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Нові дорожні знаки і розмітка: Кабмін змінив Правила дорожнього руху

Нові дорожні знаки і розмітка: Кабмін змінив Правила дорожнього руху

У середу, 29 вересня, уряд України схвалив проєкт змін до Правил дорожнього руху. Документ підготувало Мінінфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Частина нововведень пов'язана з велосипедистами: дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права та обов'язки.

Крім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів і т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах України запрацюють ще 20 камер для фіксації порушень ПДР

Які нові знаки з'являться в Правилах дорожнього руху

  • 1.41 "Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод"
  • 3.44 і 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"
  • 4.15 "Кінець доріжки для велосипедистів"
  • 4.18 "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"
  • 4.21 "Рух із застосуванням ланцюгів проти ковзання"
  • 4.22 "Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання"
  • 4.23 "Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"
  • 4.24 "Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

Вводиться і нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До існуючої вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона.

Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності з моменту офіційної публікації постанови Кабміну, крім тих випадків, коли інші строки вказані в самому документі.

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Топ коментарі
+8
Рехворма!
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30.09.2021 12:34
+7
А когда введут запрещающий знак "73%" на зелёном фоне с оленем ?
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30.09.2021 12:52
+6
Теперь зеледент на велик наконец-то пересядет
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30.09.2021 12:36
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30.09.2021 12:34 Відповісти
Ну ахренеть! Теперь заживём!
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30.09.2021 12:35 Відповісти
Теперь зеледент на велик наконец-то пересядет
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30.09.2021 12:36 Відповісти
фик там. он подаренный лисапет в музей сдал.
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30.09.2021 12:47 Відповісти
Что за дурак текст печатал?
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30.09.2021 12:37 Відповісти
А. Гончаренко для Телеграму, а репост з РБК. Вчіться читати.
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30.09.2021 12:48 Відповісти
а что с ним не так? "лежащий полицейский" - сложности перевода.
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30.09.2021 12:56 Відповісти
"П'яний поліцейський"
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30.09.2021 14:53 Відповісти
"Змінити» і припустимо «доповнити» різні речі. Геній журналістики продовжує карколомну кар'єру на Цензорі.
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30.09.2021 12:46 Відповісти
То почитайте оригінал там ще більше перлів від А Гончаренко.
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30.09.2021 12:49 Відповісти
лишилося взнати хто з депутатів має сертифікат на виготовлення дорожних знаків
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30.09.2021 12:46 Відповісти
а еще с 2022 года вводится обязательный техосмотр личного транспорта.
точнее возвращается но с более жесткими требованиями
евробляхи - не пройдут
авто после аварии если изменилась геометрия кузова - не пройдут
авто со сквозной ржавчиной - не пройдут
авто с переделкой конструкции - не пройдут
подробнее по ссылке
https://glavcom.ua/techno/auto/obovyazkoviy-tehoglyad-povertajetsya-nazvano-avtomobili-yaki-yogo-ne-proydut-787121.html
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30.09.2021 12:47 Відповісти
а геометрию кузова инспектор будет проверять на глаз. он у него будет сертифицирован.
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30.09.2021 12:49 Відповісти
Ні, визначені МВС техсервіси.
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30.09.2021 12:55 Відповісти
нет. как и раньше - сертифицированные сто
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30.09.2021 12:55 Відповісти
как раньше - это определять на глаз. по крайней мере при переоформлении авто. испытано на собственной шкуре.
а "сертифицированные СТО" будут "как раньше" выдавать техталоны за гривни через своих людей клиенту.
зато удобно. время не теряешь - вайбером скинул инфу, на следующий день получил техталон.
(сарказм)
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30.09.2021 13:02 Відповісти
будут. 100% будут. открывается старая кормушка для решал и стошников
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30.09.2021 13:05 Відповісти
Під "кришей" МВС
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30.09.2021 14:55 Відповісти
не совсем под крышей но за хороший кэш за сертификацию
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30.09.2021 14:56 Відповісти
"Криша" одноразового використання
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30.09.2021 15:00 Відповісти
ниякого техогляду ще нихто не вводить.
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30.09.2021 12:50 Відповісти
ты плохо понимаешь печатный текст?
я даже ссылку привел. мало?
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30.09.2021 12:56 Відповісти
29 сентября, правительство Украины одобрило проект изменений в Правила дорожного движения.
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30.09.2021 12:56 Відповісти
Вы врете. Пока ничего такого нет.

Главком ссылается на ек.правду, а в ек.правде написано: " Через рік техогляд може стати обов'язковим".
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30.09.2021 13:02 Відповісти
еще один тупой
"пока ничего такого нет" - ясенхер потому что сейчас 2021 а планируют ввести в 2022
"может стать" - там же написано почему именно он может стать обязательным - условия ассоциации с ЕС.
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30.09.2021 13:04 Відповісти
не..тупой тут пока только ты.https://www.epravda.com.ua/publications/2021/09/27/678180/
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30.09.2021 13:53 Відповісти
юра. ты пытаешься скушать то что я выкакал
я никогда не выкладываю левую информацию и готов отвечать за то что печатаю

по твоей ссылке написано

До вересня 2022 року року проходження технічного огляду в Україні стане обов'язковим для всіх. Якою буде процедура та які автівки мають найбільший ризик його не пройти.
.....
Підписавши у 2014 році угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася повернути технічний огляд (ТО) для всіх власників автомобілів. Ця вимога міститься в 40-й та 45-й директивах ЄС.

читать надо не только заголовки
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30.09.2021 14:51 Відповісти
видишь ли...если бы у тебя был ум,то ты бы им смог думать. но его у тебя нет,вероятно при зачатии не вложили.

а в ссылке написано,что четыре раза пробовали ввести,и в том числе два раза при ЗЕлёных и никак. а потому что слишком много желающих на это корыто с деньгами.

и не введут и в пятый раз,потому как негде проходить осмотр. нет баз для этого,а условия должны быть антикоррупционными. должны стоять камеры,вся информация должна быть в электронном виде и должна сохраняться. где взять к весне 2022 это всё?

ну разве только "великим техоглядом"...

але дерева вже повисаджували? а на 2022 заплановано космичне розкрадання...

так что ты пока мечтай...
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30.09.2021 15:06 Відповісти
видишь ли мой туповатый собеседник
все твои фантазии на тему "негде проходить осмотр" глупы потому что еще при яныке были сертифицированные сто. обычные сто которые за кеш получили сертификат от мрэо
точно так же глупо выглядит твое "условия должны быть антикоррупционными" и тезис про камеры. причин две
1. "антикоррупционный" и "власть зеленых" это понятия из непересекающихся вселенных
2. кто эти камеры смотреть будет?
3. хранение информации в электронном виде? господи - реестр прав есть, реестр техпаспортов есть. реестр страховок автогражданки есть. что мешает в говно-дию воткнуть еще реестр техосмотров?
это кормушка. кормушка для зеленых. у них в 22 году дедлайн по возврату ТО. или прощай ассоциация
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30.09.2021 15:16 Відповісти
ну я не ошибся,мозг в комплект при твоём зачатии,не входил.

а теперь попробуй понять своей извилиной,что разделяет нижнюю часть тела на правую и левую булки,что дедлайн ЗЕлёным по хер. они делают то что хотят их хозяева. так они поменяли состав Нафтогаза,хотя вся Европа была против...так они забили плотно на судебную реформу,хотя и США и ЕС требует...так он забили на закон об олигархах...

и забъют и сейчас на якобы дедлайн...
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30.09.2021 18:27 Відповісти
пшел нах. надоел своей тупость. свои претензии влажные отправляй на банковую.
я ни слова не сказал пох им или нет. я написал то что они обязаны сделать. и скорее всего будут вынуждены сделать. тем более что это им принесет дополнительные деньги
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30.09.2021 18:33 Відповісти
Аааа, "планируют".... зеленые? ну-ну. Тогда я спокоен. Они себе поход в уборную запланировать не могут.
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30.09.2021 17:12 Відповісти
всё таки страна движется по пути дичайшего идиотизма...

возьмите Японию-там если ты сел на велосипед,то должен ехать по дороге,вместе с машинами. не взирая на то,сколько тебе лет. по правилам Японии,велосипедисту запрещено ездить по тротуару,запрещено ехать выпившим или пьяным...

Такая маленькая страна,но как то обходятся без велосипедных дорожек...
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30.09.2021 12:47 Відповісти
только в Японии умеют ездить на велосипедах пьяными.
в остальных странах с велосипедов падают, бо не справляется вестибулярный аппарат.
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30.09.2021 12:53 Відповісти
беда в том,что пьяными пока попадаются русские туристы...хотя это для вас не беда,это ваше кредо)))
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30.09.2021 13:56 Відповісти
..а в такой большой стране как Украина по тротуарам перемещаются перебежками пешеходы, иногда велосипедисты-"убийцы" и конечно же розкошуют автомобили, и катаясь и паркуясь, где хотят и как хотят, да так, что зачастую коляска с ребёнком не может пройти так, чтобы не выйти на проезжую часть, где авто авто "уже законно" летают "на бреющем"..
но для жлоба-зебила во всём виноваты алкоголики-пешеходы и велосипедисты, средняя скорость которого в городе как ни крути 10-15км/час - проверено многолетней и многотысячекилометровой практикой..(
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30.09.2021 13:31 Відповісти
Насмішив.Вони звичайно повинні.Але...вони клали великий з прибором не гірше за нас.https://www.youtube.com/watch?v=TnOKgWoQgpU
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30.09.2021 14:01 Відповісти
А электроскутеры разные? Не, не заметили?
И вообще, накуя вносить изменения в правила, которые никто не соблюдает? Очередная видимость бурной деятельности, вместо работы.
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30.09.2021 12:50 Відповісти
А когда введут запрещающий знак "73%" на зелёном фоне с оленем ?
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30.09.2021 12:52 Відповісти
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30.09.2021 13:20 Відповісти
велосипеды уже не актуальны. счас кортежи из броневиков в трэде.
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30.09.2021 12:59 Відповісти
а дорожный знак "уступи дорогу пьяному депутату" будет ?
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30.09.2021 13:00 Відповісти
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30.09.2021 13:02 Відповісти
Електросамокати, гіроскутери, моноколісники стали нарешті транспортом, чи ще юридично як підошви шльопанців?
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30.09.2021 13:14 Відповісти
Ну, може це підштовхне українців якщо не до створення власних реальних партій то, хоч до створення реальних профспілок.
Поки що, більш-менш активними були євробляхери, а зараз можуть підтянутися і таксисти з перевізниками.
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30.09.2021 13:43 Відповісти
это требует денег и немалых. уже "фильтр" гопота с банковой себе сделала.
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30.09.2021 22:32 Відповісти
у нас нет велосипедных дорожек.
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30.09.2021 22:31 Відповісти
 
 