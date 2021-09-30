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Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико

Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико

У МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

Про це у Facebook повідомив президент Української Асоціації виробників Олександр Громико, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

"Мій спіч стосувався боротьби з контрабандою шляхом надання доступу патрульним поліцейським на дорогах до бази е-ТТН яку я запропонував об'єднати в один документ з податковою накладною. У разі невідповідності патрульні зобов'язані викликати детективів БЕБ, які розберуться де завантажувалася зазначена фура з контрабандою", - пояснив Громико.

Таким чином, за його словами, контроль ланцюжка поставок стає прозорим, а контрабанда економічно невигідною.

"У Грузії запровадили цей механізм контролю ланцюжка поставок ще багато років тому, після чого повністю скасували паперові накладні на товар і тепер по країні вантажі їдуть без будь-яких документів, але при цьому жодної контрабанди та ухилення від податків", - додав президент Української Асоціації виробників.

Також читайте: Офіс з питань захисту бізнесу створять у структурі МВС: координуватиме радник Геращенко, а відповідатиме - перший заступник міністра Єнін

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Топ коментарі
+3
Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
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30.09.2021 11:00
+1
дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
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30.09.2021 10:58
+1
про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
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30.09.2021 10:59
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дедушка, наверное, не знает, что налоговая (которую каким-то чудом объединят с ё-ттн) не выписывается в день отправки, а может быть зарегистрирована в системе на протяжении до 30 дней после этой даты... КАКУЮ налоговую и где покажет перевозчик патрульным?...
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30.09.2021 10:58 Відповісти
не совсем так, ПН выписываеться по первому событию - оплата (предоплата) или отгрузка, по сути правильный подход - отгрузка= налоговая, но реалии таковы что в базе она появиться только когда будет ее регистрация ( а на это есть 30 дней после оформления,вы верно указали),что там они привязывать собрались хз, даже крупные организации не раскидываються своим налоговым кредитом и не регят в день отгрузки (разве если только по договоренностям) . Весь это треп монастырского ниочем, учитывая проблемы с рег.,приостановкой и тд. ,у многих и так кредита не хватает, тянут до последнего, какие там нафик налоговые в день отгрузки.
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30.09.2021 11:39 Відповісти
я немного упростил... а он просто озвучивает хотелки ДНС под лозунгом "по просьбе бизнеса", при этом не очень понимая, что ему сказали... была идея ввести такую цепочку (даже не знаю, кто ее приостановил), но последовательность, если правильно помню была следующей: вначале выписывается и регистрируется в очередном реестре электронная ТТН (она же заменяет накладную отгрузки), а потом, если налоговая одобрила ее ))))) - на ее основании регистрируется налоговая накладная по своим правилам и срокам (вопрос - а зачем это вообще делать, если есть аналогичный полностью документ?!)... В общем, не решились рубить сук, на которых сидят... учитывая, КАК работают уже две нынешние СЕА/САП, это, скорее всего привело бы к полному коллапсу... что с тех пор изменилось, раз снова вытягивают за уши эту утопию - хзн...
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30.09.2021 12:01 Відповісти
про электронную ТТН говорят уже годами. Обещали ввести в конце 2020. Затем в июле 2021. Затем просто замолчали. А как же налоговые скрутки? Кому они останутся. А как же вообще липовые отгрузки товаров? В Грузии понятная таможенная система и не берут взяток за занижение цены, т.к. таможенные сборы четкие и небольшие. Поэтому и нет контрабанды, т.к. проще честно немного заплатить, чем контрабасить.
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30.09.2021 10:59 Відповісти
Отметим, что изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине были внесены еще в 2019 году приказом Министерства инфраструктуры https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0649-19#Text № 413 .

"Уже больше года как первый этап пилотного проекта стартовал. Эти изменения вступили в силу с 12.07.2019 г. То есть с этой даты можно использовать Е-ТТН вместо обычной бумажной ТТН. Как это работает? Первое что нужно сказать - проект пилотный и Е-ТТН не является обязательной. Стороны могут выбирать на свое усмотрение - оформлять стандартную ТТН в бумажном варианте или же сделать Е-ТТН",

ЕТТН уже давно, просто необязательна, на усмотрение сторон.
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30.09.2021 11:43 Відповісти
то, что разрешили оформлять Е ТТН, не значит, что есть портал, где можно это удовольствие оформлять... Где оформлять? И я, и клиент - готовы работать по Е ТТН. И что с того? Где оформлять? Полиция готова принимать Е ТТН? УТБ готовы? "Можно..."
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30.09.2021 11:57 Відповісти
медок -это так ,первое что пришло,вполне рабочее решение обмена.Там сейчас вариантв масса.

полиция - это да,на сейчас не готова (софта то нет для сверки с ПН),нужен бумажный вариант, распечатаный с того же медка с эл.ключами .

То что рассматривают в новости - не заработает при их раскладе никогда, у нас у более 80% нет (или не хотят) налогового кредита на момент оформления ПН, а без регистрации менты не увидят в базе.Опять же , ПН может идти через сервер и целый день, и в момент остановки не быть в базе мы не Грузия.
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30.09.2021 12:23 Відповісти
Останавливают такие патрульные машину "Новой Почты".
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так воно ж розсортіроване по містам ,в плівках все.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Так тут же звірять 2 дні.
-Виймайте груз ,будемо звірять з ТТН.
-Нате 500 гривень.
-Щасливої дороги.
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30.09.2021 11:00 Відповісти
А если предприятие не плательщик НДС?
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30.09.2021 11:07 Відповісти
Господа фопы, запомните: тарелка должна быть тщательно вымыта. Иначе быть беде
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30.09.2021 12:05 Відповісти
пухир з лайном буде захищати бізнесменів. Несмішний анекдот.
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30.09.2021 14:03 Відповісти
Он уже координировал защиту обманутых инвесторов...
Кто может сказать, скольких инвесторов он защитил?
Так же и бизнес он будет защищать.
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01.10.2021 10:32 Відповісти
 
 