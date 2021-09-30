Законопроєкт Мінфіну про контроль обігу алкоголю спрацює з точністю навпаки. Продавці не мають для цього технічних можливостей, - Железняк
Замість зменшення обсягу нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю навпаки. Маленькі супермаркети навряд чи стануть дотримуватися норм закону. Програмне забезпечення для зчитування штрих-кодів досі не перепрошито на точках продажу алкоголю. Тобто продавці не матимуть для цього технічних можливостей.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Історія про те, як Мінфін планує ускладнити життя підприємцям-власникам продуктових магазинів, і до чого тут законопроєкт №5600. Кінець робочого тижня, ви стоїте в чималій черзі в супермаркеті з одним бажанням – якнайшвидше потрапити додому, накрити вечерю, відкрити пляшку вина та насолодитися присмаком вихідних. Як і кожен у черзі. І тут зненацька касир починає не лише сканувати товар, але й вручну вбивати у ваш чек штрих-код кожної пляшки алкоголю на стрічці – отой 10-значний номер на наліпці акцизу", - зазначає він.
За словами Железняка, завдяки урядовій ідеї це наше недалеке майбутнє. Справа в тому, що Мінфін вирішив зробити щось на кшталт електронної акцизної марки, аби контролювати обіг алкоголю та зменшувати нелегальний продаж.
"Ніби мета класна, але реалізація, як завжди. В чому проблема. Їх, насправді, декілька", - додав парламентарій.
Далі він детально зупиняється на кожній із проблем.
Проблема №1. Законопроєкт №5600, який вже на підходах до голосування у другому читанні, передбачає, що з 1 січня 2022 року у товарних чеках обов’язково має бути штрих-код акцизної марки. Якщо його не буде – продавця оштрафують. Так само штрафи будуть, якщо касир буде вводити штрих-код вручну та припуститься помилки. А штраф, на хвилинку, це 100% вартості товару. На додачу до того, що такий механізм значно збільшує час на обслуговування покупців та нерви цих самих покупців.
"Окей, законослухняні великі мережеві супермаркети хочеш-не хочеш, а будуть дотримуватися нових вимог. А от про маленькі супермаркети біля дому, які і треба контролювати на нелегальний продаж алкоголю, навряд чи будуть ускладнювати життя собі і своїм клієнтам. Тож я не здивуюся, якщо замість зменшити обсяги нелегального алкоголю, Мінфін своїм нововведенням досягне результату з точністю до навпаки", - підкреслює Железняк.
Проблема №2. Щоб нововведення працювало, кожна точка продажу має бути оснащена сканером, який зчитує штрихкод акцизної марки, або касири мають вводити код вручну. За останні три місяці оператори РРО мали зробити апдейт програмного забезпечення, перепрошити кожне РРО на кожній точці продажу та перереєструвати їх у податковій. Дедлайн наступає вже завтра, 1 жовтня. Мабуть, не варто казати, що зробити цього не встигли. Тобто навіть у тих продавців, які хочуть дотримуватися закону, для цього немає технічних можливостей.
"Десь з рік тому ми з Данилом Гетманцевим, податковою та представниками ринку алкоголю серйозно працювали над питанням впровадження електронної марки. Але так і не знайшли працюючий механізм її запровадити – як раз через технічні проблеми реалізації процесу її зчитування та внесення в чек. Впевнений, мета варта того, аби шукати шляхи її досягнення. Але ані підприємці, ані споживачі не повинні вчергове стати жертвами улюбленого підходу уряду "спочатку зробимо, а потім подумаємо", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
наши дегенераты идут четко по кацапской кальке
Первое - чтение штрихкода акцизной марки не проблема.
Второе - РРО в целом перепрошиты.
Ну и, наконец, третье - где торговали палёной водкой, там и продолжат торговать. Сигаретами без акциза, кстате, наверна возле любой станции метра с рук торгуют.
что касается перешивки РРО - перешито примерно 20% от всего количества и около 50% от тех кому это просто необходимо (торговля акцизом). просто не успевают физически.
но к перешивке надо добавить переделку программ учетных. потому что теперь в строке товара должен стоять код акцизной марки. а с этим очень большая проблема.
кроме того так и не решен вопрос по барам кафе и ресторанам - там где продают алкоголь на разлив. там какую акцизную марку тулить в чек?
цель этого нововведения в том чтобы не продать бутылку с той акцизной маркой, которой нет на приходе. кассовые аппараты не ведут учет остатков товара (исключение "Экселио" и "ИКС" но там это больше похоже на геморой). А значит нужна по любому учетная программа в которой будет вестись учет остатка алкоголя и табака в разрезе каждой акцизной марки. и накладные должны быть со списком этих акцизных марок.
кстати, то же самое касается и сигарет. а ну ка просканировать каждую пачку при приходе на магазин.
Ну это пока, разумеется.
передача штрих-кода марки в реестр нужна для того чтобы не торговали акцизом, который не поступал в магазин. а это значит что в реестр будут попадать накладные на отгрузку такого товара на магазин поставщиками, в которых будет указываться перечень марок. а это значит надо где то вести учет какая марка продалась а какая еще нет и стоит на полке. а при приеме товара надо как то проверять верно ли указаны номера акцизных марок в накладной
"с 1 июля 2018 года https://buh.ru/articles/documents/64397/ помарочный учет алкогольной продукции . Закон устанавливает, что федеральные специальные и акцизные марки при выпуске «Госзнаком» https://buh.ru/news/uchet_nalogi/65781/ уже должны содержать двухмерный штрихкод , содержащий уникальный идентификатор ЕГАИС. Соответственно, производители и импортеры алкоголя уже не должны наносить на такую марку сведения из ЕГАИС. При этом требования о помарочном учете относятся к алкогольной продукции, маркированной такими новыми марками."
есть крайне маленькая вероятность что таким образом будут отсеивать фальшивые марки потому как реестр марок выданных производителям есть давно. но выявить фальшивую марку это одно - а вот найти кто именно ее наклеил в этом случаи будет нереально. думаю будет как с ндс - контроль на каждом продавце в цепочке от производителя до конечного покупателя. иначе это пар в гудок
в 90% случаев на кассах стоят фискальные регистраторы а чек формируется на компьютере в разных программах.
последний раз кассу с кнопками я видел на кассе лет 8 назад
Вспомнились времена, когда в магазины отгрузили этих марок, чтоб они сами понаклеили. Чтож, закрылись на пару дней все подряд.
Говорили вот мы этих марок навведём и никакого левого алкоголя не станет
номера напечатанные, наклеенные или хранящиеся в памяти легко меняются, подделываются или уничтожаются вообще. единственный вариант несменяемого аутентичного кода - выбитый на корпусе физически. как на автомобиле или оружии.
Штош, торговля подакцизными всегда была муторным делом, но прибыльным.