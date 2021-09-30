У Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів

Ціна газу в Європі продовжує щодня оновлювати максимуми.

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в четвер досягла 91,845 євро за МВт/год, або $1102 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі. Загалом за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становить $759 за тисячу кубометрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за ЗПГ з преміальним ринком Азії.

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Минулого вечора ф'ючерс на азіатський спотовий ЗПГ-індекс JKM Platts додав ще $ 23 і досяг $1071 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.