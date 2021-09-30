Кулеба за реалістичне зважування шансів України на вступ до ЄС: Там непрості часи. Не той уже Брюссель і річка Ельба не та

Україні варто реально зважувати свої можливості на вступ до Європейського Союзу. ЄС сьогодні переживає не найкращі часи.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще - що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз", - зазначив Кулеба.

За його словами, переговорний процес йде, але на цьому етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.

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