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алкоголь (1218) ВР (14812) Мінфін (3581) Гетманцев (837) Железняк Ярослав (533)

Законопроєкт Мінфіну про контроль обігу алкоголю спрацює з точністю навпаки. Продавці не мають для цього технічних можливостей, - Железняк

Законопроєкт Мінфіну про контроль обігу алкоголю спрацює з точністю навпаки. Продавці не мають для цього технічних можливостей, - Железняк

Замість зменшення обсягу нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю навпаки. Маленькі супермаркети навряд чи стануть дотримуватися норм закону. Програмне забезпечення для зчитування штрих-кодів досі не перепрошито на точках продажу алкоголю. Тобто продавці не матимуть для цього технічних можливостей.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Історія про те, як Мінфін планує ускладнити життя підприємцям-власникам продуктових магазинів, і до чого тут законопроєкт №5600. Кінець робочого тижня, ви стоїте в чималій черзі в супермаркеті з одним бажанням – якнайшвидше потрапити додому, накрити вечерю, відкрити пляшку вина та насолодитися присмаком вихідних. Як і кожен у черзі. І тут зненацька касир починає не лише сканувати товар, але й вручну вбивати у ваш чек штрих-код кожної пляшки алкоголю на стрічці – отой 10-значний номер на наліпці акцизу", - зазначає він.

За словами Железняка, завдяки урядовій ідеї це наше недалеке майбутнє. Справа в тому, що Мінфін вирішив зробити щось на кшталт електронної акцизної марки, аби контролювати обіг алкоголю та зменшувати нелегальний продаж.

"Ніби мета класна, але реалізація, як завжди. В чому проблема. Їх, насправді, декілька", - додав парламентарій.

Далі він детально зупиняється на кожній із проблем.

Проблема №1. Законопроєкт №5600, який вже на підходах до голосування у другому читанні, передбачає, що з 1 січня 2022 року у товарних чеках обов’язково має бути штрих-код акцизної марки. Якщо його не буде – продавця оштрафують. Так само штрафи будуть, якщо касир буде вводити штрих-код вручну та припуститься помилки. А штраф, на хвилинку, це 100% вартості товару. На додачу до того, що такий механізм значно збільшує час на обслуговування покупців та нерви цих самих покупців.

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"Окей, законослухняні великі мережеві супермаркети хочеш-не хочеш, а будуть дотримуватися нових вимог. А от про маленькі супермаркети біля дому, які і треба контролювати на нелегальний продаж алкоголю, навряд чи будуть ускладнювати життя собі і своїм клієнтам. Тож я не здивуюся, якщо замість зменшити обсяги нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю до навпаки", - підкреслює Железняк.

Проблема №2. Щоб нововведення працювало, кожна точка продажу має бути оснащена сканером, який зчитує штрихкод акцизної марки, або касири мають вводити код вручну. За останні три місяці оператори РРО мали зробити апдейт програмного забезпечення, перепрошити кожне РРО на кожній точці продажу та перереєструвати їх у податковій. Дедлайн наступає вже завтра, 1 жовтня. Мабуть, не варто казати, що зробити цього не встигли. Тобто навіть у тих продавців, які хочуть дотримуватися закону, для цього немає технічних можливостей.

"Десь з рік тому ми з Данилом Гетманцевим, податковою та представниками ринку алкоголю серйозно працювали над питанням впровадження електронної марки. Але так і не знайшли працюючий механізм її запровадити – як раз через технічні проблеми реалізації процесу її зчитування та внесення в чек. Впевнений, мета варта того, аби шукати шляхи її досягнення. Але ані підприємці, ані споживачі не повинні вчергове стати жертвами улюбленого підходу уряду "спочатку зробимо, а потім подумаємо", - резюмував він.

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Топ коментарі
+2
в кацапии ввели учет акцизных марок на кассах два года назад
наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
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30.09.2021 11:15
+1
У меня есть другая инфа.
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.

Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
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30.09.2021 11:16
+1
проблема не в считывании а в том что надо вести учет всего алкоголя в разрезе акцизной марки. т.е. каждая бутылка отдельно при приходе сканируется

что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.

кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
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30.09.2021 11:23
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в кацапии ввели учет акцизных марок на кассах два года назад
наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
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30.09.2021 11:15 Відповісти
У меня есть другая инфа.
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.

Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
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30.09.2021 11:16 Відповісти
проблема не в считывании а в том что надо вести учет всего алкоголя в разрезе акцизной марки. т.е. каждая бутылка отдельно при приходе сканируется

что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.

кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
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30.09.2021 11:23 Відповісти
Про учётные программы не понял или не знаю. Приходные накладные в разрезе марок нужно делать? Ну поздравляю всех канечна если так.
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30.09.2021 11:35 Відповісти
поясню про учетные программы
цель этого нововведения в том чтобы не продать бутылку с той акцизной маркой, которой нет на приходе. кассовые аппараты не ведут учет остатков товара (исключение "Экселио" и "ИКС" но там это больше похоже на геморой). А значит нужна по любому учетная программа в которой будет вестись учет остатка алкоголя и табака в разрезе каждой акцизной марки. и накладные должны быть со списком этих акцизных марок.

кстати, то же самое касается и сигарет. а ну ка просканировать каждую пачку при приходе на магазин.
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Пока что я не вижу связи между передачей штрихкода кассой и необходимостью вести учёт в разрезе марок.
Ну это пока, разумеется.
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30.09.2021 11:50 Відповісти
мда....
передача штрих-кода марки в реестр нужна для того чтобы не торговали акцизом, который не поступал в магазин. а это значит что в реестр будут попадать накладные на отгрузку такого товара на магазин поставщиками, в которых будет указываться перечень марок. а это значит надо где то вести учет какая марка продалась а какая еще нет и стоит на полке. а при приеме товара надо как то проверять верно ли указаны номера акцизных марок в накладной

"с 1 июля 2018 года https://buh.ru/articles/documents/64397/ помарочный учет алкогольной продукции . Закон устанавливает, что федеральные специальные и акцизные марки при выпуске «Госзнаком» https://buh.ru/news/uchet_nalogi/65781/ уже должны содержать двухмерный штрихкод , содержащий уникальный идентификатор ЕГАИС. Соответственно, производители и импортеры алкоголя уже не должны наносить на такую марку сведения из ЕГАИС. При этом требования о помарочном учете относятся к алкогольной продукции, маркированной такими новыми марками."
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30.09.2021 11:56 Відповісти
последний абзац - кацапстан
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30.09.2021 11:57 Відповісти
Ну так я про то же - пока не нужно. Пока.
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30.09.2021 12:06 Відповісти
ну это "пока" ровно до принятия 5600. там "уже"
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30.09.2021 12:08 Відповісти
Ого, да, зашибись - походу каждую бутылочку теперь отдельно надо учитывать по штрихкоду акциза, программит его в кассу и продавать по нему же.
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30.09.2021 12:20 Відповісти
Хотя нет, можно толковать что программировать марку не надо, а значит и про учёт тоже ничего
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30.09.2021 12:30 Відповісти
попробуй пояснить передачу номеров марок в реестр кроме как контроль продажи только того акцизного товара который поступал в магазин по накладным
есть крайне маленькая вероятность что таким образом будут отсеивать фальшивые марки потому как реестр марок выданных производителям есть давно. но выявить фальшивую марку это одно - а вот найти кто именно ее наклеил в этом случаи будет нереально. думаю будет как с ндс - контроль на каждом продавце в цепочке от производителя до конечного покупателя. иначе это пар в гудок
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30.09.2021 12:38 Відповісти
номер марки в чеке указывается. как это "не надо программировать"?
в 90% случаев на кассах стоят фискальные регистраторы а чек формируется на компьютере в разных программах.
последний раз кассу с кнопками я видел на кассе лет 8 назад
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30.09.2021 12:41 Відповісти
А проверять при приёме да, очень весёлое занятие.
Вспомнились времена, когда в магазины отгрузили этих марок, чтоб они сами понаклеили. Чтож, закрылись на пару дней все подряд.

Говорили вот мы этих марок навведём и никакого левого алкоголя не станет
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30.09.2021 12:10 Відповісти
По сути, это учет по серийным номерам. Но одно дело вести учет серийных номеров для автомобиля, телевизора, мобильника, и другое - для алкоголя.
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30.09.2021 12:12 Відповісти
на мое памяти три раза пытались ввести учет телефонов по IMEI. три раза провал. и не потому что серого импорта много - это понятно. потому что меняется номер на раз-два и хрен чего докажешь.
номера напечатанные, наклеенные или хранящиеся в памяти легко меняются, подделываются или уничтожаются вообще. единственный вариант несменяемого аутентичного кода - выбитый на корпусе физически. как на автомобиле или оружии.
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30.09.2021 12:40 Відповісти
Особенность Зеленых - абсолютное незнание истории вопросов, в которые они лезут.
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30.09.2021 15:36 Відповісти
захочуть - будуть
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Короче п"зда бухгалтерам
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30.09.2021 11:49 Відповісти
Пока нет, но уже близко Бухгалтерам то не особо, а вот на приёме товара каждую пачку сигарет из сотни - другой отмечать в накладной будет весело

Штош, торговля подакцизными всегда была муторным делом, но прибыльным.
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30.09.2021 11:53 Відповісти
Геморрой уже лет 10 тому назад достиг тех пределов, когда многие магазины отказались от алкоголя - и не жалеют.
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30.09.2021 12:10 Відповісти
кладовщикам и товароведам. переучет на складе превратится в очень веселый квест
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30.09.2021 11:57 Відповісти
Зелена банда уже ввела такі податки що власники невеличких магазинів змушені повністю відмовитись від легальної торгівля цигарками і спиртним. Наприклад, в тому селі де маю дачу в цьому році з прилавку зникли сигарети і спиртне, але з під прилавку торгівля продовжується і в селі зявилось декілька точок де можна купити ці товари в будь який час доби і значно дешевше ніж в магазині. Стали масово гнати самогон і робити вино, чого раніше ніхто не робив. Село невеличке - 270 хат. Який сенс платити драконівський податок з магазину маючи обіг десь на 30 пляшок горілки і 50 пляшок пива в день? З цигарками ще простіше. Люди перейшли на тютюн який продають "склянками". "Склянка" - 30 гривень. Рік тому я придбав машинку для набивки цигарок і тепер куріння обходиться мені не 3000 гривень щомісяця а 600 гривень (гільзи + турецький тютюн) але взагалі без податків в бюджет. А як може бути інакше якщо "скажений прінтер" друкує дурацькі закони? Тепер ми стали купувати "з рук" у перевірених продавців дешевше ті продукти харчування які раніше купували в супермаркеті - "свій до свого по своє"...
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30.09.2021 12:52 Відповісти
Цей фантазер нехай краще ділиться своїми фантазіями про те, як він буде заробляти в політиці далі після рейдерства Голосу.
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30.09.2021 13:51 Відповісти
 
 