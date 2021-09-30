У ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань, - спікер "СН" Палійчук
На засіданнях фракції "Слуги народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала спікерка "СН" Юлія Палійчук у Telegram.
Разом з тим, вона нагадала, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановано обговорення кадрових питань у виконавчій і законодавчій гілках влади.
"Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", - написала Палійчук.
Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".
Спікерка фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.
Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.
Будь ласка, зачекайте...
ГолосСлуга Країни".. только непубличное... или публичное, но не для всех...
Примерно хватит ли на постройку пару амбулаторий
Дятлы, начните:
- с букваря - для фотографов, продавцов ламината и т.п. сброда...
- с Конституции - для ОП и его завхозного кодла...
- с Уголовного кодекса - для всех членов партии "Слуг с района"...
Суспільний телеканал "UA: Перший" показав піар-фільм Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності. В наглядраді суспільного мовника визнають, що стрічка має рекламний характер
https://bykvu.com/ua/bukvy/ua-pershij-pokazav-piar-film-ofisu-prezidenta-reakcija-nagljadradi/
Так ось цей план не змогли розшукати журналісти у владних структурах . навіть МЗС не зміг його знайти - отака дурілка від вовоЕрмаквіщини
ЗЕЛЕЕЕЕЕНИЙ ТУМАН ПАХОЖ НА ОБМАН, ЗЕЛЬОНИЙ ТУМАААН С БАБЛОМ НА ОМАН!!!