У Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів
Ціна газу в Європі продовжує щодня оновлювати максимуми.
Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в четвер досягла 91,845 євро за МВт/год, або $1102 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі. Загалом за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становить $759 за тисячу кубометрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за ЗПГ з преміальним ринком Азії.
Минулого вечора ф'ючерс на азіатський спотовий ЗПГ-індекс JKM Platts додав ще $ 23 і досяг $1071 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.
Будь ласка, зачекайте...
Газа в Европе доХ..я. Истерику раскачивают кремлевские проститутки.
Особенно про проституток.
Т.е. ... он... ?
Он должен стоять на коленях: купите хоть что-то, хоть за полцены.
Вместо этого мы видим момент слаженного взаимодействия
европейской ши ддовской бюрократии с кремлёвской ши ддовской бюрократией - они хотят сорвать большой куш в критический момент,
который они системно, продуманно и создавали весь прошедший год.
А потом они затихнут, как вирус - мы что - мы же ничего, мы такие же люди ...
Остаться без штанов, но создать атомную бомбу.
Скупить весь газ, но уменьшить СО.
они уже в 20м веке взрастили гитлера и сталина.
сейчас вон финансируют режимы в расее и китае и удивляются: "а почему так? они нас хотят захватить. што же делать кто же виноват в 3й мирвой"
они не обучаемы.
а должно быть эмбарго
да и с Китаем нужно решать вопрос, а не размещать там производство всего, включая микрочиипы и прочие стратегические детали.
потом ***** ноют - как жи так. это жи режимы мы от них зависим. айяяяй. какой ужас они развязали третью мировую. никто ж не предполагал што так будет. мы ж не виноваты. оно само так получилось....
Какая ещё Европа может быть с диктатором в 21-м веке ?
походу немцьі слились под шишкостан, и понеслось...
От і було б українське економічне диво.
А хтось же цей газ-таки продає.
Интересно, а Европа поднимет цены для РФ на авто, компьютеры, орг/бытовую технику, визы и т.п. ???