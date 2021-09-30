Данилюк відповів Арахамії на слова про "корупцію в ДНК українців": "Брехня та ідіотизм. Риба завжди гниє з голови"
Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що корупція "зашита в ДНК українців".
Про це Данилюк повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це, Давіде, брехня та ідіотизм найвищого ґатунку. По-перше, риба завжди гниє з голови. Виправдання влади за відсутність покращення рівня життя громадян тим, що це з ними самими щось не так, – відверта та примітивна маніпуляція.
Корупція не закладена у ДНК жодної людини, навіть у тих численних "смотрящіх", яких офіс Єрмака посадив на потоки по всій країні. Вони крадуть, бо замість боротися з корупцією, влада її очолила. Бо закон діє тільки для тих, хто не може відкупитися, – і вас це влаштовує, адже саме тому ви, маючи всі важелі влади, вже два роки не робите нічого!", - підкреслив Данилюк.
За словами ек-секретаря РНБО, ОСББ створюють не для того, щоб красти, а для противаги "наскрізь прогнилим корупцією ЖКГ, щоб не платити гроші за неіснуючі комунальні послуги".
"Навіть ці дрібні службовці на місцях, бачачи безкарність владної верхівки, дозволяють собі дурити людей та відверто над ними знущатись. І ви нічого не робите. Ви зберегли цю порочну корупційну кругову поруку та дбайливо її захищаєте. Я – українець, і в моїй ДНК немає корупції. Я переконаний, що нас, таких українців, абсолютна більшість. Питання в тому, коли у людей, яких ми приводимо до влади, вистачить волі цю гнилу систему зламати!" - підсумував Данилюк.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корупція в ДНК в Україні просто зашита, починаючи від ОСББ та до самого верху.
Будь ласка, зачекайте...
допанувались !
не ображайте грузінів !
Во первых он стал депутатом , через 4 года после получения украинского гражданства
Во вторых у него есть своя Родина , где идёт агрессиЯ раши - пусть там становится депутатом и учит соотечественников
В третьих ОН НЕУВАЖАЕТ УКРАИНЦЕВ
то эти скоро будут ссать под телекамеры. а чо такова?
самій гадючный район Н-Ю
посмоторите основные ареалы распространения этой фамилии
" Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил https://censor.net/news/3206559/sluga_naroda_arahamiya_v_10_raz_zanizil_stoimost_svoego_novogo_doma_v_deklaratsii_infografika.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч."
Калифорния - 55, Техас - 38
Красти чи ні -- це питання виховання, прикладу дорослих (батьків).
Что действительно зашито та это идиотизм в голове АрраХамии
Ну что глотайте очереднй Зе перл или харчек в лицо всей стране
_Конечно, же. Именно так! Но что сейчас происходит на наших глазах? Эти самые бандиты и коррупционеры под лозунги о борьбе с коррупцией... гнобят и давят народ, строят тоталитарный режим! Народ отпора им не даёт и потому они останавливаться в угнетении народа совершенно не намерены!
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ... ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми ... етнічного ... ознаками -караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
щодо симбіозу Давіда Агрохімії і статті ККУ №161
(Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі)?
Отслеживая шовинистские и антисемитские комменты и заявления в Украине, - США и ЕС видят, что Украина отличается от стран Европы, поэтому отказывают в приеме НАТО и ЕС.
Президент Порошенко отстоял независимость Украины, создал с нуля Армию и организовал коалицию ведущих стран мира, но населению это не нужно.
Сто лет назад Симон Петлюра сказал:
"Не бойтесь московских вшей. А бойтесь украинских гнид."
Как в воду тогда смотрел.
"шовинистские и антисемитские комменты" - на то и коменты, и создать их множество можно легко. А вот есть такой - фактический показатель, практически - неконтроллируемый: преступления на бытовой почве.... там "шовинистские и антисемитские" мотивы отсутствуют в Украине, как класс.
Так что, товарищ, Вам с методичками про украинцев-шовинистов и украинцев-антисемитов - домой, за поребрик, учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин ))