Бутусов за поданням НАБУ призначений у конкурсну комісію з відбору глави АРМА (оновлено)
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду глави Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1176-р від 29 вересня.
Згідно з розпорядженням, до складу конкурсної комісії увійшли:
- Юрій Бутусов - головний редактор Цензор.НЕТ;
- Зураб Адеішвілі - радник генпрокурора;
- Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери";
- Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвенту Ліґал";
- Іван Ліщина - радник міністра юстиції;
- Томас Файерстоун - партнер Вашингтонського офісу компанії "Baker & McKenzie LLP";
- Олена Яра - декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування.
"Це робота тимчасова, громадська, жодної оплати, видачі посвідчень і привілеїв не передбачає", - зазначив Бутусов у фейсбуці.
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Юра, это была атака не на абстрактный сайт, это была атака на нас, каждого читателя Цензора, и на демократию
Ваше молчание это правильно ?
Я зовсім не впевнений, що в Юри можуть бути докази цілеспрямовної атаки саме з відомих кабінетів на Банковій. Можливо, вони у нього з'являться, а може і ні.
2. одразу після інформації Бутусова про допит Бурби
совпадєніє ?
не думаю !
чому СБУ не розслідує ДОС атаку: адреси, явки.... ? Подоляк
Походу это агентство будет искать активы зекоМанды?!
А… в волчьей стае… очутился
И в этой стае… надо жить-
Их маску надобно носить,
Но не обязан с ними выть,
А лишь, в стороночке стоять,
Чтоб ярым вОлчищем не стать…
И… человеком будь внутри
На мир по доброму смотри…)
Плодять чиновників за наші гроші.. А толку з них пшик.
По данным New York Times, Файерстоуна неудачно пытались завербовать российские спецслужбы
Как стало известно, 5 мая из России был выслан американский адвокат Томас Файерстоун, проработавший два срока юридическим советником посольства США в Москве.
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"Том знал российские законы лучше, чем 99,9% российских юристов, - говорит его однофамилец Джемисон Файерстоун, на чью аудиторскую фирму Firestone Duncan работал покойный Сергей Магнитский. - Он много сделал по линии борьбы с коррупцией в России, он был одним из самых видных экспертов по корпоративному рейдерству и по тому, как российские суды и юриспруденция используются в преступных целях".
В 2009 году Томас Файерстоун и тогдашний американский посол в Москве Джон Байерли встретились с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным с тем, чтобы посетовать на условия содержания Магнитского в тюрьме, но их претензии были отвергнуты.