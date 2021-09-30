Бутусов за поданням НАБУ призначений у конкурсну комісію з відбору глави АРМА (оновлено)

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду глави Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1176-р від 29 вересня.

Згідно з розпорядженням, до складу конкурсної комісії увійшли:

- Юрій Бутусов - головний редактор Цензор.НЕТ;

- Зураб Адеішвілі - радник генпрокурора;

- Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери";

- Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвенту Ліґал";

- Іван Ліщина - радник міністра юстиції;

- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонського офісу компанії "Baker & McKenzie LLP";

- Олена Яра - декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування.

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"Це робота тимчасова, громадська, жодної оплати, видачі посвідчень і привілеїв не передбачає", - зазначив Бутусов у фейсбуці.