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газ (10259) Європа (1563) ціни (3756) Євросоюз (12768)

У Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів

У Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів

Ціна газу в Європі продовжує щодня оновлювати максимуми.

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в четвер досягла 91,845 євро за МВт/год, або $1102 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі. Загалом за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становить $759 за тисячу кубометрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за ЗПГ з преміальним ринком Азії.

Також читайте: У сховищах Європи низький рівень запасів газу. Закликаємо РФ направити додаткові поставки через Україну, - посол США в Москві Салліван

Минулого вечора ф'ючерс на азіатський спотовий ЗПГ-індекс JKM Platts додав ще $ 23 і досяг $1071 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.

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Топ коментарі
+30
Це ціна дружби Європи з лаптєногими. Чим ціна більша тім міцнішає дружба.
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30.09.2021 10:29
+23
Вот вам и ответ на вопрос: Почему на фронте обострение. РФ купается в деньгах. К оркам на Донбас поехали деньги. Ну а те, естественно, отрабатывают.
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30.09.2021 10:30
+20
глубже надо заглатывать ********** трубу. тогда газ подешевеет...СП-2 это же не ниразу политический проект.
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30.09.2021 10:34
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Це ціна дружби Європи з лаптєногими. Чим ціна більша тім міцнішає дружба.
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30.09.2021 10:29 Відповісти
это следствие закрытия угольных ТЭС
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30.09.2021 10:32 Відповісти
Тут целая масса причин, основные это падение добычи в самом ЕС и резкое падение поставок СПГ. Газпром как раз все выполняет и поставки в этом году составят исторический рекорд.
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30.09.2021 10:39 Відповісти
доборолись в потеплением, теперь будет не жарко в домах
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30.09.2021 10:30 Відповісти
Вот вам и ответ на вопрос: Почему на фронте обострение. РФ купается в деньгах. К оркам на Донбас поехали деньги. Ну а те, естественно, отрабатывают.
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30.09.2021 10:30 Відповісти
Сами и виноваты ибо не фиг с Газпромом в азартные игры играть,еще в начале войны надо было рашистких газовиков прижать к ногтю и построить альтернативные газопроводы.
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30.09.2021 10:31 Відповісти
откуда газопроводы? из Катара, Австралии, США?
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30.09.2021 10:34 Відповісти
Норвегия, не?
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30.09.2021 10:59 Відповісти
у них там газ уже заканчивается в Северном море, какие новые газопроворды
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30.09.2021 14:18 Відповісти
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30.09.2021 10:32 Відповісти
ну, бабушка 80 лет точно проголосовала правильно: либо за рабиновича, либо за бойка.
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30.09.2021 10:37 Відповісти
Це НЕ зелений рівень розуміння.
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30.09.2021 10:59 Відповісти
Моїм давно за 80, голосували за Пороха. Їм вистачило віри, про мову і армію я вже промовчу. Українська православна церква біла їхньою мрією
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30.09.2021 11:15 Відповісти
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30.09.2021 10:33 Відповісти
глубже надо заглатывать ********** трубу. тогда газ подешевеет...СП-2 это же не ниразу политический проект.
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30.09.2021 10:34 Відповісти
Да при чем тут СП-2, на азиатском рынке цена сегодня уже почти 1200
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30.09.2021 10:36 Відповісти
ты правда не видишь связи между событиями: через Украину газ не идет, в ЕС пустые хранилища, СП-2 не сертифицируют и цена на газ растет во всем мире? серьезно?
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30.09.2021 10:40 Відповісти
Газпром качает через Украину 110 млн в сутки, вы реально думаете что если он выкупит дополнительные 15 млн то цены упадут?
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30.09.2021 10:43 Відповісти
Так какие выводы от этих связей? Таки, кто виноват в этой цене?
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30.09.2021 10:46 Відповісти
Схема проста, подставной кацап покупает по любой цене и создает панику. Вот вам и цена.
Газа в Европе доХ..я. Истерику раскачивают кремлевские проститутки.
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30.09.2021 10:38 Відповісти
"Уважаю" таких экспертов, как ты.
Особенно про проституток.

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30.09.2021 10:41 Відповісти
Посол использует политическую ситуацию обращаясь к вам.
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30.09.2021 10:44 Відповісти
Посол раскачивает истерику?
Т.е. ... он... ?
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30.09.2021 10:57 Відповісти
Истерику раскачивают кацапы, а умные используют ситуацию.
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30.09.2021 11:41 Відповісти
Слив засчитан.
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30.09.2021 11:51 Відповісти
Вся ця куйня з Китаю знову.
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30.09.2021 10:39 Відповісти
Путин должен удавиться газом, который никто в мире не хочет покупать.
Он должен стоять на коленях: купите хоть что-то, хоть за полцены.
Вместо этого мы видим момент слаженного взаимодействия
европейской ши ддовской бюрократии с кремлёвской ши ддовской бюрократией - они хотят сорвать большой куш в критический момент,
который они системно, продуманно и создавали весь прошедший год.
А потом они затихнут, как вирус - мы что - мы же ничего, мы такие же люди ...
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30.09.2021 10:43 Відповісти
Главная причина это азиатские рынки, сейчас весь СПГ идет туда и его все равно не хватает, спрос продолжает подогревать цену.
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30.09.2021 10:44 Відповісти
Китайці кинулись скуповувати увесь газ - по всьом світу .. Все тому що Китай напередодні Олімпіади , зобов'язався зменшити викиди СО2 , і почав спалювати на ТЕС менше вугілля , і більше газу . Але яка ж тоді буде ціна кВт , якщо він вироблятиметься з такого -дорогущого газу .!? .
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30.09.2021 11:24 Відповісти
Китай любит большие скачки: перебить всех воробьёв.
Остаться без штанов, но создать атомную бомбу.
Скупить весь газ, но уменьшить СО.
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30.09.2021 11:29 Відповісти
Россия как раз сможет наверстать убытки от санкций за 7 лет.
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30.09.2021 10:45 Відповісти
Да нифига, там большинство контрактов долгосрочные, единственное где они поднимут денег так это на своем СПГ.
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30.09.2021 10:51 Відповісти
незабаром так сама швидко впаде...це все биржові ігри Росії із застосуванням "надійних" партнерів і картельних змов...
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30.09.2021 10:51 Відповісти
Плюс до всього , ціну газу ще й добряче підігрівають спекулянти , і в Азї і в Європі ( приблизно на 20-25% ціна спекулятивна ) . Європа сама це визнає , але чомусь ніяк не протидіє . .
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30.09.2021 11:15 Відповісти
подекуди це є наслідком "кількісного помякшення" для боротьби з пандемією тому що зявилось дуже багато "пустих" грошей, які спекулянти мають кудись прилаштувати
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30.09.2021 11:19 Відповісти
европейцы все таки идиоты.

они уже в 20м веке взрастили гитлера и сталина.

сейчас вон финансируют режимы в расее и китае и удивляются: "а почему так? они нас хотят захватить. што же делать кто же виноват в 3й мирвой"

они не обучаемы.
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30.09.2021 10:52 Відповісти
финансируют эти режимы в виде покупку них сырья и прочих товаров.

а должно быть эмбарго
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30.09.2021 10:53 Відповісти
Нереально ввести эмбарго когда ты критически зависишь от поставок. Вот даже Украина которая должна бы первая это сделать просто этого сделать не может и продолжает покупать нефть, газ, уголь и прочее.
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30.09.2021 11:00 Відповісти
за 8 лет войны уже можно было б решить вопрос хотя бы в сторону уменьшения поставок, а не СП2 строить.

да и с Китаем нужно решать вопрос, а не размещать там производство всего, включая микрочиипы и прочие стратегические детали.

потом ***** ноют - как жи так. это жи режимы мы от них зависим. айяяяй. какой ужас они развязали третью мировую. никто ж не предполагал што так будет. мы ж не виноваты. оно само так получилось....
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30.09.2021 11:05 Відповісти
американці могли б повність закрити питання газу для Європи...але кремлівські козні і гроші зробили своє
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30.09.2021 11:20 Відповісти
У них большинство штатов не имеют своего газа и покупают его у тех где он есть.
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30.09.2021 18:45 Відповісти
США на першому місті в світі з виробництва газу і можуть легко наростити обсяг за рахунок сланцового, особливо за таких високих цін
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30.09.2021 19:34 Відповісти
Может, может. И наращивает. В этом году их добыча тоже выросла на 42% и составила 270 миллионов кубометров в сутки. А в прошлые годы не больше184. Но и доля потребляемого газа в самих штатах тоже выросла и составляет почти 23% производимого в мире газа. Хорошо уже то, что США вышли на самообеспечение газом и не покупают его как раньше и тем самым не увеличивают дополнительно цену на него.
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30.09.2021 21:31 Відповісти
Надо говорить не про европейцев, а про е врейцев - это они приводили к власти и взращивали Гитлера, работавшего рука об руку со сталинским шшидо-большевитстским режимом. Европейцы или не видят этого, или видят и не хотят что-то делать. А потом жалуются, что им некомфортна мировая война, в которую их втянули.
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30.09.2021 11:34 Відповісти
Лошадей надо разводить. Сбрую делать, учиться их запрягать. Эпоха энергетического изобилия заканчивается. Неспроста умные люди вдруг всякие зелёные ветряки стали по всей планете расставлять. Пора понять, что газа и нефти на всех не хватает.
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30.09.2021 10:55 Відповісти
Что вы пишите? Какие 1100? Вон белорусы покупают по 138, немцы по 230. Это что не Европа?
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30.09.2021 10:59 Відповісти
білоруси не Європа і пахва Кремля
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30.09.2021 11:22 Відповісти
вже піхва.
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30.09.2021 11:38 Відповісти
нажаль так
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Беларусы - не Европа.
Какая ещё Европа может быть с диктатором в 21-м веке ?
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30.09.2021 11:35 Відповісти
сосать теперь будут а параши газ, если бьі сразу послали их на йух, то и проблем бьі не бьіло...

походу немцьі слились под шишкостан, и понеслось...
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30.09.2021 11:09 Відповісти
А тепер уявіть, приблизно 20 млрд кубів газу, що добуває Україна за рік, та й продати по такій ціні.
От і було б українське економічне диво.
А хтось же цей газ-таки продає.
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30.09.2021 11:09 Відповісти
Тільки нам не каже і підраховує гешефт.
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30.09.2021 11:36 Відповісти
обычный спекулятивный пузырь-- как надули так же быстро и сдуется...
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30.09.2021 11:11 Відповісти
Выражаю глубочайшую обеспокоенность
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30.09.2021 11:14 Відповісти
ху@ло проводить Меркель на пенсію і показує, як йому вірити і вести з москалями справу. Це такий собі "дембельський акорд" для Меркель.
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30.09.2021 11:26 Відповісти
Ну что фрау Меркель, как тебе твой либер вальдемар?
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30.09.2021 11:48 Відповісти
Кацапы успешно проводят операцию "Принуждение к запуску СП-2" .....
Интересно, а Европа поднимет цены для РФ на авто, компьютеры, орг/бытовую технику, визы и т.п. ???
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30.09.2021 12:46 Відповісти
 
 