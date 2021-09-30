За тиждень-два в трьох областях України можуть посилити карантин, - "слуга народу" Радуцький

У трьох областях України найближчим часом можуть посилити карантинні заходи.

Про це в Facebook повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У регіонах України, що межують із Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що через тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - підкреслив парламентарій.

За словами Радуцького, в Польщі зацікавлені в тому, щоб потік подорожуючих з України не привів до посилення темпів поширення епідемії.

"Польські прикордонники регулярно виявляють серед українців підроблені довідки про вакцинацію. Польща, на жаль, ще не має технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", - додав нардеп.

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