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Бутусов за поданням НАБУ призначений у конкурсну комісію з відбору глави АРМА (оновлено)

Бутусов за поданням НАБУ призначений у конкурсну комісію з відбору глави АРМА (оновлено)

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду глави Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1176-р від 29 вересня.

Згідно з розпорядженням, до складу конкурсної комісії увійшли:

- Юрій Бутусов - головний редактор Цензор.НЕТ;

- Зураб Адеішвілі - радник генпрокурора;

- Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери";

- Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвенту Ліґал";

- Іван Ліщина - радник міністра юстиції;

- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонського офісу компанії "Baker & McKenzie LLP";

- Олена Яра - декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонене керівництво АРМА намагається перекласти вину за вкрадені $400 тисяч на безробітного Ігоря Короля

"Це робота тимчасова, громадська, жодної оплати, видачі посвідчень і привілеїв не передбачає", - зазначив Бутусов у фейсбуці.

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Топ коментарі
+12
Юра, это моральная компенсация ЗЕбени ДОС-атаки на Цензор, о которой Вы упорно молчите

Юра, это была атака не на абстрактный сайт, это была атака на нас, каждого читателя Цензора, и на демократию

Ваше молчание это правильно ?
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30.09.2021 17:45
+11
Поздравим Бутусова, может быть здесь пройдут вменяемые назначения, хотя придётся побороться. Я вот только не понял, что такое "юридический факультет Национального университета биоресурсов и природопользования"... Шо цэ?
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30.09.2021 17:44
+6
Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений"

Походу это агентство будет искать активы зекоМанды?!
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30.09.2021 17:50
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Он уже был вроде военным советником... Шот никаких прогрессов...
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30.09.2021 17:43 Відповісти
Для этого нужна большая поддержка людей имеющих настоящую власть в Украине. А тут, как и там быстро рога обломают и пойдёт дальше на клавиши давить.
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30.09.2021 17:47 Відповісти
Нужно уметь вести себя так,чтобы та поддержка была. Харизму. И дела,которые все одобряют.
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30.09.2021 17:49 Відповісти
Завуалированный подкуп , чтоб притормозил с «вагнергейтом» зеИуды
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30.09.2021 18:28 Відповісти
Он оно шо... А какие "дивиденды" можно поиметь с такого "подкупа"?
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30.09.2021 18:36 Відповісти
DDOS атаку.
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30.09.2021 18:44 Відповісти
Во как. А какие есть данные о происхождение последней DDOS атаки? В русле того, что подобные атаки происходят каждые месяц-два? Сплетни попрошу не предлагать.
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30.09.2021 21:44 Відповісти
последняя (предпоследняя) атака на Цензор была при Яныке
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30.09.2021 22:08 Відповісти
Расскажешь это кому-то другому. Я с осени 2013 года здесь. DDOS атаки меньшей или большей интнсивности тут постояно.
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30.09.2021 22:24 Відповісти
Не пойму к чему ты ведешь. DDOS атаки не было?
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30.09.2021 22:48 Відповісти
Нет, я к этому не веду.
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01.10.2021 07:37 Відповісти
Значить веди себя прилично.
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01.10.2021 12:49 Відповісти
Ага, на улице дождь, а в стене гвоздь. Полнейшая взаимосвязь.
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01.10.2021 13:12 Відповісти
Поздравим Бутусова, может быть здесь пройдут вменяемые назначения, хотя придётся побороться. Я вот только не понял, что такое "юридический факультет Национального университета биоресурсов и природопользования"... Шо цэ?
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30.09.2021 17:44 Відповісти
THOMAS A. FIRESTONE - ось коли піде з цього колективу ця людина,то тоді всім усе розвповість Бутусов ЧОМУ ПІШОВ! Почитайте його послужних список - дуже цікаво
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30.09.2021 19:24 Відповісти
Юра, это моральная компенсация ЗЕбени ДОС-атаки на Цензор, о которой Вы упорно молчите

Юра, это была атака не на абстрактный сайт, это была атака на нас, каждого читателя Цензора, и на демократию

Ваше молчание это правильно ?
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30.09.2021 17:45 Відповісти
Ну так и не янелох предатель ,а Ермак❓🧐
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30.09.2021 18:31 Відповісти
На відміну від пересічного громадянина, журналіст має право щось стверджувати тільки якщо в нього є докази того, що він стверджує.

Я зовсім не впевнений, що в Юри можуть бути докази цілеспрямовної атаки саме з відомих кабінетів на Банковій. Можливо, вони у нього з'являться, а може і ні.
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30.09.2021 18:55 Відповісти
1. ДОС атака була
2. одразу після інформації Бутусова про допит Бурби

совпадєніє ?
не думаю !

чому СБУ не розслідує ДОС атаку: адреси, явки.... ? Подоляк
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30.09.2021 20:14 Відповісти
Не робіть вигляд, що Ви не розумієте різницю між здогадками, і доказами.
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01.10.2021 00:20 Відповісти
що- яке , ще потрібне чергове "ахЄнство" по боротьбі із.......- самими собою коханими ...
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30.09.2021 17:49 Відповісти
Национального агентства по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных преступлений"

Походу это агентство будет искать активы зекоМанды?!
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30.09.2021 17:50 Відповісти
Олигархов, и остальных воров !
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30.09.2021 17:57 Відповісти
Тоесть ,самих зедерьмаков ,Каломоя , ахметки и Пинчука с Новинским🤣😂
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30.09.2021 18:33 Відповісти
Тот слепой траст по которому клоун украл у вкладчиков приватбанка 40 млн баксов?
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30.09.2021 19:12 Відповісти
Коли не вОлком… ты родился,
А… в волчьей стае… очутился
И в этой стае… надо жить-
Их маску надобно носить,
Но не обязан с ними выть,
А лишь, в стороночке стоять,
Чтоб ярым вОлчищем не стать…
И… человеком будь внутри
На мир по доброму смотри…)
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30.09.2021 17:53 Відповісти
Congratulations !
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30.09.2021 17:55 Відповісти
Скільки вже тих агенств і підагенств...
Плодять чиновників за наші гроші.. А толку з них пшик.
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30.09.2021 17:56 Відповісти
Чиновников плодят олигархи коррупционеров.
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30.09.2021 17:58 Відповісти
Американці правильні поради давали,якщо ви у владі не розділити інтереси держави і бізнес інтереси олігархів толку з країни не буде!Поки,що толку нема, бо нічого не змінюється.А ті закони що приймаються є імітація розрахована на недалеких людей..
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30.09.2021 18:18 Відповісти
полность поддерживаю назначение юры. пусть не при этой ЗЕвласти, но украденное надо возвращать по любому. а это ох как не просто.
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30.09.2021 18:16 Відповісти
Очередная имитация бурной деятельности агенства «рога и копыта»
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30.09.2021 18:37 Відповісти
Угу... в МО уже ходил.
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30.09.2021 18:38 Відповісти
Вот вроде мелочь, но ... приятно. К тому же , если там будет какой то мухлежь, Юра не позволит это замолчать.
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30.09.2021 18:39 Відповісти
Что из всего этого зелёного разводняка будет? "Канхвету ту тобі він в жопу встромить" (с)
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30.09.2021 18:53 Відповісти
THOMAS A. FIRESTONE ВВС Май 2013 года

По данным New York Times, Файерстоуна неудачно пытались завербовать российские спецслужбы

Как стало известно, 5 мая из России был выслан американский адвокат Томас Файерстоун, проработавший два срока юридическим советником посольства США в Москве.
....

"Том знал российские законы лучше, чем 99,9% российских юристов, - говорит его однофамилец Джемисон Файерстоун, на чью аудиторскую фирму Firestone Duncan работал покойный Сергей Магнитский. - Он много сделал по линии борьбы с коррупцией в России, он был одним из самых видных экспертов по корпоративному рейдерству и по тому, как российские суды и юриспруденция используются в преступных целях".

В 2009 году Томас Файерстоун и тогдашний американский посол в Москве Джон Байерли встретились с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным с тем, чтобы посетовать на условия содержания Магнитского в тюрьме, но их претензии были отвергнуты.
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30.09.2021 19:11 Відповісти
одна НАДЕЖДА на этого ОЧЕНЬ ОПЫТНОГО БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ , много лет проработавшего в министерстве юстиции США и ВЕРАв то, что Бутусов с ним сработается...А то там или консультант моллюска, или бывший генпрокурор при Сакашвилы( но не значит что он с БАРЫГОЙ МИХО ЗА ОДНО) , то проголосованный слугами в ВР адвокат...
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30.09.2021 19:15 Відповісти
 
 