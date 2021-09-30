Піарфільм про Єрмака та День Незалежності показали всі телеканали олігархів і Громадське ТБ, - "Детектор медіа"
Суть фільму зводиться до того, що головними творцями надзвичайного свята тридцятиріччя Незалежності були глава Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко. Володимир Зеленський у фільмі - на других ролях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
"Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна — ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята…Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята... Цей фільм - продукт піарслужби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що "олігархічні телеканали прийняли пропозицію показати фільм - всі в один день, 24 вересня, через місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада прийняла закон про деолігархізацію".
"Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.
Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися", - підсумував автор.
Будь ласка, зачекайте...
Подели эту цифру на кол-во журналистов в тздании и получишь среднюю стоимость независимого журналиста.
Бигус идет по отдельному прейскуранту.
Главное - талант к кунилингусу.
Не. Ну должны ж были олигархи как-то ответить на борьбу ЗЕ с ними.
Вот и попиарили олигархи ЗЕ на своих каналах. Так они наверное выразили свое безмерное уважение к непримиримому противнику.
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
не . ему конечно иногда дают порулить . когда хорошо себя ведет . вот эти все супер программы про миллиард деревьев и про спорт-площадки это он . это его максимальный уровень
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
Музыкальное сопровождение. Игра на рояле.
4 Мая, 2020, 14:21 glavcom.ua
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО
Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым.) Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.
30 апреля на online-конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.
Кремль стремится форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.
При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.
Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.
ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».
Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.
Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.
Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.
По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции, как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (беглый русский триллион). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.
По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов мобилизационной группы. За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.
Джерело: Каспаров.ру https://glavcom.ua/ru/think/putinskie-kozyri-v-ukraine-677654.html