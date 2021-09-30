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Новини Боротьба з корупцією
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Центр протидії корупції (257) Симоненко Олексій (23) Татаров Олег (424)

ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності заступника генпрокурора Ірини Венедіктової Олексія Симоненка і керівника департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за органами безпеки, податкової та прикордонною службами Яна Стрелюка, які гуляли на святі Татарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ЦПК у Facebook.

"На фото - заступник Венедіктової Симоненко (праворуч) і керівник одного з департаментів прокуратури Стрелюк, які прямують на гулянку з нагоди дня народження Татарова", - повідомляє ЦПК і публікує відповідне фото.

ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова 01

Як зазначили в ЦПК, Симоненко і Стрелюк були невипадковими гостями і прибули на святкування, попри конфлікт інтересів.

"Саме Симоненко забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ та департаменту Стрелюка. А прокурори Стрелюка пів року порушують закон і не передають цю справу до суду. Чим не конфлікт інтересів?" - йдеться в повідомленні.

"Тому Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності Симоненка та Стрелюка, які гуляли на святі Татарова. Відповідні звернення ми надіслали до органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів", - додали в ЦПК.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова 02

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Топ коментарі
+7
первого карать надо малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и кремлевскую Крысу ермака, которые достали из клоаки это Чмо вити хама как и портного, котрые их крышуют и дают зеленую, а те в свою очередь выполняют грязную работу в ментовке и судах....
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30.09.2021 11:08
+7
рыги и сепары - сейчас костяк зекоМанды. Неужели кто-то верит, что бенедиктова с муженьком, ограбившие страну на миллионы будут бороться с рыгами и сепарами?!!
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30.09.2021 11:33
+5
Не будут бояре перед электоратом отчитываться....
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30.09.2021 11:06
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Не будут бояре перед электоратом отчитываться....
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30.09.2021 11:06 Відповісти
первого карать надо малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и кремлевскую Крысу ермака, которые достали из клоаки это Чмо вити хама как и портного, котрые их крышуют и дают зеленую, а те в свою очередь выполняют грязную работу в ментовке и судах....
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30.09.2021 11:08 Відповісти
Кто же их привлечет? Сейчас их время. Эпоха лжи закончилась, сказал Клоун.
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30.09.2021 11:12 Відповісти
закатайту губо абратно, лошарики
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30.09.2021 11:17 Відповісти
Доставайте Чауса из багажника. Это день рождение какое-то скучное,даже без мордобоя,короче тухляк.
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30.09.2021 11:33 Відповісти
рыги и сепары - сейчас костяк зекоМанды. Неужели кто-то верит, что бенедиктова с муженьком, ограбившие страну на миллионы будут бороться с рыгами и сепарами?!!
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30.09.2021 11:33 Відповісти
так вона сама сєпарка харківська
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30.09.2021 12:25 Відповісти
"Кто же его посадит? Он же памятник!" (с)
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30.09.2021 13:41 Відповісти
вимагайте, вимагайте. Вже у 2019-му 73% довимагались
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30.09.2021 14:43 Відповісти
Після дощика,в четверг...
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30.09.2021 15:43 Відповісти
Чомусь всі такі впевнені у тому, що наступні вибори пройдуть чисто як і попередні…. Ні! Ці тварюки будуть гризти і триматись за владу більше,чим Янукович з його «ригами»!!
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30.09.2021 17:06 Відповісти
Выборов не будет. Разыграют белоруский сценарий с рисованием результатов от фонаря
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30.09.2021 17:23 Відповісти
Только давить будут под видом нарушителей крежима коронобесия
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30.09.2021 17:40 Відповісти
 
 