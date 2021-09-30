УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6991 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
829 4
карантин (18171) Київ (19115) Кличко (3477) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу від коронавірусу в Києві померло 8 осіб, виявили 563 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 563 хворих на коронавірус, 8 осіб померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  КМДА.

"За добу в Києві виявили 563 нові випадки захворювання на коронавірус. 8 осіб померли. Всього за період пандемії в Києві 5393 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день - 234 463", - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли 319 жінок віком від 18 до 91 року, 183 чоловіки віком від 18 до 88 років. А також 28 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 33 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 52 хворих коронавірус і 181 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 308 осіб. Всього коронавірус подолали 221 075 жителів столиці.

Читайте: Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про відповідальність за підробку COVID-сертифікатів, - "слуга народу" Радуцький

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 84, в Деснянському - 75, і в Дніпровському районі - 69", - зазначив Кличко.

За добу від коронавірусу в Києві померло 8 осіб, виявили 563 нові випадки, - Кличко 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
його не існує! все це проіски Сороса...
показати весь коментар
30.09.2021 11:46 Відповісти
Ну ахренеть! И все, наверное, без масок были и не вакцинированы
показати весь коментар
30.09.2021 11:56 Відповісти
Мабуть, ти правий
показати весь коментар
30.09.2021 12:36 Відповісти
Вот мне интересно: большинство граждан за время эпидемии уже израсходовало свое право на ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ тест. Платный стоит около 800 грн. Так какова же НАСТОЯЩАЯ статистика? Или тестируются по 800 грн и пенсионеры? Или заболеваемость стоит раза в три-четыре повысить на основании "зондирующих исследований?
показати весь коментар
30.09.2021 16:46 Відповісти
 
 