УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 863 8
карантин (18171) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За тиждень-два в трьох областях України можуть посилити карантин, - "слуга народу" Радуцький

За тиждень-два в трьох областях України можуть посилити карантин, -

У трьох областях України найближчим часом можуть посилити карантинні заходи.

Про це в Facebook повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"У регіонах України, що межують із Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що через тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - підкреслив парламентарій.

За словами Радуцького, в Польщі зацікавлені в тому, щоб потік подорожуючих з України не привів до посилення темпів поширення епідемії.

"Польські прикордонники регулярно виявляють серед українців підроблені довідки про вакцинацію. Польща, на жаль, ще не має технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", - додав нардеп.

Також читайте: Від жорстких локдаунів більше шкоди, ніж користі, - мер Хмельницького Симчишин

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Етат дєнь ви прібліжалі как маглі...
показати весь коментар
30.09.2021 10:14 Відповісти
Ужесточать нужно уже сейчас, иначе на пике будем иметь минимум 30к в сутки.
показати весь коментар
30.09.2021 10:32 Відповісти
Ну що ж простіше зробити - посилити карантин...
показати весь коментар
30.09.2021 10:32 Відповісти
Крадуцький вже маски назад завіз які пару років на початку епідемії продав за кордон?
показати весь коментар
30.09.2021 10:37 Відповісти
для просто розуміння -- в Польщі всі без масок, жодної людини в масці ...
на кого розрахований цей інформаційний треш?!
показати весь коментар
30.09.2021 10:45 Відповісти
Либо 3-4, а может и завтра....
показати весь коментар
30.09.2021 10:48 Відповісти
Очередной звуковой поток, образованный методом генерации случайных чисел....
показати весь коментар
30.09.2021 10:50 Відповісти
Якраз в тих областях які можуть приїхати до Вовки і запитати за "вагнерівців" і ціну на газ, продукти і послуги. А насправді "дельта" йде з московії через ватних акторів московії, і московських попів.
показати весь коментар
30.09.2021 11:29 Відповісти
 
 