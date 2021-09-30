В Україні можна побудувати дата-центри для майнінгу біткоїнів, використовуючи потенціал АЕС, - IT-інвестор Тронь
В Україні є величезний енергетичний потенціал для створення повного циклу видобутку і майнінгу біткоїнів.
Про це в інтерв'ю Bitcoin Magazine розповів підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь.
За його словами, Україна має колосальні надлишки генерації електроенергії, адже сьогодні в нашій країні є 55 ГВт загальної встановленої потужності електростанцій, з яких у мережі, навіть у пікові періоди споживання, в активному використанні перебувають 20 ГВт. Причина такого стану справ - падіння промислового виробництва, яке перманентно спостерігається з 1991 року.
"Україна накопичила низку складних завдань навколо атомно-промислового комплексу, які призвели до низької ефективності експлуатації АЕС. Сьогодні збільшення частки ВДЕ, паралельно з вимушеним збільшенням обсягу генерації ТЕС для забезпечення добового балансування, на тлі падіння споживання призводить до витіснення частки АЕС з енергосистем. КВВП АЕС України в 2020 році становив ~ 61%, орієнтовний недовипуск електроенергії атомними станціями в 2020 році становив 20,84 ТВт*год, тобто еквівалент 3-х блоків ВВЕР-1000", - зазначив підприємець Сергій Тронь. За його словами, Україна фактично не використовує енергетичний потенціал власних АЕС.
Інвестор вважає, що оскільки розвиток промисловості - рішення не швидке і потребує значних інвестицій і ресурсів, то вийти з цієї складної ситуації можна за рахунок будівництва центрів обробки даних для видобутку біткоїнів.
"Ключова особливість центрів обробки даних як споживача електричної енергії - це значний обсяг споживання в режимі 24/7/365 за лінійним графіком навантажень. Реалізація схеми електропостачання центру обробки даних безпосередньо від атомної генерації дозволить забезпечити стійкі і взаємовигідні умови кооперації для всіх учасників: атомні електростанції отримають додаткову можливість для збуту продукції за конкурентною ціною з гарантованим і своєчасним розрахунком; центр обробки даних - гарантоване і надійне джерело електропостачання; енергосистема України розвантажить базовий сегмент ринку, створить додаткові можливості в добовому балансуванні", - упевнений засновник міжнародної компанії White Rock Management.
Сергій Тронь також зазначив, що будівництво і експлуатація високотехнологічного, багатоцільового центру обробки даних, джерелом електропостачання якого є атомна електростанція, дозволяє реалізувати проєкт будівництва дата-центру, аналогів якому в Україні не існує.
Нагадаємо, за даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна в 2021 році посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів. За оцінками Мінцифри, орієнтовний щоденний обіг криптовалюти в Україні становить приблизно 1 млрд гривень, а в 2020-му році наша країна увійшла до топової десятки країн з найбільшим заробітком на Bitcoin. 8 вересня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про віртуальні активи", який легалізував криптовалюти в нашій країні.
Будь ласка, зачекайте...
Оно умное уедет в штаты с заработанным баблом, а тебе оставит горы отработанного урана "по себестоимости".
Удивительно, что Цензор этого дятла в новостях опубликовал.
китай - вторая в мире держава после штатов
А у нас какой-то ******** предлагает их майнить.
Пока им выгодно. Туда загоняются триллионы долларов, которые можно обнулить. На их место можно "допечатать" столько же и спокойно ими пользоваться.
Криптовалюты это по-сути паралельная финансовая система. При дальнейшем росте в перспективе это ведёт к ликвидации текущих финансовых систем и государств на них основанных. Китайцы решили что им это не надо.
Их политика проста - пусть всё разваливается, но только за пределами Китая. Даже ковид прекрасно лёг в эту политику. Все враги/конкуренты поимели серьёзные проблемы и на время забыли про растущий Китай.
А інвестор не має бажання озвучити наслідки для біткоіна однієї простої дії одного Ілона Маска?
Ілон позбавляється біткоінів і ціна біткоінів дорівнює нулю.
Питання що буде з біткоінів якщо їх зараз скине Маск і перейде в якусь іншу крипту, або хоча б свою випустить?
Сама ідея від "інвестора" побудувати дата центри та майнити за рахунок дешевої електроенергії біткоїни.
Не створити робочі місця, не створювати якісь речі чи тихнології а банально не робити нічого і надіятись що це буде прибутково.
Так ця електроенергія і так прибуткова ( купують по 0.5 продають по 3.4 грн) і майнити нічого не потрібно
А що без майнінгу їх закриють??😂😂😂
Криптовалюты уменьшают легальные обороты денег и соответственно уплату налогов.
В перспективе все вменяемые государства будут как-то решать эту проблему.
Речь конечно не идёт о криминально-тоталитарных бантустанах
краще знизити вартість е/е для заряджання електроавто у нічний час..
менше грошей піде на придбання нафтопродуктів зза поребрика і з Білорусі
Не нужно развивать производство, нужно майнить биткоины...
Инвестор...
Тобто, ідея якщо я вірно зрозумів, полягає в тому, щоб не будувати житло, не випускати ******* авто, засоби зв'язку, ПК, літаки і т п, а вибухати гігавати в х зна що?
Оборудка звичайно сумнівна і ризикована. Біткоін зараз подешевшав десь на 20% і складність "добування" зросла.
Він цю електрику збирається не на освітлення будинку витрачати, а створити велике навантаження на екосферу. Та знову, які податки він збирається платити?
Дурень які ще надлишки ел.енергії коли її в рашки купували півроку тому? Які банки використовують такі витрати енергії для своїх транзакції? На ту енергію яка потрібна для однієї біткоін транзакції можно провести близько 400 000 транзакцій VISA. Дурний криптосектант.
Цей дурень хоч розуміє, якої потужності потрібна ферма і яка має бути інфраструктура аби навантажити хоча б 1 ГВатт? Комп'ютери з відеокартами вже не канають. ******* комплекси для майнингу споживають 10-20 ватт, а черга за чипами, як від Ради до Академмістечка. Я вже не кажу про товщину оптоволокна, яку треба буде прокласти до ферми, аби все це навантажити.
На майнинг одного биткоина надо не меньше 200кВт при этом на месяц работы! Или 6МВт в сутки или 144МВт в час!
Вот твой Гигават это каких то 8 биткоинов в час)))
что то тут не клеится
Ну а серьезно, то избыток у нас на западной Украине, а нехватка на восточной. А перемычки нет. Время от времени подымают этот вопрос и тихонько прикрывают.
Схема озвученная выше - уж больно комуто нравится))
На бумаге Украина владела чуть ли не второй по силе армией в Европе, а по факту ржавым бобиком и 3 автоматами...
То что есть лишнее электричество на бумаге понятно, по факту его либо нет либо его тырят, кто надо и этому, кто надо совсем не надо чистой бухгалтерии...
П.с. Но если у нас так много лишей ядерной электрики, то чего ее не пустить на отопление? Зарыть теплонакопители в землю - ночью греть землю или воду и отапливаться ними ночью и днем?! И не надо нам будет газ!?
Но мв все понимаем, что наша "власть" наша элита не заинтересована в развитии страны и улучшении жизни народа...