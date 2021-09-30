Антон Геращенко координуватиме захист бізнесу в МВС, - президент Української Асоціації виробників Громико

У МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

Про це у Facebook повідомив президент Української Асоціації виробників Олександр Громико, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у МВС відбулася зустріч міністра Дениса Монастирського з представниками бізнесу та глав асоціацій.

"Мій спіч стосувався боротьби з контрабандою шляхом надання доступу патрульним поліцейським на дорогах до бази е-ТТН яку я запропонував об'єднати в один документ з податковою накладною. У разі невідповідності патрульні зобов'язані викликати детективів БЕБ, які розберуться де завантажувалася зазначена фура з контрабандою", - пояснив Громико.

Таким чином, за його словами, контроль ланцюжка поставок стає прозорим, а контрабанда економічно невигідною.

"У Грузії запровадили цей механізм контролю ланцюжка поставок ще багато років тому, після чого повністю скасували паперові накладні на товар і тепер по країні вантажі їдуть без будь-яких документів, але при цьому жодної контрабанди та ухилення від податків", - додав президент Української Асоціації виробників.

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