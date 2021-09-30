Кулеба за реалістичне зважування шансів України на вступ до ЄС: Там непрості часи. Не той уже Брюссель і річка Ельба не та
Україні варто реально зважувати свої можливості на вступ до Європейського Союзу. ЄС сьогодні переживає не найкращі часи.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще - що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз", - зазначив Кулеба.
За його словами, переговорний процес йде, але на цьому етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.
Будь ласка, зачекайте...
Украине надо НАТО, ЕЭС, чтобы быть подальше от рузькэ быдла.
А ЕС - это для старых бюрократов.
Вот Албания и Македония ювелком. Украина курит ЗЕ.
Но Кулеба - продуманная нэрпа и прекрасно понимает, что за такие речи можно и тепленького места лишиться. Вова честных не любит. А Ермак уничтожает.
2016 рік
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 17 листопада - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) ухвалив рішення про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації й її громадяни отримають право на безвізові подорожі до ЄС, щойно Євросоюз схвалить так званий «механізм призупинення безвізу».
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 7 грудня - прийнято рішення інституцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу про спільне бачення механізму призупинення безвізу.
Посли країн-членів ЄС схвалили необхідне рішення, а вранці 8 грудня до них приєднався профільний комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Європарламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 15 грудня - рішення саміту ЄС про те, що Україна виконала всі критерії візової лібералізації. Всі глави держав-членів Європейського Союзу підписали його.
...
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 17 травня - в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким запроваджується безвізовий режим для громадян Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-17 [17] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 22 травня - рішення опубліковано в офіційному віснику ЄСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-18 [18] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 11 червня 2017 - через 20 днів після опублікування - початок дії безвізу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC#cite_note-19 [19]
До речі, те, як ЄС легко погодилися на нову ціну на газ говорить про плановість цього процесу. Можна тільки уявити, скільки дрібних підприємців не витримають такої ціни. До того ж, криза з дальньобійниками в Великобританії. Аби такого не передбачити треба бути ідіотом. І так все іде одне до одного. ООН вже оголосило про надходження глобальної кризи.