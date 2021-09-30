Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико
У МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.
Про це у Facebook повідомив президент Української Асоціації виробників Олександр Громико, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.
"Мій спіч стосувався боротьби з контрабандою шляхом надання доступу патрульним поліцейським на дорогах до бази е-ТТН яку я запропонував об'єднати в один документ з податковою накладною. У разі невідповідності патрульні зобов'язані викликати детективів БЕБ, які розберуться де завантажувалася зазначена фура з контрабандою", - пояснив Громико.
Таким чином, за його словами, контроль ланцюжка поставок стає прозорим, а контрабанда економічно невигідною.
"У Грузії запровадили цей механізм контролю ланцюжка поставок ще багато років тому, після чого повністю скасували паперові накладні на товар і тепер по країні вантажі їдуть без будь-яких документів, але при цьому жодної контрабанди та ухилення від податків", - додав президент Української Асоціації виробників.
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"Уже больше года как первый этап пилотного проекта стартовал. Эти изменения вступили в силу с 12.07.2019 г. То есть с этой даты можно использовать Е-ТТН вместо обычной бумажной ТТН. Как это работает? Первое что нужно сказать - проект пилотный и Е-ТТН не является обязательной. Стороны могут выбирать на свое усмотрение - оформлять стандартную ТТН в бумажном варианте или же сделать Е-ТТН",
ЕТТН уже давно, просто необязательна, на усмотрение сторон.
полиция - это да,на сейчас не готова (софта то нет для сверки с ПН),нужен бумажный вариант, распечатаный с того же медка с эл.ключами .
То что рассматривают в новости - не заработает при их раскладе никогда, у нас у более 80% нет (или не хотят) налогового кредита на момент оформления ПН, а без регистрации менты не увидят в базе.Опять же , ПН может идти через сервер и целый день, и в момент остановки не быть в базе мы не Грузия.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
Кто может сказать, скольких инвесторов он защитил?
Так же и бизнес он будет защищать.