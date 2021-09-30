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Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2", - віцепрем'єрка Стефанішина

Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина вважає, що Росія маніпулює цінами на газ у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації EU Observer.

"Ми можемо бачити, що відбувається з цінами на газ, які ми розглядаємо як випадок гібридної війни, по суті ... сигнал, який Росія посилає європейським столицям, звучить так: "Ми дійсно маніпулюємо цінами, тому вам варто запустити "Північний потік-2" для стабілізації цін". Це чіткий наратив для нас", - наголосила Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, ціни також формуються на основі політичного середовища.

Автор публікації зазначає, що ціни на газ у Європі від початку року зросли більш ніж утричі на тлі низьких запасів і глобального зростання попиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів

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Топ коментарі
+6
Европа полностью недееспособна ,там нет реальных лидеров ,всё очень сильно напоминает конец 30х годов .
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30.09.2021 13:05
+3
Может хватит нести эту чушь, на рынок ЕС оказывает влияние рынок в Азии и пока там цена не упадет ничего не изменится.
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30.09.2021 13:16
+2
Даже Ваня Сулима уже понял это и высказал. Чего Стефанишина так протормозила?
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30.09.2021 13:05
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Европа полностью недееспособна ,там нет реальных лидеров ,всё очень сильно напоминает конец 30х годов .
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30.09.2021 13:05 Відповісти
Это потому что зажрались за сытые послевоенные годы, и никак не могут переключиться на новые вызовы мирового порядка. Для них это рано, или поздно, хреново закончится, если не очнутся.
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30.09.2021 14:31 Відповісти
Даже Ваня Сулима уже понял это и высказал. Чего Стефанишина так протормозила?
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30.09.2021 13:05 Відповісти
Жители ДНР с радостью встретили очередной подарок "русскавага мира" Донбассу.. Цены ⬆️

Куриное филе - 345 руб. за кг. в Москве 250−270 руб.
Картофель - 60 руб. за кг (в Москве - от 25 руб.).
Яйца - 95 руб. за десяток (в Москве - от 50 руб.).
Куры - 200 руб. за кг (в Москве 160).
Растительное масло - 125 руб. за л (оптовая цена), в Москве - 110 руб.

ЗЫ.. для сравнения 20 рублей это примерно 8 грн..
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30.09.2021 13:09 Відповісти
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30.09.2021 13:41 Відповісти
Обычная работа спекулянтов с отдельными товарами, например в Украине гречка существенно дороже.
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30.09.2021 13:26 Відповісти
желаем победы холодильнику над телевизором !
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Может хватит нести эту чушь, на рынок ЕС оказывает влияние рынок в Азии и пока там цена не упадет ничего не изменится.
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30.09.2021 13:16 Відповісти
"Попри те що ФРН і США домовилися не запроваджувати нових санкцій проти газопроводу "Північний потік - 2", ціни на газ не знизилися, а навпаки - ще більше зросли. Це пов'язано із тим, що наприкінці липня "Газпром" скоротив, а в перших числах серпня частково припинив закачування газу в свої європейські ПСГ", - незалежний берлінський експерт газового ринку Німеччини і ЄС Гайко Ломанн (Heiko Lohmann). https://www.dw.com/uk/ryzykovana-hra-hazpromu-z-napivporozhnimy-hazoskhovyshchamy-v-yevropi/a-58765830

https://www.dw.com/uk/defitsyt-hazu-v-yevropi-koly-nimtsi-pochnut-merznuty-i-skilky-pereplachuvatymut/a-59287217 Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть? Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків.
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30.09.2021 13:35 Відповісти
поток ещё не заработал а уже окупается
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30.09.2021 13:47 Відповісти
Но сами европейцы молчат и воспринимают это даже без обеспокоенности.
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30.09.2021 13:19 Відповісти
Який там шантаж? Меркель же сказала, що Північний потік - 2 - це комерційний проект. Нехай радіють.
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30.09.2021 13:21 Відповісти
Ну так запропонуйте газ зі своїх сховищ. Ви ж кажете, що у вас достатньо. І ціна зараз вже гарна.
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30.09.2021 13:36 Відповісти
Это не шантаж а рынок в действии.
Или ЕС потакает шантажистам.
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30.09.2021 13:37 Відповісти
хоть ктото в теме а то шантаж шантаж, в чем шантаж то? все действующие контракты кацапы выполняют,даже чуть сверху дают, а так все верно у них есть сп2 хотите еще больше берите по новому газопроводу, американцы вообще весь газ в азию отправили ,а их даже не вспоминает никто.
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30.09.2021 23:47 Відповісти
Чтобы продлить шантаж и установить заоблачные цены на газ , кацапам нужно умножить на ноль нашу ГТС и запустить СП2 ... а это можно сделать только одним способом - полномасштабная война в Украине ... я уже говорил что следующий месяц решающий...
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30.09.2021 13:38 Відповісти
А если ничего не произойдёт, назовёшь новую дату?
Помню как мы миллениум ждали
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30.09.2021 14:02 Відповісти
я бы сам очень хотел чтобы этого не произошло, но пазл складывается именно так и тут спорить можно только в дате а то что это произойдет - это как роды у женщины которая беременна войной и когда она родит никто точно не знает - но она разродится на все 1000%... и еще - как можно предсказать непредсказуемых в кремле идиотов?!
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30.09.2021 14:10 Відповісти
Будет выкидыш,а не роды.Или внутренне кровотечение, которое приведёт к смерти или матери или плода.Я думаю,полномасштабная война будет не в Украине,а в Рашке.Когда мордоармия,получив в зубы в Украине, повернёт штыки во внутрь,то есть в Рашку.
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30.09.2021 14:39 Відповісти
вы такой смешной , чем вы в зубы давать собрались? начнем с того что половина украины ватная, дальше идем, вы думаете они пехотой чтоли пойдут? да у них солнцепеки, артилерия, все дальнобольнее чем у нас, и гораздо больше количеством, авиацию сравние , у них самолетов как гавна да половина старье но и нового много, они за тот год 102 самолета сдали в армию,а мы за тот год два советских летака отреставрировали, пво наше сразу снесут оно древнее как гавно мамонта, крылатые ракеты калибр забыли ? 2000 км вообщето дальность , да ракетоносцам даже из порта не надо выходить они достанут со стоянки до куда хочешь.
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30.09.2021 23:56 Відповісти
ПРАВИЛЬНО ПИШЕШЬ, ***** УЖЕ НИЧЕГО НЕ СДЕРЖИВАЕТ, а ********** раверещит шо биндеры сами взорвали трубу в трех местах сразу, гражданская война она такая лютая
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30.09.2021 14:30 Відповісти
Где наш украинский газ?! Если его покупать даже по европейским ценам, то выгодней чем с раши.
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30.09.2021 13:39 Відповісти
Не думаю що, в ЄС здивовані ростом цін. Є там ще якась мулька про яку не бажають розповідати. Можливо це, пов'язано з планами Давосу побудувати нове "світле майбутнє" для людства. І те, що зараз робиться з світовою економікою слугує підтвердженням. Можливо, ерефія допомагає владі Німеччини придавити дрібне виробництво на користь великих виробників.
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30.09.2021 14:40 Відповісти
Вы казлы закачали в госхранилище по летним ценам? Теперь сольете людям по зимним. Бизнес уродцев
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01.10.2021 12:35 Відповісти
 
 