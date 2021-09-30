Нові дорожні знаки і розмітка: Кабмін змінив Правила дорожнього руху

У середу, 29 вересня, уряд України схвалив проєкт змін до Правил дорожнього руху. Документ підготувало Мінінфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Частина нововведень пов'язана з велосипедистами: дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права та обов'язки.

Крім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів і т. д.

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Які нові знаки з'являться в Правилах дорожнього руху

1.41 "Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод"

3.44 і 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"

4.15 "Кінець доріжки для велосипедистів"

4.18 "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"

4.21 "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"

4.22 "Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання"

4.23 "Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

4.24 "Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

Вводиться і нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До існуючої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності з моменту офіційної публікації постанови Кабміну, крім тих випадків, коли інші строки вказані в самому документі.