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Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів

Петиція Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 18,5 тис. підписів

За десять днів з моменту опублікування петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів російських артистів на території України набрала понад 18,5 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр електронних петицій.

За даними на 30 вересня зібрано вже 18 537 голосів з 25 000 необхідних.

Як повідомлялося, в петиції Кондратюк просить президента Зеленського заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора - Росії до повернення окупованого Криму до складу України і відновлення контролю України над своїми східними кордонами.

Також читайте: Продюсер Кондратюк запропонував заборонити концерти всіх артистів з РФ: Мистецтво від агресора не може бути поза політикою

Продюсер зазначив, що громадяни країни-агресора, що працюють у сфері розваг - артисти, актори насправді не несуть ніякої культури.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни", - підкреслив продюсер.

Російські артисти розкритикували ініціативу Кондратюка.

Зокрема, Михайло Шуфутинський заявив, що для нього досі немає різниці, де артист виступав і виступає зараз, оскільки "основна частина людей зі здоровим глуздом перебуває поза політикою".

Російський співак Лев Лещенко заявив, що його не тягне в Україну "поки там така влада".

Юрій Лоза вважає, що Україна просто боїться, що "росіяни можуть бути чарівними і привабливими".

Співак Микола Расторгуєв, який підтримав окупацію Криму Росією, сказав: "Да пішли вони всі. Ось мій коментар. Мені абсолютно байдуже. Нехай вони у себе працюють на Галичині. І сюди хай не приїжджають".

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Топ коментарі
+15
дайте ссылку на петицию . а тоже подпишусь
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30.09.2021 11:25
+5
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk
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30.09.2021 11:34
+5
Ау патріоти! Активніше підписуємося!
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30.09.2021 11:35
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дайте ссылку на петицию . а тоже подпишусь
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30.09.2021 11:25 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk
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30.09.2021 11:34 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/123500
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30.09.2021 11:35 Відповісти
о . нашел https://petition.president.gov.ua/petition/123500
и оставил голос
да . каких там только нет . иногда капец забавные
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30.09.2021 11:37 Відповісти
но есть и вполне здравые
https://petition.president.gov.ua/petition/120084
https://petition.president.gov.ua/petition/123572
https://petition.president.gov.ua/petition/123506
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30.09.2021 11:43 Відповісти
А як Вам ця?
https://petition.president.gov.ua/petition/123604
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30.09.2021 11:51 Відповісти
не дошел еще . обязательно отдам свой голос
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30.09.2021 11:53 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/123500?fbclid=IwAR3mLdWb4T0D7ftssxXLYytyd1OhjN8qWWVsjyKzG6XZqAddI9WanJhRszk Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.
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30.09.2021 11:34 Відповісти
Ау патріоти! Активніше підписуємося!
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30.09.2021 11:35 Відповісти
Та вже давно підписався.
Ще цю мою б підтримали, з тієї ж сфери:
https://petition.president.gov.ua/petition/123604
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30.09.2021 11:49 Відповісти
А нашим артистам можно будет в рф ездить?
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30.09.2021 11:36 Відповісти
можно, но желательно с концами
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30.09.2021 11:49 Відповісти
One way ticket
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30.09.2021 12:01 Відповісти
Толку от этих петиций, если главклоун сам торгует в парашии сериалами? Пока это жлобское чмо во власти, до тех пор тут будет свободный вьезд свинособакам. Вспомним, чем закончились петиции по увольнению рыгов татарова и фашиста дерьмака.
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30.09.2021 11:38 Відповісти
+1 подписал!!!
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Сколько против Ермака раз петиции набирали, и шо, зе говорил что ему насрать. То же ждет и эту, увы
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30.09.2021 11:58 Відповісти
О. автор дебільних пісень расторгуй. не здохло ще, падло
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30.09.2021 12:01 Відповісти
Оно ***** хитрое, уже много лет живет в Германии, а в ********* деньжат срубить приезжает. А лапти верят какой он патриот.
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30.09.2021 13:28 Відповісти
підпишусь обов'язково !
бо пам'ятаю, що за усміхненими рилами пореченкових та кіркорових -
завжди проглядаються перекошені рила гіві та моторол з ножем, та автоматом, знятим з запобіжника ...
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30.09.2021 12:03 Відповісти
Після того, як Поця ветува першу петицію, яка набрала навіть більше від необхідної кількість голосів, я в ці ігри не граю.
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30.09.2021 12:11 Відповісти
Желание подписать эту петицию привело меня к необходимости установить себе на телефон MOBILE ID... А я и не знал
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Кондрат молодец. Поддерживаю.
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30.09.2021 12:25 Відповісти
Не будем пассивными, активнее подписываем петицию. Я лично подписал и поддерживаю
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30.09.2021 13:09 Відповісти
с нынешним ************ все эти петиции до ср..ки
Об увольнении татарова бысро набрали 25000
Клоун ей подтерся
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30.09.2021 13:13 Відповісти
 
 