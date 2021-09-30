Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2", - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина вважає, що Росія маніпулює цінами на газ у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації EU Observer.

"Ми можемо бачити, що відбувається з цінами на газ, які ми розглядаємо як випадок гібридної війни, по суті ... сигнал, який Росія посилає європейським столицям, звучить так: "Ми дійсно маніпулюємо цінами, тому вам варто запустити "Північний потік-2" для стабілізації цін". Це чіткий наратив для нас", - наголосила Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, ціни також формуються на основі політичного середовища.

Автор публікації зазначає, що ціни на газ у Європі від початку року зросли більш ніж утричі на тлі низьких запасів і глобального зростання попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів