Піарфільм про Єрмака та День Незалежності показали всі телеканали олігархів і Громадське ТБ, - "Детектор медіа"

Суть фільму зводиться до того, що головними творцями надзвичайного свята тридцятиріччя Незалежності були глава Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко. Володимир Зеленський у фільмі - на других ролях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна — ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята…Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята... Цей фільм - продукт піарслужби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що "олігархічні телеканали прийняли пропозицію показати фільм - всі в один день, 24 вересня, через місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада прийняла закон про деолігархізацію".

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"Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.

Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися", - підсумував автор.