"Кримська платформа" розвінчала міф РФ про те, що питання окупованого Криму вирішено, - Джапарова

Завдяки "Кримській платформі" Росія не в змозі сьогодні просувати міф, що ситуація з окупованим Кримом не підлягає обговоренню, а отже, і деокупації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"З цього року нам вдалося вивести та повернути тему Криму до міжнародного порядку денного всупереч дуже складним умовам-питанням Афганістану, Білорусі, інших локальних проблем. Та ініціатива, яку ми реалізували, "Кримська платформа", показала, що той міф, який Росія активно намагається продати, що питання Криму вирішене, і крапка, - це міф", - підкреслила заступниця міністра.

За словами Джапарової, МЗС формує контактну мережу "Кримської платформи", що дозволить поліпшити координацію певних завдань.

"Ми працюємо над тим, щоб кожна країна, яка була присутня на саміті, визначила відповідальну особу. Більшість з 46 країн вже визначилася. Ми визначили п'ять пріоритетів міжнародної політики: питання безпеки та мілітаризації, питання санкцій, питання подолання екологічних та економічних наслідків і права людини. Ми хочемо знайти країни, які візьмуть лідерство в тому чи іншому сегменті. Також ми хочемо заснувати форум "Кримської платформи" з безпеки, який буде присвячений Чорноморському регіону", - додала заступниця глави МЗС.

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