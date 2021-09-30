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корупція (4612) Данилюк Олександр (911) Арахамія (1097)

Данилюк відповів Арахамії на слова про "корупцію в ДНК українців": "Брехня та ідіотизм. Риба завжди гниє з голови"

Данилюк відповів Арахамії на слова про

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що корупція "зашита в ДНК українців".

Про це Данилюк повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це, Давіде, брехня та ідіотизм найвищого ґатунку. По-перше, риба завжди гниє з голови. Виправдання влади за відсутність покращення рівня життя громадян тим, що це з ними самими щось не так, – відверта та примітивна маніпуляція.

Корупція не закладена у ДНК жодної людини, навіть у тих численних "смотрящіх", яких офіс Єрмака посадив на потоки по всій країні. Вони крадуть, бо замість боротися з корупцією, влада її очолила. Бо закон діє тільки для тих, хто не може відкупитися, – і вас це влаштовує, адже саме тому ви, маючи всі важелі влади, вже два роки не робите нічого!", - підкреслив Данилюк.

За словами ек-секретаря РНБО, ОСББ створюють не для того, щоб красти, а для противаги "наскрізь прогнилим корупцією ЖКГ, щоб не платити гроші за неіснуючі комунальні послуги".

Також дивіться: "Корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ і до самого верху", - "слуга народу" Арахамія, який отримав громадянство в 2015 році. ВIДЕО

"Навіть ці дрібні службовці на місцях, бачачи безкарність владної верхівки, дозволяють собі дурити людей та відверто над ними знущатись. І ви нічого не робите. Ви зберегли цю порочну корупційну кругову поруку та дбайливо її захищаєте. Я – українець, і в моїй ДНК немає корупції. Я переконаний, що нас, таких українців, абсолютна більшість. Питання в тому, коли у людей, яких ми приводимо до влади, вистачить волі цю гнилу систему зламати!" - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ та до самого верху.

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Топ коментарі
+33
Арахамія за національністю не українець тому зневажає нас за національним признаком.
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30.09.2021 13:17
+22
Арахамию пора гнать из Рады .
Во первых он стал депутатом , через 4 года после получения украинского гражданства
Во вторых у него есть своя Родина , где идёт агрессиЯ раши - пусть там становится депутатом и учит соотечественников
В третьих ОН НЕУВАЖАЕТ УКРАИНЦЕВ
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30.09.2021 13:23
+19
Агрохимия брехло и идиот. Причем трудно выделить, чего в нем больше. Приблизительно 50:50. Без посторонних примесей.
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30.09.2021 13:18
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Арахамія за національністю не українець тому зневажає нас за національним признаком.
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30.09.2021 13:17 Відповісти
Ара-Хамло... глядя на его фотографии и видосики и никак не пойму какой он смеси.... то что явно не славянская на 100%- факт а вот из азиров он горских пастухов бухарских наглых самых евреев в смеси с арабами не ясно..
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30.09.2021 13:32 Відповісти
И ДА ЖДУ НА СЛОВА АХАМЛО возбуждение по признакам разжигание национальной розни ненависти нетерпимости ксенофобии юдофобии этноцида и геноцида всех Граждан Украины не взирая на графу о национальности или совокупности национальностей и народностей вот то убогое в нарушение Конституции купившее место нардепа прожививший всего ничего в Украине и купившее Гражданство Украины за нехилое бабло в 2015 году еще пасть свою вонючую открывает..
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30.09.2021 13:35 Відповісти
по поведению - типичный абхазец-продавец ********
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30.09.2021 13:36 Відповісти
мусульманин..отакои.... они все нас с пелёнок врагами считают раз не верим в ихнего Аллаха пдса...
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30.09.2021 13:39 Відповісти
Мне счёт пришёл за свет в конце тоннеля. (с)
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30.09.2021 13:41 Відповісти
ВІН АБХАЗ,ЯКИЙ ВТІК ВІД свого ДНК
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30.09.2021 16:09 Відповісти
привід для позова сухумської макаки у суд
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30.09.2021 13:40 Відповісти
А казачок то оказался лишнехромосомный
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30.09.2021 14:16 Відповісти
Агрохимия брехло и идиот. Причем трудно выделить, чего в нем больше. Приблизительно 50:50. Без посторонних примесей.
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30.09.2021 13:18 Відповісти
АБрахамия - генетически неполноценное чмо, рассуждает о нашем ДНК !

допанувались !
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30.09.2021 14:19 Відповісти
Агрохимия- умалишенный. Это у него в ДНК зашито.
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30.09.2021 13:18 Відповісти
там где бало- там жиды, там корупция, так что арахамия ошибся, кто у нас олигархи? ЖИДЫ
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30.09.2021 13:22 Відповісти
Учитывая этнический состав ВР и прочих наших можновладців над бы сказать, что коррупция накрепко "зашита в ДНК евреев"
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30.09.2021 13:23 Відповісти
Понятно. В том, что грузин ляпает языком всякую херню виноваты опять евреи
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30.09.2021 13:32 Відповісти
Абра-Хамия грузин ?

не ображайте грузінів !
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30.09.2021 13:42 Відповісти
У Давида Арахамия, он же Давид Браун, действительно отец грузин, а вот любые данные о своей матери он очень тщательно засекретил. Зачем? Он абхазский беженец как-то очень скоропостижно проникший во власть Украины. Ну, а то, что наша ВР по этническому составу напоминает Кнессет Израиля ни для кого не секрет, только "работает" она далеко-далеко не так.
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30.09.2021 15:10 Відповісти
что-то хламидия активизировалась... осеннее обострение или неуемное желание выпендриться?
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30.09.2021 13:23 Відповісти
Та ні. Воно не "арахамія", а "аропоц".
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30.09.2021 14:02 Відповісти
еврей он горский
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30.09.2021 14:20 Відповісти
а я і не писав - ара-хамія...у мене воно проходить як хламідія ))))
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30.09.2021 14:53 Відповісти
Мля понятно что не этому скандальному типу это говорить, но блин это что не так?) Это не только нас касается, а всех славян, даже самый порядочный человек при возможности будет брать взятки и нарушать закон за ради фин выгоды( конечно исключения бывают и встречаются святые люди, но это мизер).
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30.09.2021 13:23 Відповісти
Арахамию пора гнать из Рады .
Во первых он стал депутатом , через 4 года после получения украинского гражданства
Во вторых у него есть своя Родина , где идёт агрессиЯ раши - пусть там становится депутатом и учит соотечественников
В третьих ОН НЕУВАЖАЕТ УКРАИНЦЕВ
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30.09.2021 13:23 Відповісти
каждая, непонятно какого рода племени, обезьяна будет хаять украинцев??
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30.09.2021 13:23 Відповісти
"допанувались", православнії, до краю !
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30.09.2021 13:43 Відповісти
если негодяи советского разлива типа кучмы хотя бы внешне придерживались приличий...
то эти скоро будут ссать под телекамеры. а чо такова?
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30.09.2021 13:24 Відповісти
Там где бабло- там жиды и там коррупция
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30.09.2021 13:24 Відповісти
Лондон? Или Нью-Йорк?
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30.09.2021 13:35 Відповісти
далеко ходить не надо - Брайтон-Бич
самій гадючный район Н-Ю
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30.09.2021 13:45 Відповісти
Доповню ваш коментар ... - там жиды, армяне, грузины, кавказцы и там коррупция.
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30.09.2021 13:57 Відповісти
Не зовсім так. Риба гніє з брюха.
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30.09.2021 13:24 Відповісти
Рыба всегда гниет с головы/ Те из головы- т.н. элиты- которые на слуху- Арахамия, Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский,Шэфиры, Куницкий, Ярославский, Геллер,Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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30.09.2021 13:25 Відповісти
в списке вся рыба какая-то ЖИДОВСКАЯ
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30.09.2021 13:32 Відповісти
А Арахамия из каких явреев будет, горных или пляжных?
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30.09.2021 13:39 Відповісти
А(Б)ра-Хамия - евреи ранней волны миграции

посмоторите основные ареалы распространения этой фамилии
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30.09.2021 13:47 Відповісти
************..
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30.09.2021 15:16 Відповісти
а шо, Агрохимия уже считает себя украинцем?!
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Стоит только прийти к власти человеку и почувствовать вкус больших денег и он начинает думать по другому. Да и не только власти касается, в любых сферах наш человек пытается схитрить, обмануть, украсть.Низкий уровень жизни, потому так и будет дальше.
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30.09.2021 13:27 Відповісти
это ара-хам-ия украинец?
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Єц....
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30.09.2021 15:17 Відповісти
...дело было не в царе и его гнилом нутре, а в гнилом нутре холопов, населения в стране)))...это Арахамик имел ввиду "подавляючу більшість"- "какаяразниц"...там такого "зашито", "подшито", "штопано-перештопано", "наизнанку вывернутого", что без профессора Преображенского не разобрать))))...но виной всему конечно ДНК...халявно-совковые хромосомы...а-а-а, еще понос Мосейчучкин в головушках, чуть не забыл))))
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30.09.2021 13:27 Відповісти
Звичайно, що не в ДНК зашито, а так вірно Арахамією про наш менталітет сказано. Мають змінитися 2 покоління, аби змінився менталітет. І то не факт.
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30.09.2021 13:28 Відповісти
Интересно, а что зашито в ДНК политической проститутки Арахамии?
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30.09.2021 13:30 Відповісти
Вважаю, що окрім лайна - нічого.
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30.09.2021 14:05 Відповісти
ДНК мартышки рассуждает о ДНК Украинцев...
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30.09.2021 13:30 Відповісти
Хламідія і корупція.


" Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил https://censor.net/news/3206559/sluga_naroda_arahamiya_v_10_raz_zanizil_stoimost_svoego_novogo_doma_v_deklaratsii_infografika.

Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч."
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30.09.2021 13:38 Відповісти
Хто тримає в Україні цього горного козла? Не подобається наше ДНК ,валіза вокзал грузія.
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30.09.2021 13:38 Відповісти
Сочи пока еще не Грузия. А оно вроде как оттуда.
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30.09.2021 13:40 Відповісти
Мене не цікавить його порода. Тварина вона кругом тварина.
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30.09.2021 13:55 Відповісти
и что ну сбежала бубизяна из сочинского заказника
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30.09.2021 14:21 Відповісти
Ну то що це неподобство нацмен і коню зрозуміло!!!!! а на рахунок корупції це вже не ДНК українців а ...єпаний совок навчив всіх корупції,,,,,,,,, приклад.... хто не носив вчителям чи докторам подарунки в вигляді коньяку шоколадних цукерок, 10, 25 а то і більше рублів??????? А здавати на права...... якщо не дати 50 ру. якби ти не був підготовлений, права не отримаєш, і так багато іншого, я вже не кажу про покупку білетів на літак або жд. в часи відпусток!!!!!!!так що зарахеренія ІДІОТ!!!!!!!!
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30.09.2021 13:41 Відповісти
Данилюк -первый среди равных по коррупции.Не одну собаку съел. 5 % населения -патриоты и более -менее честные.Среди власть имущих счет идет на единицы.Не зря в США выбирают выборщиков,которые отдают голоса за Президента.Этой традиции -века и США пока не планируют избавляться от этого атавизьма.Именно поэтому Штаты Мэн или Айова с Дэлавером имеют политический вес.Иначе бы Калифорния с Техасом были бы вечными поставщиками Президентов США.Примеры случайные .
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30.09.2021 13:43 Відповісти
Количество выборщиков по штатам.

Калифорния - 55, Техас - 38

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30.09.2021 14:44 Відповісти
Коррупция вызвана массовым безбожием, это результат многолетнего воспитания советского народа. Контролёры из того же теста. Админы - советские же люди, которым надо жить, и жить лучше других
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30.09.2021 13:43 Відповісти
До чого тут релігія?
Красти чи ні -- це питання виховання, прикладу дорослих (батьків).
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30.09.2021 15:24 Відповісти
Вот оно как, неспособность отказаться от коррупции АрраХамия оправдывает тем что она у него зашита в ДНК…
Что действительно зашито та это идиотизм в голове АрраХамии
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30.09.2021 13:44 Відповісти
Он перепутал украинцев и коз...мордых!
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30.09.2021 13:45 Відповісти
Кожен судить по собі. Як не абхазцю Арахамії знати про ДНК корупції. Ще в радянську добу на всіх неосяжних просторах ссср знали, що найбільша корупція на Кавказі.
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30.09.2021 13:50 Відповісти
Заезжий гастарбайтер ту будет указывать и учить народ страны
Ну что глотайте очереднй Зе перл или харчек в лицо всей стране
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30.09.2021 13:53 Відповісти
арахамія - так називається помилка в днк.
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30.09.2021 14:00 Відповісти
...................в ДНК українців віками історії зашито: вирізати "на горло" окупанта-агресора та зрадніків-засланців накшталт арагнід - шептунів інших "найвелічніших" засланців-іноверців..
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30.09.2021 14:08 Відповісти
Фломідія вже попутав береги і образив українців. 1% ОЗГ зброду захопили владу і дозволяють собі такі вислови, а точніше хуцпу.
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30.09.2021 14:14 Відповісти
Арахамии о том, что коррупция "зашита в ДНК украинцев" .- В самый раз ответить Арахамии специалисту в менталитете украинцев директору Украинского института национальной памяти Дробовичу.
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30.09.2021 14:18 Відповісти
арахам-не суди о других по себе...
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30.09.2021 14:20 Відповісти
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30.09.2021 14:22 Відповісти
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30.09.2021 14:26 Відповісти
А це називається диктатура цього народу в Україні.
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30.09.2021 14:30 Відповісти
Ну, то таке... Хуцпа...
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30.09.2021 14:41 Відповісти
"Хуцпа" - визначається як "особливо цинічна, підла, зухвала брехня", "верх цинізму і нахабства, що паралізує опонента".
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30.09.2021 15:34 Відповісти
Ара Хам Ли китайский болванчик,по завету Мао и поставленной задаче в политотделе разведки Китая,должен предложить расстрел за коррупцию.И поскольку с его слов в ДНК украинцев коррупция,то Ара Хам Ли клонит к тому,щоб нас всех расстрелять брати
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30.09.2021 14:46 Відповісти
Один коррупционер осуждает другого коррупционера, за то, что тот отказывается победить коррупцию)))
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30.09.2021 14:49 Відповісти
"Ложь и идиотизм. Рыба всегда гниет с головы"
_Конечно, же. Именно так! Но что сейчас происходит на наших глазах? Эти самые бандиты и коррупционеры под лозунги о борьбе с коррупцией... гнобят и давят народ, строят тоталитарный режим! Народ отпора им не даёт и потому они останавливаться в угнетении народа совершенно не намерены!
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30.09.2021 14:52 Відповісти
Доречі. Стаття 161 ККУ

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ... ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми ... етнічного ... ознаками -караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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30.09.2021 15:38 Відповісти
А що скаже суррогат генпрокурора,

щодо симбіозу Давіда Агрохімії і статті ККУ №161

(Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі)?
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30.09.2021 15:48 Відповісти
В ДНК мавпи тільки ген крадія, а корупції немає.
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30.09.2021 16:35 Відповісти
Увы, Арахамия шовинист и дурак, а комменты показали, что антисемитизм в Украине на подъеме.
Отслеживая шовинистские и антисемитские комменты и заявления в Украине, - США и ЕС видят, что Украина отличается от стран Европы, поэтому отказывают в приеме НАТО и ЕС.
Президент Порошенко отстоял независимость Украины, создал с нуля Армию и организовал коалицию ведущих стран мира, но населению это не нужно.
Сто лет назад Симон Петлюра сказал:
"Не бойтесь московских вшей. А бойтесь украинских гнид."
Как в воду тогда смотрел.
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30.09.2021 16:38 Відповісти
разве не понятно, почему он на подъме!
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30.09.2021 17:35 Відповісти
Позволю себе с Вами сильно не согласиться.

"шовинистские и антисемитские комменты" - на то и коменты, и создать их множество можно легко. А вот есть такой - фактический показатель, практически - неконтроллируемый: преступления на бытовой почве.... там "шовинистские и антисемитские" мотивы отсутствуют в Украине, как класс.

Так что, товарищ, Вам с методичками про украинцев-шовинистов и украинцев-антисемитов - домой, за поребрик, учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин ))
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30.09.2021 19:26 Відповісти
 
 