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Піарфільм про Єрмака та День Незалежності показали всі телеканали олігархів і Громадське ТБ, - "Детектор медіа"

Піарфільм про Єрмака та День Незалежності показали всі телеканали олігархів і Громадське ТБ, -

Суть фільму зводиться до того, що головними творцями надзвичайного свята тридцятиріччя Незалежності були глава Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко. Володимир Зеленський у фільмі - на других ролях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна — ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята…Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята... Цей фільм - продукт піарслужби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що "олігархічні телеканали прийняли пропозицію показати фільм - всі в один день, 24 вересня, через місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада прийняла закон про деолігархізацію".

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"Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.

Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися", - підсумував автор.

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Топ коментарі
+12
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30.09.2021 11:13
+10
При Порошенку "Общественное телевидение" під керівництвом Аласанії не хотіло показувати Хресну ходу української церкви, бо там був присутній Порошенко.
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
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30.09.2021 11:17
+8
200 баксов - цена "независимого" украинского издания.

Подели эту цифру на кол-во журналистов в тздании и получишь среднюю стоимость независимого журналиста.

Бигус идет по отдельному прейскуранту.
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30.09.2021 11:15
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Д,єрьмак...***...
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30.09.2021 11:08 Відповісти
Андрей Елдак он
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30.09.2021 11:10 Відповісти
Римейк кино служило два пдса вместо бойца
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30.09.2021 11:40 Відповісти
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30.09.2021 11:11 Відповісти
но ведь на всех этих каналах работают типа журналисты (пропагандисты), редактора и прочие.... граждане Украины ....
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30.09.2021 11:12 Відповісти
200 баксов - цена "независимого" украинского издания.

Подели эту цифру на кол-во журналистов в тздании и получишь среднюю стоимость независимого журналиста.

Бигус идет по отдельному прейскуранту.
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30.09.2021 11:15 Відповісти
СерЛещ йде по VIP-прейскуранту, а бігус тільки по першому,бо останній раз обісрався по-повній.
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30.09.2021 12:21 Відповісти
СерЛещ не журналист, а просто звиздун ротом. Такие вобще по рублю ведро в базарный день.
Главное - талант к кунилингусу.
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30.09.2021 14:32 Відповісти
ганапольский зі своїм цінником іде окремо
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30.09.2021 13:57 Відповісти
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30.09.2021 11:13 Відповісти
Так у ЗЕлядей реально нет проблем с корупцией. Они корупцию возглавляют и не видят в этом никакой проблемы.
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30.09.2021 11:17 Відповісти
...настолько мы тупые.
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30.09.2021 11:24 Відповісти
За дивним збігом, олігархічні телеканали прийняли пропозицію (чи це був наказ?) показати фільм - усі в один день, 24 вересня, за місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію.

Не. Ну должны ж были олигархи как-то ответить на борьбу ЗЕ с ними.

Вот и попиарили олигархи ЗЕ на своих каналах. Так они наверное выразили свое безмерное уважение к непримиримому противнику.
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
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30.09.2021 11:14 Відповісти
Боротьби з "олігархом" Порошенком не вистачає. Бо його обидва канали нічого такого не показували. Навпаки, сайт 5-го телеканалу першим передрукував оцю критичну статтю з "Детектор медіа" - https://www.5.ua/polityka/yak-u-chasy-yanukovycha-kanaly-ukrainskykh-oliharkhiv-pokazaly-piar-film-pro-yermaka-255942.html "Як у часи Януковича: канали українських олігархів показали піар-фільм про Єрмака. Наразі невідомі імена безпосередніх творців картини - і чиїм коштом було профінансовано зйомки" - 27.09.2021 13:10
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30.09.2021 11:28 Відповісти
За 5 млрд нехило так потусил квартал95. А пропагандонский фильмец выглядит как издевательство над налогоплательщиками.
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30.09.2021 11:16 Відповісти
а в чем пиар то ? можно подумать там все как то по другом ? всем и так очевидно что руководит Ермак . точнее даже не так . руководит один седой еврей . а Вовочка в качестве зиц председателя не глядя подмахивает все документы и катается по заграницам
не . ему конечно иногда дают порулить . когда хорошо себя ведет . вот эти все супер программы про миллиард деревьев и про спорт-площадки это он . это его максимальный уровень
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30.09.2021 11:17 Відповісти
При Порошенку "Общественное телевидение" під керівництвом Аласанії не хотіло показувати Хресну ходу української церкви, бо там був присутній Порошенко.
А от хоровод гундяївців показували.
Нинішні пішли ще далі - показують рекламу ОПи, як так і треба.
І ніде не свербить недорогеньким, двохсотдоларовим журноповіям.
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30.09.2021 11:17 Відповісти
А Ви не дивуйтесь: - бо "Суспільне" нині також стало олігархічним аналом, олігарха ЄрЗе.
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30.09.2021 11:32 Відповісти
бо інакше "Суспільне" куй отримає, а не бюджет..
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30.09.2021 12:22 Відповісти
само собою... Хоча: при коаліції БПП+НФ за фінансування "Суспільного" питання не стояло.
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30.09.2021 12:35 Відповісти
Пєрдака навіть у "Світському жидді" на г+г піарять - токмачать піплу наступного слугу.
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30.09.2021 11:18 Відповісти
Не удивлюсь что телеканалы еще и заплатили Дерьмаку за показ этого эпического кино.
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30.09.2021 11:20 Відповісти
"удивительного праздника тридцатилетия" - це, звичайно, вже Отар Довженко (автор критичного матеріалу) загнув...
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30.09.2021 11:21 Відповісти
Ермак начал свою предвыборную агитацию? Оно -- наш новый ПЕРзидент???
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30.09.2021 11:25 Відповісти
Не приведи Господь!
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30.09.2021 11:46 Відповісти
Наше быдло, посмотрев этот рекламный фильм, на следующих выборах отдадут страну Дерьмаку, а значит, кремлёвской крысе....
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30.09.2021 11:25 Відповісти
як би дерьмак не пижився, всеодно залишиться дерьмаком і зрадником
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30.09.2021 11:26 Відповісти
Мне про этих ублюдков уже просто противно что-либо читать, смотреть и слушать !
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30.09.2021 11:29 Відповісти
Владимир Зеленский в фильме - на вторых ролях.

Музыкальное сопровождение. Игра на рояле.
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30.09.2021 11:29 Відповісти
посмотрел случайно фильм этот... мерзчайшее зрелище... день святой, а зрелище с рассказами предателей, мерзотнейшее...
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30.09.2021 11:50 Відповісти
ПУТИНСКИЕ «КОЗЫРИ» В УКРАИНЕ

4 Мая, 2020, 14:21 glavcom.ua

Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО

Расчехление министром иностранных дел РФ кремлевского агента в Украине Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») беспрецедентно в дипломатической практике. Если не вспоминать, конечно, времена «социалистического лагеря», когда Москва назначала угодных ей политиков в соседних странах, а неугодные выбрасывались из окон или отправлялись на виселицу. (Оба примера взяты из политической истории послевоенной Чехословакии, «освобождённой» маршалом И.Коневым.) Видимо, наш Риббентроп был уверен, что усилиями предателей Коломойского и Ермака, обладающих неограниченным влиянием на президента страны, Украина уже доведена до лагерной кондиции.

30 апреля на online-конференции «нормандской четверки» ему пришлось испытать некоторое разочарование. Центральная заготовка суперагента «Козыря» - протокол о создании консультативного совета ОРДЛО-Украина - была, по существу, отправлена в архив. И это хорошая новость.

Кремль стремится форсированно реализовать свой план уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности». Орде не нужно ОРДЛО. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией.

При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.

ОРДЛО - это чумной барак Русского мира, военно-террористический плацдарм, установленный на территории Украины после провала имперской авантюры «Новороссии».

Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами.

Кремлевский продюсер «Козырь» 11 марта сделал очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации. 10 «сенаторов» от Украины назначат Ермак с Зеленским, а 10 от ОРДЛО - российские оккупационные власти. Надеюсь, этого уже никогда не произойдет.

Другая хорошая новость - состоявшийся 17 апреля разговор советника президента США по национальной безопасности О'Брайена с Патрушевым-Рязанским.

По сведениям моих источников в Вашингтоне, новый дворянин Патрушев был предупрежден, что в случае попыток Кремля аннексии Украины и/или Беларуси США примут в ответ жесткие (не военные, разумеется) меры. Имелись в виду такие возможные акции, как нефтяное эмбарго, замораживание активов путинской «элиты» на территории США (беглый русский триллион). Трампы приходят и уходят. А американское deep state остается.

По сведениям моих источников в Москве, предупреждение Роберта О'Брайена произвело серьезное впечатление практически на всех членов мобилизационной группы. За одним исключением. Верховный Обнуленыш по-прежнему нацелен на окончательное решение украинского вопроса. До последнего своего вздоха во власти и в жизни не оставит он Украину в покое. И он уверен в своих «козырях», список которых не исчерпывается Ермаком и Коломойским.

Джерело: Каспаров.ру https://glavcom.ua/ru/think/putinskie-kozyri-v-ukraine-677654.html
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30.09.2021 11:58 Відповісти
 
 