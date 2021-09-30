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У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук

У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер

На засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала спікерка "СН" Юлія Палійчук у Telegram.

Разом з тим, вона нагадала, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій і законодавчій гілках влади.

"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", - написала Палійчук.

Також читайте: Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікерка фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.

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Топ коментарі
+4
Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
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30.09.2021 12:04
+4
Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
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30.09.2021 12:06
+4
На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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30.09.2021 12:36
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Опять чипы в голову будут вставлять вместо мозгов.
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30.09.2021 12:04 Відповісти
От би їх усіх там .....
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30.09.2021 12:18 Відповісти
Чипы нельзя им головы вставлять. Будут тарахтеть при движении головой и создавать отвлекающий шум.
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30.09.2021 12:19 Відповісти
Ну хот что-то, тоже неплохо.
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30.09.2021 12:44 Відповісти
Очередное шоу по типу "ГолосСлуга Країни".. только непубличное... или публичное, но не для всех...
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30.09.2021 12:06 Відповісти
Може би Трускавець і столицею вже зробили 🙄? Що це за виїзні засідання? І чого завжди там? Хворіють? ***** як ще довго до виборів, якщо вони ще будуть. Хоча не факт що і після виборів щось зміниться, зебілів вистачає і зараз 😩
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30.09.2021 12:06 Відповісти
у них еще и "спикер" свой есть? всех сосен пристроили или еще остались неокученные?
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30.09.2021 12:07 Відповісти
Обновлять прошивку будут.
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30.09.2021 12:08 Відповісти
уйдет эта власть-недоразумение как пена и вместе с ней исчезнут все эти ничтожества и лузеры по жизни при власти... не стоят они быть в новостях ну никак
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30.09.2021 12:14 Відповісти
Чому в Трускавці, а не поближче до фронту? В Славянску, наприклад, чи в Маріуполі, чи в Бердянську...- поближче до фронту... І в якості культурної програми посєщєніє лінії фронту... Чому від фронту в протилежну сторону... До чого вже радянські профсоюзи і партєйні були вельможні і то...
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30.09.2021 12:15 Відповісти
Як каже Президент північного сусіда, "перетрахивать" мізки будуть. Голосів за відставку Разумкова, напевне, не вистачає. Ось і завезуть подалі від Києва, закриють десь і ручки до пальців приліплять - підписуй!
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30.09.2021 12:20 Відповісти
Опять Трускавец Зебилы да , слуги просто поикалываються с вас 💩
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30.09.2021 12:30 Відповісти
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30.09.2021 12:31 Відповісти
А чей счёт поехали
Примерно хватит ли на постройку пару амбулаторий
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30.09.2021 12:32 Відповісти
Ну, так поехали за выданную олигархами премию за принятый Закон про олигархов !
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30.09.2021 12:38 Відповісти
На то, чтобы что-то обсуждать ума много не надо!
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
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30.09.2021 12:36 Відповісти
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30.09.2021 12:39 Відповісти
Раньше такие организмы, как в СН, в Глевахе и на Фрунзе 103 собирали.
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30.09.2021 12:42 Відповісти
«UA: Перший» показав піар-фільм Офісу президента: реакція наглядради

Суспільний телеканал "UA: Перший" показав піар-фільм Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності. В наглядраді суспільного мовника визнають, що стрічка має рекламний характер

https://bykvu.com/ua/bukvy/ua-pershij-pokazav-piar-film-ofisu-prezidenta-reakcija-nagljadradi/
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30.09.2021 12:56 Відповісти
Зеленський представив в США план "трансформації" України за 277 мільярдів доларів

Так ось цей план не змогли розшукати журналісти у владних структурах . навіть МЗС не зміг його знайти - отака дурілка від вовоЕрмаквіщини
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30.09.2021 13:02 Відповісти
Немає також програми ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТО , яке як піаракція висить на усіх парканах України - є лиш бюджетний статті у КАБМІНІ на виділення грошей на капітальні ремонти доріг ...

ЗЕЛЕЕЕЕЕНИЙ ТУМАН ПАХОЖ НА ОБМАН, ЗЕЛЬОНИЙ ТУМАААН С БАБЛОМ НА ОМАН!!!
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30.09.2021 13:06 Відповісти
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Когда то был один студент калинарного техникума, сейчас 400 выпускников трускавецких курсов.
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30.09.2021 13:34 Відповісти
 
 