У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук

На засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала спікерка "СН" Юлія Палійчук у Telegram.

Разом з тим, вона нагадала, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій і законодавчій гілках влади.

"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", - написала Палійчук.

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Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікерка фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.