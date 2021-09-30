В Україні можна побудувати дата-центри для майнінгу біткоїнів, використовуючи потенціал АЕС, - IT-інвестор Тронь

В Україні є величезний енергетичний потенціал для створення повного циклу видобутку і майнінгу біткоїнів.

Про це в інтерв'ю Bitcoin Magazine розповів підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь.

За його словами, Україна має колосальні надлишки генерації електроенергії, адже сьогодні в нашій країні є 55 ГВт загальної встановленої потужності електростанцій, з яких у мережі, навіть у пікові періоди споживання, в активному використанні перебувають 20 ГВт. Причина такого стану справ - падіння промислового виробництва, яке перманентно спостерігається з 1991 року.

"Україна накопичила низку складних завдань навколо атомно-промислового комплексу, які призвели до низької ефективності експлуатації АЕС. Сьогодні збільшення частки ВДЕ, паралельно з вимушеним збільшенням обсягу генерації ТЕС для забезпечення добового балансування, на тлі падіння споживання призводить до витіснення частки АЕС з енергосистем. КВВП АЕС України в 2020 році становив ~ 61%, орієнтовний недовипуск електроенергії атомними станціями в 2020 році становив 20,84 ТВт*год, тобто еквівалент 3-х блоків ВВЕР-1000", - зазначив підприємець Сергій Тронь. За його словами, Україна фактично не використовує енергетичний потенціал власних АЕС.

Інвестор вважає, що оскільки розвиток промисловості - рішення не швидке і потребує значних інвестицій і ресурсів, то вийти з цієї складної ситуації можна за рахунок будівництва центрів обробки даних для видобутку біткоїнів.

"Ключова особливість центрів обробки даних як споживача електричної енергії - це значний обсяг споживання в режимі 24/7/365 за лінійним графіком навантажень. Реалізація схеми електропостачання центру обробки даних безпосередньо від атомної генерації дозволить забезпечити стійкі і взаємовигідні умови кооперації для всіх учасників: атомні електростанції отримають додаткову можливість для збуту продукції за конкурентною ціною з гарантованим і своєчасним розрахунком; центр обробки даних - гарантоване і надійне джерело електропостачання; енергосистема України розвантажить базовий сегмент ринку, створить додаткові можливості в добовому балансуванні", - упевнений засновник міжнародної компанії White Rock Management.

Сергій Тронь також зазначив, що будівництво і експлуатація високотехнологічного, багатоцільового центру обробки даних, джерелом електропостачання якого є атомна електростанція, дозволяє реалізувати проєкт будівництва дата-центру, аналогів якому в Україні не існує.

Нагадаємо, за даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна в 2021 році посіла четверту позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів. За оцінками Мінцифри, орієнтовний щоденний обіг криптовалюти в Україні становить приблизно 1 млрд гривень, а в 2020-му році наша країна увійшла до топової десятки країн з найбільшим заробітком на Bitcoin. 8 вересня Верховна Рада ухвалила Закон України "Про віртуальні активи", який легалізував криптовалюти в нашій країні.