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біткоїн (297) Тронь Сергій (4)

В Україні можна побудувати дата-центри для майнінгу біткоїнів, використовуючи потенціал АЕС, - IT-інвестор Тронь

В Україні можна побудувати дата-центри для майнінгу біткоїнів, використовуючи потенціал АЕС, - IT-інвестор Тронь

В Україні є величезний енергетичний потенціал для створення повного циклу видобутку і майнінгу біткоїнів.

Про це в інтерв'ю Bitcoin Magazine розповів підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь.

За його словами, Україна має колосальні надлишки генерації електроенергії, адже сьогодні в нашій країні є 55 ГВт загальної встановленої потужності електростанцій, з яких у мережі, навіть у пікові періоди споживання, в активному використанні перебувають 20 ГВт. Причина такого стану справ - падіння промислового виробництва, яке перманентно спостерігається з 1991 року.

"Україна накопичила низку складних завдань навколо атомно-промислового комплексу, які призвели до низької ефективності експлуатації АЕС. Сьогодні збільшення частки ВДЕ, паралельно з вимушеним збільшенням обсягу генерації ТЕС для забезпечення добового балансування, на тлі падіння споживання призводить до витіснення частки АЕС з енергосистем. КВВП АЕС України в 2020 році становив ~ 61%, орієнтовний недовипуск електроенергії атомними станціями в 2020 році становив 20,84 ТВт*год, тобто еквівалент 3-х блоків ВВЕР-1000", - зазначив підприємець Сергій Тронь. За його словами, Україна фактично не використовує енергетичний потенціал власних АЕС.

Інвестор вважає, що оскільки розвиток промисловості - рішення не швидке і потребує значних інвестицій і ресурсів, то вийти з цієї складної ситуації можна за рахунок будівництва центрів обробки даних для видобутку біткоїнів.

"Ключова особливість центрів обробки даних як споживача електричної енергії - це значний обсяг споживання в режимі 24/7/365 за лінійним графіком навантажень. Реалізація схеми електропостачання центру обробки даних безпосередньо від атомної генерації дозволить забезпечити стійкі і взаємовигідні умови кооперації для всіх учасників: атомні електростанції отримають додаткову можливість для збуту продукції за конкурентною ціною з гарантованим і своєчасним розрахунком; центр обробки даних - гарантоване і надійне джерело електропостачання; енергосистема України розвантажить базовий сегмент ринку, створить додаткові можливості в добовому балансуванні", - упевнений засновник міжнародної компанії White Rock Management.

Сергій Тронь також зазначив, що будівництво і експлуатація високотехнологічного, багатоцільового центру обробки даних, джерелом електропостачання якого є атомна електростанція, дозволяє реалізувати проєкт будівництва дата-центру, аналогів якому в Україні не існує.

Нагадаємо, за даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна в 2021 році посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів. За оцінками Мінцифри, орієнтовний щоденний обіг криптовалюти в Україні становить приблизно 1 млрд гривень, а в 2020-му році наша країна увійшла до топової десятки країн з найбільшим заробітком на Bitcoin. 8 вересня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про віртуальні активи", який легалізував криптовалюти в нашій країні.

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Топ коментарі
+10
А чего же эти власти покупают электроэнергию у кацапов?
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30.09.2021 11:36
+7
Буде цікаво коли ця піраміда нарешті рухне.
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30.09.2021 11:39
+6
а китайцы запретили у себя криптовалюту, совсем недавно, - законом
китай - вторая в мире держава после штатов
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30.09.2021 11:36
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А чего же эти власти покупают электроэнергию у кацапов?
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30.09.2021 11:36 Відповісти
Саме правильне запитання. А якщо б дійсно побудували дата центри які б хоч трохи загрузили українські АЕС, то було б дуже добре- підтримка цілої галузі+ податки.
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Це в ідеалі. На практиці будуть майнити електроенергією з рашки, а населенню будуть веєрні отключєнія і підвищення цін. Дивно, що вони досі не почались, після 2-х років зе ублюдства енергетична галузь лежить.
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30.09.2021 12:00 Відповісти
Пусть покупают электроэнергию как все - по рыночной цене, а то они очень умные. Дай мне халяву, чтобы я битки заработал. Уже хватает таких "бизнесменов", которым льготы и халява нужна.

Оно умное уедет в штаты с заработанным баблом, а тебе оставит горы отработанного урана "по себестоимости".

Удивительно, что Цензор этого дятла в новостях опубликовал.
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30.09.2021 17:30 Відповісти
а китайцы запретили у себя криптовалюту, совсем недавно, - законом
китай - вторая в мире держава после штатов
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30.09.2021 11:36 Відповісти
Буде цікаво коли ця піраміда нарешті рухне.
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30.09.2021 11:39 Відповісти
Неважно когда она рухнет - я к тому времени уже буду миллионером. Биткоин существует уже второй десяток лет. И все время говорят рухнет. А он растет и растет. Кто купил 10 лет назад уже стал миллионером....
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30.09.2021 12:12 Відповісти
Кто купил 10 лет назад уже стал миллионером.... Це і зветься фінансова піраміда. А коли стане мільйонером той хто рік, чи два тому вклав добряче грошей на обладнання для майнінгу? Чи коли вони хоча б повернуть своє?
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30.09.2021 12:20 Відповісти
Окупается все максимум за год, бывает и за полгода - зависит от курса биткоина. Самая большая пирамида - это государство. Инфляция за всю нашу жизнь забирает у нас 90% наших доходов. Вот потому и при думали умные люди для борьбы с государством биткоин.
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30.09.2021 12:29 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри. На скільки відсотків збільшилась складність майнінга біткоїна з моменту його появи!? І про яку боротьбу з державою ви кажете, якщо його продають за гроші!?
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30.09.2021 12:44 Відповісти
Ну и что, что повысилась сложность добычи. Зарабатывать меньше я не стал - даже больше зарабатываю потому, что биткоин растет. А насчет борьбы с государством - если Вы задаете такие вопросы.... с Вами не о чем говорить.
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30.09.2021 12:54 Відповісти
Ну ні так ні. І не забувайте, борцун, що ви тим майнінгом заробляєте, поки що заробляєте, гроші, за електроенергію ви платите також гроші, та витрачаєте потім також гроші. Це так шкодить державі. Хай щастить.
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30.09.2021 13:22 Відповісти
Я зарабатываю не деньги, а биткоины, к Вашему сведению. Вам никак не доходит. Деньги я только трачу когда нужно, а не зарабатываю. Сегодня я заработаю 100 баксов в биткоине, а через месяц это уже будет 150-200 баксов. А Вы сегодня заработаете 3000 гр. а через месяц это уже будет 2000гр.
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30.09.2021 13:35 Відповісти
Окупаємість 6-10 місяців, так що не переживай за них.
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30.09.2021 12:57 Відповісти
Поки що так, а що буде далі... Просто згадайте дев'яності роки, та як розумні люди розбагатіли за рахунок довбнів.
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30.09.2021 13:26 Відповісти
Дык, они и пропаганду ********** запретили.
А у нас какой-то ******** предлагает их майнить.
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Про штати можна свою версію детальніше, бо туди майнери з китаю перебрались в значній мірі))
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Как только штаты увидят в майнинге проблему для себя - тоже запретят.

Пока им выгодно. Туда загоняются триллионы долларов, которые можно обнулить. На их место можно "допечатать" столько же и спокойно ими пользоваться.
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Китайцы мыслят логично и на перспективу.

Криптовалюты это по-сути паралельная финансовая система. При дальнейшем росте в перспективе это ведёт к ликвидации текущих финансовых систем и государств на них основанных. Китайцы решили что им это не надо.

Их политика проста - пусть всё разваливается, но только за пределами Китая. Даже ковид прекрасно лёг в эту политику. Все враги/конкуренты поимели серьёзные проблемы и на время забыли про растущий Китай.
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Після заборони кріптовалюти в Китаї, ринок просів аж на 5%. А ціни на обладнання взагалі зросли . Біток міцний горішок.
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30.09.2021 12:06 Відповісти
с зельоньіми м@даками дохєра настроишь.....
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30.09.2021 11:36 Відповісти
Ттупой Тронь , Китай уже запретил биткоины, США тоже не в восторге, кому ты собираешься их впаривать , может лучше Рионкосмет вернуть ,или МММ
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Весело дивитися за ікспердами, які взагалі не розуміють про що говорять. . Для початку почитай Вікіпедію, що таке кріптовалюта.
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30.09.2021 12:09 Відповісти
Просто пирамида, новый уровень рионкосмет.
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30.09.2021 12:28 Відповісти
Не знаю, но осуждаю.
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30.09.2021 13:09 Відповісти
Во во, так а зачем тогда рассуждаете о том о чем не знаете? Начните с простого и давнего экономического понятия как деньги. Постепенно изучая их связь с обеспеченностью товаром и тд. А болтать в чашечке какой то бессмысленный раствор и считать что он вечно будет обмениваться на товары и услуги просто вечно живущий идиотизм жадности. Ну правда производителям комп и эл энергии это приносит пользу не зависимо от того когда развалится пирамида.
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30.09.2021 16:24 Відповісти
Не знаю, это о тебе было. Алень ты. Блокчейн это система защиты информации от подделок, которую невозможно взломать, за это платят криптовалютой. Но тебе все это бессмысленный раствор, который ты, видимо, колотишь на работе каждый день, потому что на большее мозгов нету.
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30.09.2021 18:13 Відповісти
Да памяти у людей меньше чем у курицы. На сезон облапошивания только и хватает. Кто что то в пирамидах подделывал? Бумажки ммм, растворчик рион космета и тд. То что это раскручивается не в одной стране ни как не меняет сущности этой пирамиды и то что вы вкладываете деньги не в бессмысленные бумажки или растворчики, а в бессмысленное оборудование и программы, то же не меняет сущности этой пирамиды.
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30.09.2021 18:57 Відповісти
Мдеее! Оце інвестор!!! Використовувати електроенергію щоб майнити віртуал!!!
А інвестор не має бажання озвучити наслідки для біткоіна однієї простої дії одного Ілона Маска?
Ілон позбавляється біткоінів і ціна біткоінів дорівнює нулю.
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30.09.2021 11:42 Відповісти
Хороший ноль! Хочу еще таких нолей! За 4 года я намайнил на квартиру и машину. Вложил 4000 баксов, всего 7 видеокарт. И не нужно ехать пахать на буржуев. Еще пару лет и за биткоины можно будет расплачиваться в сурермаркете. Если конечно америкосы не задавят. Даже диктатор Лукашенко признал биткоин...
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Півтора року назад біткоін коштував 7 к Дол. Перед тим 24 к. Ілон Маск вклався в біткоін ціна за 50 к перевалила.
Питання що буде з біткоінів якщо їх зараз скине Маск і перейде в якусь іншу крипту, або хоча б свою випустить?
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30.09.2021 12:04 Відповісти
Да ничего не будет. Маск купил не так много биткоинов - на 2 или около этого млрд. Упадет биткоин на 10-15%. Но через неделю снова поднимется. Цены прыгаюют из-за спекулянтов - продал дороже - купил дешевле. Таким способом из одного биткоина за год можно сделать два. Но это нелегко, нужно много опыта и умение
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30.09.2021 12:21 Відповісти
Це на побутовому рівні в ці ігри можна гратись.
Сама ідея від "інвестора" побудувати дата центри та майнити за рахунок дешевої електроенергії біткоїни.
Не створити робочі місця, не створювати якісь речі чи тихнології а банально не робити нічого і надіятись що це буде прибутково.
Так ця електроенергія і так прибуткова ( купують по 0.5 продають по 3.4 грн) і майнити нічого не потрібно
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30.09.2021 12:43 Відповісти
А на АЕС не робочі місця, чи ті ж самі датацентри самі себе обслуговують?
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30.09.2021 13:00 Відповісти
А хіба розмова йде про побудову нових АЕС?
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30.09.2021 13:07 Відповісти
Мова йде про не закриття діючих
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30.09.2021 13:24 Відповісти
😂😂😂. Давненько так не сміявся.
А що без майнінгу їх закриють??😂😂😂
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30.09.2021 13:51 Відповісти
Китай взагалі заборонив біткоїни, і нічого, 5% корекція. Хто такий Ілон Маск?
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30.09.2021 13:11 Відповісти
Ну всякая бандитня конечно же в восторге от криптовалют. И деньги, которые там крутятся где-то на 90% криминальные.

Криптовалюты уменьшают легальные обороты денег и соответственно уплату налогов.

В перспективе все вменяемые государства будут как-то решать эту проблему.

Речь конечно не идёт о криминально-тоталитарных бантустанах
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30.09.2021 12:05 Відповісти
ПРОЖЕКТ, у, ч. 1. ірон . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC Задум , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%80 намір , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD план , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%94 має https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 точного https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F обгрунтування .
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30.09.2021 11:43 Відповісти
ПНХ! Руки прочь от АЭС, ублюдки!
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30.09.2021 11:46 Відповісти
Смішні печерні люди в коментарях, напевне до тепер тільки готівкою користуються,дивно що смартфонів не бояться)))
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30.09.2021 11:46 Відповісти
Говорил мой тесть, когда втихаря от тещи вьухал все семейные сбережения в украинский дом селенга.
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30.09.2021 12:02 Відповісти
Ти ж навіть не розумієш що таке майнінг,про що ти говориш????
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30.09.2021 12:56 Відповісти
Теперь стало ясно какая аудитория у цензора. Не думаю, что одни пенсионеры. С таким народом - догоним и перегоним только Африку. Кстати - а я пенсионер и похоже больше впереди от молодых...
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30.09.2021 12:03 Відповісти
тупенька пропозиція..
краще знизити вартість е/е для заряджання електроавто у нічний час..

менше грошей піде на придбання нафтопродуктів зза поребрика і з Білорусі
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Все на майнинг, станем биткоиными миллионерами.
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30.09.2021 11:49 Відповісти
Дитя диджитализации блин.
Не нужно развивать производство, нужно майнить биткоины...
Инвестор...
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30.09.2021 11:49 Відповісти
Як це заважає розвитку промисловості?
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30.09.2021 11:53 Відповісти
😀 це іншими словами називається гріти небо. Я не знаю яка собівартість одиниці цієї валюти, але вона думаю немаленька. А будь яка платіжна одиниця повинна мати копійчані собівартість. Не плутати з номіналом. І взагалі грошові одиниці це компетенція держав, а не інвесторів). Інакше буде як в кіно 'бєрі, бєрі, я сєбє єщьо нарісую
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30.09.2021 12:00 Відповісти
Панове, буду вдячний якщо хтось перекладе на зрозумілу мову цей текст, який не хотілося би назвати одним словом.
Тобто, ідея якщо я вірно зрозумів, полягає в тому, щоб не будувати житло, не випускати ******* авто, засоби зв'язку, ПК, літаки і т п, а вибухати гігавати в х зна що?
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30.09.2021 11:54 Відповісти
Именно.
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30.09.2021 12:13 Відповісти
Даний інвестор пропонує задіяти великі і незадіяні потужності атомних станцій для майнінгу криптовалюти. Криптовалюти швидко продати, поки є лохи і спекулянти. На виручені кошти купити все, що ви перерахували.

Оборудка звичайно сумнівна і ризикована. Біткоін зараз подешевшав десь на 20% і складність "добування" зросла.
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30.09.2021 12:17 Відповісти
😀 дякую
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30.09.2021 12:20 Відповісти
А чи пропанує данний інвестор утилізацію ядерних відходів за свій рахунок? Та які податки він збирається платити?
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30.09.2021 13:22 Відповісти
Задовбали ці шмайнери котрі готові усю планету загадити зараді своїх шиткоїнів.

Він цю електрику збирається не на освітлення будинку витрачати, а створити велике навантаження на екосферу. Та знову, які податки він збирається платити?
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30.09.2021 13:31 Відповісти
Дурна кріптошлюха ти взагалі читав кто такий той тронь? Вам кріптодибілам всякий покидйок скаже "я за кріптовалюти" так ви біжете перед ним ноги розсовувати.

Дурень які ще надлишки ел.енергії коли її в рашки купували півроку тому? Які банки використовують такі витрати енергії для своїх транзакції? На ту енергію яка потрібна для однієї біткоін транзакції можно провести близько 400 000 транзакцій VISA. Дурний криптосектант.
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30.09.2021 14:18 Відповісти
Пытаешься врать криптошлюха. Тупые криптосектанты считают что это просто тайна оккультная этот блокчейн.
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30.09.2021 18:33 Відповісти
Был уже такой эксперт-инвестор с какой-то "Black Cat Ring Watch Castle ltd". Предлагал построить гигантскую солнечную электростанцию продавать государству кВатт по "зеленому тарифу" за 5 грн, покупать по 1,20 за кВатт электроэнергию с АЭС чтобы майнить Bitcoin. Еще обещал за несколько сотен миллионов долларов построить хранилище для ядерных отходов.
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30.09.2021 11:56 Відповісти
В нас скоро перестануть працювати ці АЕС, потрібно нові блоки добудовувати. Я бачу такі айтішниики також з шапіто - 95.Він точно в ядерній енергетиці не розбирається. Зараз взагалі таких дужк мало.
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30.09.2021 11:57 Відповісти
Кличте Дубілкта, втого вже були квантумні технології, цей бачу не кращий. Нехваталися, того що зараз модно і розповідають казочки.
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30.09.2021 12:00 Відповісти
Спеціально подивився, хто такий цей Тронь і пишуть не хороші речі про нього.
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30.09.2021 12:05 Відповісти
поздно всрались, беня давно свои заводы переделал под фермы, электроэнергию ему ЕГО центр энерго продаёт по 50 копеек за квт, так шо клоун на лисапеде не разрешит, только беня рулит в этой сфере.
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30.09.2021 12:11 Відповісти
Скажи мені, хто такий Сатоши Накамото,і я скажу, кто ти.
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30.09.2021 12:12 Відповісти
прикольно. давайте построим АЭС для майнинга биткойнов и подождём лет 500, пока она окупится.
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30.09.2021 12:23 Відповісти
Відновлення економічного потенціалу не розглядається взагалі. А ось сумнівними речами зайнятися так- нема проблем.
Цей дурень хоч розуміє, якої потужності потрібна ферма і яка має бути інфраструктура аби навантажити хоча б 1 ГВатт? Комп'ютери з відеокартами вже не канають. ******* комплекси для майнингу споживають 10-20 ватт, а черга за чипами, як від Ради до Академмістечка. Я вже не кажу про товщину оптоволокна, яку треба буде прокласти до ферми, аби все це навантажити.
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30.09.2021 12:24 Відповісти
Краще вже побудувати завод з виготовлення чипів, а ГВатти витрачати на плавку кремнію.
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30.09.2021 12:29 Відповісти
В нас це зараз не можливо. Це дуже технологічно.
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30.09.2021 12:34 Відповісти
От неправда.
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30.09.2021 13:25 Відповісти
Правда.
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30.09.2021 14:15 Відповісти
Неправда.
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30.09.2021 14:19 Відповісти
А ну розгорнуто поясніть.
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30.09.2021 14:24 Відповісти
В нього на це "інвестиційного ума" не вистачає.
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30.09.2021 12:52 Відповісти
Дай ссылку на такие майнеры по 20Вт)))
На майнинг одного биткоина надо не меньше 200кВт при этом на месяц работы! Или 6МВт в сутки или 144МВт в час!
Вот твой Гигават это каких то 8 биткоинов в час)))
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30.09.2021 15:07 Відповісти
а не проще сбросить ядрёную бимбу и сразу появится куча биткоинофф
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30.09.2021 12:31 Відповісти
и вообще, непонятно как мы имея избыток генерации электричества импортируем его из-за бугра
что то тут не клеится
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30.09.2021 12:34 Відповісти
Ну так нашу дешовую мы продаем в Европу, а у РФ покупаем дорогую. А разницу покрывает народ. Это давно отработанная схема)))

Ну а серьезно, то избыток у нас на западной Украине, а нехватка на восточной. А перемычки нет. Время от времени подымают этот вопрос и тихонько прикрывают.
Схема озвученная выше - уж больно комуто нравится))
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30.09.2021 15:02 Відповісти
Глубочайший спад суточного потребления. АЭС не могут генерировать больше уровня минимального спада, их нельзя быстро разгонять и глушить, а когда начинается пик потребления, не хватает других источников генерации чтоб перекрыть разницу между пиком и спадом.
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30.09.2021 18:22 Відповісти
Ну конечно ,станки CNC , или 3d печать ,это же мозги нужны
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30.09.2021 12:36 Відповісти
когда вы уже сдохнете все? лохотронщики
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30.09.2021 12:53 Відповісти
Жидівська логіка гешефту - прямий шлях до Голодомору.
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30.09.2021 12:58 Відповісти
Нет! Нет"! - "Тронь в пальто" не халявщик. Он "партнер" Бені...
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30.09.2021 13:04 Відповісти
Бандит донецький. Декілька кримінальних справ. Намагався залізти ще в уряд гончарука самокатного. Зараз намагається прикинутися IT бізнесменом, та стати новим обличям бубочки.
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30.09.2021 13:47 Відповісти
У меня на даче в ЛЮБОЙ дождь вырубается электрика. На дачах, а еще в нескольких близлежащих селах. Можно вместо майнинга трех биткоинов починить линию ЭП?
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30.09.2021 13:09 Відповісти
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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30.09.2021 13:26 Відповісти
Эх мои дорогие стратеги! Не забывайте, что одно дело на бумаге видеть миллиарды и совсем другое в натуре!
На бумаге Украина владела чуть ли не второй по силе армией в Европе, а по факту ржавым бобиком и 3 автоматами...
То что есть лишнее электричество на бумаге понятно, по факту его либо нет либо его тырят, кто надо и этому, кто надо совсем не надо чистой бухгалтерии...

П.с. Но если у нас так много лишей ядерной электрики, то чего ее не пустить на отопление? Зарыть теплонакопители в землю - ночью греть землю или воду и отапливаться ними ночью и днем?! И не надо нам будет газ!?
Но мв все понимаем, что наша "власть" наша элита не заинтересована в развитии страны и улучшении жизни народа...
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30.09.2021 14:58 Відповісти
Если снять просто НДС на панели и ветряки Украина будет на 2м месте в Европе и 4м месте в мире по потенциально добычи эл энергии. И это все не только в крипту а и водород то гебисты захлебнутся в своём дерьме а Европа пусть просто подпишет 20% рынка водорода Украине вместо подачек и 3,14здежу по кацапопотокам ,это где то 70-80 млрд дол из зеленого солнца и ветра просто с каждой хаты. Но понятно что это ротшильдам смерть..
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02.10.2021 09:21 Відповісти
Да и Ахметив был монополистом по углю а стал по зеленой энергии из этого же угля через свой монопольный ДТЭК, при этом никому не дает подключится мразь, нужнатонна придуманных справок!это только у нас тупых гоев так можно (((
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02.10.2021 09:26 Відповісти
 
 