У передвиборчій програмі Зеленський говорив про один президентський термін, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливість другого президентського терміну Володимира Зеленського.
Про це Разумков заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - зазначив спікер Ради.
"Людина, коли потрапляє у владу ... Ми зараз не про президента Зеленського, а загалом, беремо якогось гіпотетичного президента. Гіпотетичний президент десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін. Будь-яке обдумування ідеї про це, воно відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком. Тому що ти думаєш про те, як треба поліпшити свій рейтинг, як треба його зберегти, як треба помножити, що треба "продати", в хорошому сенсі цього слова, людям для того, щоб тебе знову обрали.
Тому виходить, що у держави є не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3", - додав Разумков.
Нагадаємо, на президентських виборах у 2019 році Зеленський обіцяв, що балотується на один термін.
Будь ласка, зачекайте...
Посади свинью за стол -- она и ноги на стол.
+ Аппетит приходит во время еды.
В Предвыборной Программе Бубочке много ХЕРЬНИ НАПИСАЛИ!
И что?
Зе-тыпилы тому ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ.
Як ми до цього ставимося? Як до війни жаб і мишей.
Разумков , як перший номер списку , разом із Зеленським несе повну відповідальність за весь цей треш ,який вони привели в Раду.
Немає ніякої партії « Слуга народу», бо в них немає команди, програми і ідеології.
Є збіговисько випадкових людей, об'єднаних виключно ненавистю до нашої політичної команди, оббріхуванням Порошенка і маніпуляціями, на яких і зараз вони будують свою політику. Але цементує цю бригаду олігархічна програма 20-30-50. Можливо, за відставку Разумкова випишуть додаткову премію.
Під час виборчої кампанії 19 року Разумков взяв на себе ключову публічну роль, такого віце- президента, презентуючи Зеленського. Перемога Зеленського- це консенсус олігархів і їх олігархічних каналів, але Дмитро був голосом цієі кампанії.
Та віддаю йому належне - ставши спікером ВР, він намагався зберегти бодай мінімальну незалежність від Банкової. До нашої фракції , особливо напочатку роботи парламенту цього скликання, він був упереджений - коментував, любив нагадував про роботу попередніх скликань. Але все ж опозиція мала слово.
Різницю зі Стефанчуком ми всі вже відчули. І це ламання парламенту через коліно дуже подобається Банковій.
Разумкова звільняють фактично за створення політичного іміджу. Бо серед слуг не повинно бути політиків, там мають бути кнопочки. Для цього їх і набрали.
І саме в цьому величезна ментальна, світоглядна і інтелектуальна прірва між нашою командою і їх збіговиськом. Бо в «ЄС» об'єднані яскраві політики. Навколо сильного лідера і ідеології.
Ми не голосували за призначення Разумкова, то ж і за відставку не голосуватимемо. В війні жаб і мишей участі не беремо. Наш бій- це бій за Україну!
Ирина Геращенко
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
И да. У тебя шансов на булаву- ноль. Запомни это.
Нет, не жмут. Ибо их нет
Вступил на государственный пост- перестал быть бизнесменом. В отличие от Пэдро, открывающего оффшоры во время котлов, и делающего свой "бизнес" на государстве.
И да, напомню также, что бизнес Зе никах не был связан с государственными потоками. Это медиапродукт, который он продавал владельцу канала, на котором он транслировался.