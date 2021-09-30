Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2", - віцепрем'єрка Стефанішина
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина вважає, що Росія маніпулює цінами на газ у Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації EU Observer.
"Ми можемо бачити, що відбувається з цінами на газ, які ми розглядаємо як випадок гібридної війни, по суті ... сигнал, який Росія посилає європейським столицям, звучить так: "Ми дійсно маніпулюємо цінами, тому вам варто запустити "Північний потік-2" для стабілізації цін". Це чіткий наратив для нас", - наголосила Стефанішина.
За словами віцепрем'єрки, ціни також формуються на основі політичного середовища.
Автор публікації зазначає, що ціни на газ у Європі від початку року зросли більш ніж утричі на тлі низьких запасів і глобального зростання попиту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європі побито черговий рекорд ціни на газ - 1100 доларів за 1000 кубометрів
Будь ласка, зачекайте...
Куриное филе - 345 руб. за кг. в Москве 250−270 руб.
Картофель - 60 руб. за кг (в Москве - от 25 руб.).
Яйца - 95 руб. за десяток (в Москве - от 50 руб.).
Куры - 200 руб. за кг (в Москве 160).
Растительное масло - 125 руб. за л (оптовая цена), в Москве - 110 руб.
ЗЫ.. для сравнения 20 рублей это примерно 8 грн..
https://www.dw.com/uk/defitsyt-hazu-v-yevropi-koly-nimtsi-pochnut-merznuty-i-skilky-pereplachuvatymut/a-59287217 Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть? Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5 відсотків.
Или ЕС потакает шантажистам.
Помню как мы миллениум ждали