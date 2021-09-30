За добу від коронавірусу в Києві померло 8 осіб, виявили 563 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 563 хворих на коронавірус, 8 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"За добу в Києві виявили 563 нові випадки захворювання на коронавірус. 8 осіб померли. Всього за період пандемії в Києві 5393 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день - 234 463", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 319 жінок віком від 18 до 91 року, 183 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 28 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 33 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 52 хворих коронавірус і 181 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 308 осіб. Всього коронавірус подолали 221 075 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 84, в Деснянському - 75, і в Дніпровському районі - 69", - зазначив Кличко.