ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності заступника генпрокурора Ірини Венедіктової Олексія Симоненка і керівника департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за органами безпеки, податкової та прикордонною службами Яна Стрелюка, які гуляли на святі Татарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦПК у Facebook.

"На фото - заступник Венедіктової Симоненко (праворуч) і керівник одного з департаментів прокуратури Стрелюк, які прямують на гулянку з нагоди дня народження Татарова", - повідомляє ЦПК і публікує відповідне фото.

Як зазначили в ЦПК, Симоненко і Стрелюк були невипадковими гостями і прибули на святкування, попри конфлікт інтересів.

"Саме Симоненко забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ та департаменту Стрелюка. А прокурори Стрелюка пів року порушують закон і не передають цю справу до суду. Чим не конфлікт інтересів?" - йдеться в повідомленні.

"Тому Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності Симоненка та Стрелюка, які гуляли на святі Татарова. Відповідні звернення ми надіслали до органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів", - додали в ЦПК.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.