже міцна зброя - вираження стурбованості, як вона завжди робить.
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30.09.2021 10:13
+3
По Венгрии там может быть такой скрытый момент, который нам не раскрывают. Даже тут на цензоре недавно проскочила информация, что Венгрия заключила контракт с Газпромом на 4,5 млрд кубов в год, но до этого покупала по 8-10 млрд. Они что так резко сократили потребление? Но есть информация, что часть этого газа шла в Украину - реальным или виртуальным реверсом, но шла. Теперь Украина не сможет покупать через Венгрию эти несколько млрд кубов газа, причем не только реально, но и виртуально. Потому что венгры, надо понимать, заключили контракт только на необходимый для себя газ. Это действительно чувствительный удар. Не только потому что венгры будут получать 4 млрд кубов не через Украину, а потому что Украина не сможет получать газ через Венгрию. Таки просматривается многоходовочка не только по лишению Украины транзита, но и принуждению к покупке газа по прямым контрактам с Газпромом.
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30.09.2021 10:16
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Газовози розверніть на Європу,і вона теж нехай трохи думати почне.І економити.
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30.09.2021 10:02 Відповісти
Не в такій "позі" просите, попередньо всі санкції ще зніміть.
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30.09.2021 10:04 Відповісти
Ну саме поторгуватись ,і на шо хоч очі закриють
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30.09.2021 10:07 Відповісти
Сейчас прочитал что уже 1100 долларов за 1000 кубиков газ стал стоить, в Европе... Аж как-то страшновато становится. Рост цены галопирующий! И шо дальше???
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30.09.2021 10:11 Відповісти
Нехай Європа сама вилазе з ями, в яку вона сама попала. У них є дуже міцна зброя - вираження стурбованості, як вона завжди робить.
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30.09.2021 10:13 Відповісти
Они посмотрели в глаза Тупину и увидели там ....
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30.09.2021 10:16 Відповісти
По Венгрии там может быть такой скрытый момент, который нам не раскрывают. Даже тут на цензоре недавно проскочила информация, что Венгрия заключила контракт с Газпромом на 4,5 млрд кубов в год, но до этого покупала по 8-10 млрд. Они что так резко сократили потребление? Но есть информация, что часть этого газа шла в Украину - реальным или виртуальным реверсом, но шла. Теперь Украина не сможет покупать через Венгрию эти несколько млрд кубов газа, причем не только реально, но и виртуально. Потому что венгры, надо понимать, заключили контракт только на необходимый для себя газ. Это действительно чувствительный удар. Не только потому что венгры будут получать 4 млрд кубов не через Украину, а потому что Украина не сможет получать газ через Венгрию. Таки просматривается многоходовочка не только по лишению Украины транзита, но и принуждению к покупке газа по прямым контрактам с Газпромом.
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30.09.2021 10:16 Відповісти
Вот и всё...
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30.09.2021 10:26 Відповісти
Вот и всё, присел на бутылку
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30.09.2021 11:18 Відповісти
Умничка. Это уже который раз за неделю?
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30.09.2021 11:29 Відповісти
покупка газа РФ в Венгрии и Словакии и Польше это грандиозная афёра прихлебателей и приближенных к власти воров... эти страны сами покупают газ в РФ но продают этот газ который не тдошёёл даже до границы с ЕС.. т.е ни за что имеют до 30% наценки отгаза+ плата за "транзит"АФЁРА ВЕКА ТЯГЛА из карманы укров
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30.09.2021 10:31 Відповісти
Дурачок, кокошник поправь
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30.09.2021 11:19 Відповісти
Юлю Володимирівну арендуйте. Вона добре знає з якої сторони "цей газ" треба "нюхать".🌩️🤑🌩️
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30.09.2021 10:16 Відповісти
Дотурбувалися ? Не турбуватися треба, а х№йло за горлянку брати !
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30.09.2021 10:22 Відповісти
PS Обратите внимание, что нарастить поставки просят не клиенты Газпрома, а другие страны. Это значит, что у клиентов россиян нет проблем по поставкам газа, и если это так, то никаких санкций не будет. Сколько договорились продать кому - тем столько и продают. Это чтобы лучше понимать ситуацию и не спрашивать каждый раз, почему Европа молчит. Не молчит. Но не молчат те, кто напрямую у Газпрома ничего не покупает. А те, кто покупает, те молчат, потому что с поставками газа у них проблем нет.
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30.09.2021 10:23 Відповісти
Європа отримала те що хотіла ангела меркель разом з макроном. вкладайте гроші у видобуток газу в украіні ,тоді будете з газом. а на росію треба накласти газо-нафтове ембарго і знищити путінську парашу.
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30.09.2021 10:24 Відповісти
Стратег!
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30.09.2021 11:32 Відповісти
ми співчуваємо європі і висловлюємо своє глибоке Занепокоєння,глубоку стурбованність і т.д,як вони там ще допомагають боротися з рашистами.
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30.09.2021 10:27 Відповісти
Ты бы мог вот так ёрничать, если бы это не касалось самой Украины, а так - глупо.
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Облизуйте й далі *****

...
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30.09.2021 10:34 Відповісти
та уже ***** так нализали шо пришло время европейцам покупать дрова, игры с ****** только начались.
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Что мешает развернуть газовозы из Китая, в 2021 США поставили вдвое меньше газа в ЕС.
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30.09.2021 10:34 Відповісти
 
 