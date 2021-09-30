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У передвиборчій програмі Зеленський говорив про один президентський термін, - Разумков

У передвиборчій програмі Зеленський говорив про один президентський термін, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливість другого президентського терміну Володимира Зеленського.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - зазначив спікер Ради.

"Людина, коли потрапляє у владу ... Ми зараз не про президента Зеленського, а загалом, беремо якогось гіпотетичного президента. Гіпотетичний президент десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін. Будь-яке обдумування ідеї про це, воно відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком. Тому що ти думаєш про те, як треба поліпшити свій рейтинг, як треба його зберегти, як треба помножити, що треба "продати", в хорошому сенсі цього слова, людям для того, щоб тебе знову обрали.

Тому виходить, що у держави є не 5 років для виконання тих завдань, які були поставлені, а 3", - додав Разумков.

Нагадаємо, на президентських виборах у 2019 році Зеленський обіцяв, що балотується на один термін.

Також читайте: Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон

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Топ коментарі
+14
Клован нае..ал. Не в первый и не в последний раз.
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30.09.2021 11:53
+10
Он шутил))
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30.09.2021 11:52
+10
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30.09.2021 11:56
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Он шутил))
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30.09.2021 11:52 Відповісти
Клован нае..ал. Не в первый и не в последний раз.
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30.09.2021 11:53 Відповісти
он просто шутил.
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30.09.2021 11:57 Відповісти
так он до сих пор не сдал баночку со своей уриной... надо через КСУ признать Зеленского нелегитимным Президентом-- который не выполнил свои предвыборные обещания...
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30.09.2021 12:09 Відповісти
лохов кинуть не грех
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30.09.2021 11:53 Відповісти
Аппетит приходит во время еды!
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30.09.2021 11:53 Відповісти
Верить брехливому кловану может только ЗЕбил!
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30.09.2021 11:54 Відповісти
Он вообще много чего говорил. Болтуны они такие.
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30.09.2021 11:54 Відповісти
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30.09.2021 11:56 Відповісти
и тут димона понесло!
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30.09.2021 11:54 Відповісти
ваЗЕлин шестой хозяин своего слова - захотел дал, захотел забрал!!!
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30.09.2021 11:54 Відповісти
Похоже на начало битвы жабы с гадюкой! Давайте-давайте, пацаны!
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30.09.2021 11:55 Відповісти
аппетит приходит во время еды, пойдет он и на второй срок если не снесут его раньше.
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30.09.2021 11:55 Відповісти
та пускай. наш мудрый нарид любит танцевать на граблях.
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30.09.2021 11:56 Відповісти
ну . вспомнил . тож выборы . чего не сбрешешь для лохтората не хватает ему одного срока . посчитали прикинули не успеет посадить миллиард деревьев
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Бубочка нікому нічого не должен!, то
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30.09.2021 11:56 Відповісти
Власть - это наркотик посильнее героина.
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30.09.2021 11:59 Відповісти
Госссади!
Посади свинью за стол -- она и ноги на стол.
+ Аппетит приходит во время еды.
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30.09.2021 12:01 Відповісти
Вот за хорошую память тебя и уволят.
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30.09.2021 12:04 Відповісти
что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова выбрали. / Таки та. Кодлан Коломойского начал выдавать себя за патриотов Украины. Кулеба и та расчирикалась: Мы всегда будем бить в ответ. Не Зеленский и Шэфиры с Мендель а курінь смерті батьки Махно.
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30.09.2021 12:08 Відповісти
Тюююююю!!!
В Предвыборной Программе Бубочке много ХЕРЬНИ НАПИСАЛИ!
И что?
Зе-тыпилы тому ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ.
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30.09.2021 12:09 Відповісти
Президентский один, второй в колонии строгого режима. Все по плану.
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30.09.2021 12:11 Відповісти
а теперь разумков хочет в президенты- свои ломбарды расширять
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30.09.2021 12:13 Відповісти
Слуги прогнозовано сплели лапті Разумкову.

Як ми до цього ставимося? Як до війни жаб і мишей.

Разумков , як перший номер списку , разом із Зеленським несе повну відповідальність за весь цей треш ,який вони привели в Раду.
Немає ніякої партії « Слуга народу», бо в них немає команди, програми і ідеології.

Є збіговисько випадкових людей, об'єднаних виключно ненавистю до нашої політичної команди, оббріхуванням Порошенка і маніпуляціями, на яких і зараз вони будують свою політику. Але цементує цю бригаду олігархічна програма 20-30-50. Можливо, за відставку Разумкова випишуть додаткову премію.

Під час виборчої кампанії 19 року Разумков взяв на себе ключову публічну роль, такого віце- президента, презентуючи Зеленського. Перемога Зеленського- це консенсус олігархів і їх олігархічних каналів, але Дмитро був голосом цієі кампанії.

Та віддаю йому належне - ставши спікером ВР, він намагався зберегти бодай мінімальну незалежність від Банкової. До нашої фракції , особливо напочатку роботи парламенту цього скликання, він був упереджений - коментував, любив нагадував про роботу попередніх скликань. Але все ж опозиція мала слово.
Різницю зі Стефанчуком ми всі вже відчули. І це ламання парламенту через коліно дуже подобається Банковій.
Разумкова звільняють фактично за створення політичного іміджу. Бо серед слуг не повинно бути політиків, там мають бути кнопочки. Для цього їх і набрали.
І саме в цьому величезна ментальна, світоглядна і інтелектуальна прірва між нашою командою і їх збіговиськом. Бо в «ЄС» об'єднані яскраві політики. Навколо сильного лідера і ідеології.
Ми не голосували за призначення Разумкова, то ж і за відставку не голосуватимемо. В війні жаб і мишей участі не беремо. Наш бій- це бій за Україну!
Ирина Геращенко
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30.09.2021 12:17 Відповісти
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30.09.2021 12:22 Відповісти
Какое это сейчас имеет значение! Это важно, у вас других дел нет как гадать о сроках)
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30.09.2021 12:24 Відповісти
У Петра было «продам бизнес», у Вовы «иду на один срок». Вполне равновесные макаронины на ушах.))
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30.09.2021 12:30 Відповісти
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30.09.2021 12:30 Відповісти
Зебили и лохторат создани друг для друга.
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30.09.2021 12:33 Відповісти
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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30.09.2021 12:50 Відповісти
да, а ещё он говорил что-то про кумовство во власти и "никаких кортежей". Это же классический популист, он обещания раздаёт как дед мороз конфетки на новогоднем корпоративе.
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30.09.2021 13:23 Відповісти
Оно и понятно: нагрешил, а отвечать не хочется. И не только он, все повторники из одного теста
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Надоела мышиная возня.Нужны реальные дела !.1 -2 марта 1969 года Мао напал на остров Даманский. на реке Уссури.Китай имеет виды на значительную часть Восточной Сибири и Дальнего Востока, вплоть до Камчатки.И никогда от этого не откажется.СССР применил секретные на тот момент Грады и уничтожил более 7 тыс китайцев на китайском берегу Уссури.И вот к чему мой исторический экскурс.СССР одномоментно сменил все географические китайские названия на своей территории на русские..Кто мешает нашей ВРУ одномоментно поменять все исторические и географические названия ,связанные с Московием и совком на чисто Украинские или западноевропейские?Кроме угорских ,конечно.И не было бы мышиной возни вокруг Жукова,Конева ,Мазепы и тд.Пусть жалуются в ООН.
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30.09.2021 13:30 Відповісти
В передвиборчій компанії Зеленський тупо все брехав. Говорив те, що бажали насєлєніє - одним українську мову, іншим російську, а третім угорську. Однім вулиці імені Степана Бандери, іншим Жюкова, але в душонці він є совдеповський малорос і ніяк його два роки не перевиховали і він проукраїнським не стане - це, як коня на добу перефарбувати в зебру, він зеброю не буде. А що, сьогодні він хоч десь правду сказав?
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30.09.2021 13:30 Відповісти
Говорил, Дима, когда ты был в команде Президента, а не просто в "команде". Был уверен, что успеет все сделать и за один президентский срок. Но с тех пор, как ты перешёл в "команду олигархов" и начал помогать им саботировать перемены и тормозить их, стало понятно, что за один срок не управиться.
И да. У тебя шансов на булаву- ноль. Запомни это.
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30.09.2021 13:44 Відповісти
Шо- мешают величайшему, да? Ай-ай, кто это сделал? Снова кто-то виноват. То попередники, то сговорились все вокруг.. И война не останавливается почему-то. И монобольшинство не такое какое-то. Дайте ему сто.. нет, следующий срок и тогда всё успеет, но это не точно. Вы, *ляди, с пятого как спрашивали? Почему война, почему не в нато, не в европе, за 5 лет нихера, но ему же точно никто не мешал, да?
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01.10.2021 11:06 Відповісти
Узбагойся, Сырожа. Ответ очень прост: саботаж/ сопротивление олигархов. Только разница в том, что твой "пятый" был один из них, а Народный, 73%ый- нет.
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01.10.2021 17:15 Відповісти
у тебя мозгов не хватит со мной спорить на любую тему, иди нахер, чучело.. народный он
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03.10.2021 18:28 Відповісти
Спорить можно только в равных условиях, а не когда твои ответы удаляют и тебя банят. Зато хамство и оскорбления- на месте. Так что не тебе судить про чьи-то "мозги". А вот судя по тому, как тебя бомбит, ты и сам, Сырожа, это прекрасно знаешь.
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05.10.2021 01:00 Відповісти
Я не удалял твою писанину- много чести. Как по моему- пусть люди видят дурь каждого. Как там народный ваш? Офшоры не жмут? Как вам божья роса в беньки? Ыра..
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05.10.2021 15:35 Відповісти
А я тебя и не виню.
Нет, не жмут. Ибо их нет
Вступил на государственный пост- перестал быть бизнесменом. В отличие от Пэдро, открывающего оффшоры во время котлов, и делающего свой "бизнес" на государстве.
И да, напомню также, что бизнес Зе никах не был связан с государственными потоками. Это медиапродукт, который он продавал владельцу канала, на котором он транслировался.
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05.10.2021 16:56 Відповісти
Обіцяти-не значить женитись і апетит приходить під час смачного обіду.
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30.09.2021 14:24 Відповісти
то він пошюткував, він же комік, ну жарти в нього такі. А ви думали, що він казав правду? Як там вчительки, бо їх вчителями назвати язик не повертається. 4 тисячі євро складають в банку чи кладуть на депозити в банк? Медикам приготуватися, зараз їх будуть обробляти. А отримають такі кошти прокурори, суд і чинуші.
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30.09.2021 14:33 Відповісти
 
 