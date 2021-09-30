УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини
3 007 18
Арахамія (1097) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній

Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції

Лист про відкликання спікера ВР Дмитра Разумкова глава фракції "СН" Давид Арахамія направив не від свого імені як депутата, а від депутатської фракції.

Про це заявила прессекретар спікера Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

"Як повідомила прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній, в зв'язку з заявою спікера фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата Україна", - випливає з повідомлення.

Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

Також читайте: Разумков про збір підписів за його відставку: Продуктивної роботи в Трускавці, колеги

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
показати весь коментар
30.09.2021 13:50
+8
А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
показати весь коментар
30.09.2021 13:54
+4
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
показати весь коментар
30.09.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.(с)
показати весь коментар
30.09.2021 13:42 Відповісти
Так оно еще и шифроваться пытается.
показати весь коментар
30.09.2021 13:44 Відповісти
"фрикция анала Вовы пердонула"! (политическая сатира идиома неологизм игра слов)..ну ну хотя Разумков достаточно умный -чтобы потом через 2 года самому выбить табурет из- под ного клоуна с веревкой на шее...
показати весь коментар
30.09.2021 13:45 Відповісти
Разумков -сбитый летчик без Зе.
показати весь коментар
30.09.2021 13:45 Відповісти
не думаю.
этот фрукт умный и непотопляемый.
откусит у служек часть депутатов и сделат свою группу
показати весь коментар
30.09.2021 13:55 Відповісти
Це виглядає ідиотично і добре!!!!! Не хай перегризуть і чим скоріше один одному глотки, і тоді вся ця шобла зелена ЗНИКНЕ!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.09.2021 13:46 Відповісти
А вот и не подерётесь!
показати весь коментар
30.09.2021 13:47 Відповісти
Лютий треш полягає в тому, що особа, яка стала громадянином України лише у 2015-му році уже у 2019-му з якогось дива/дурної голови виборців стала вже депутатом парламенту цієї країни, а вже у 2021-му вирішує, хто керуватиме цією країною!!! Ви можете уявити таку ситуацію у США? Можливо у Англії? Чи у Франції? Там право на політичну діяльність на такому рівні отримали б у кращому випадку діти мвюігранта, або внуки. Напевне з ліберальним законодавством України щось не так, коли заїжджі заробітчани сходу починають керувати її рухом.
показати весь коментар
30.09.2021 13:50 Відповісти
А в родном Сочи он бы до сих пор пахлаву по пляжам разносил. Украина-страна возможностей.
показати весь коментар
30.09.2021 13:54 Відповісти
Украина - страна расслабленных бакланов, как минимум на 75%
показати весь коментар
30.09.2021 13:58 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/press-sekretar-razumkova-pokazala-video-iz-tesla-na-skorosti-150-kmch.htm
Еще та пресс-секретарь. Мендель нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
30.09.2021 13:52 Відповісти
где подписи как минимум 150 депутатов ?

"процедура должна быть"
 Отто фон Бисмарк
показати весь коментар
30.09.2021 13:52 Відповісти
розумков продажная шляпа, лёг под ахметова и раздвинул булки. гнать его надо давно от туда.
показати весь коментар
30.09.2021 13:53 Відповісти
последний взрослый уходит из "детсадовского дурдома"
показати весь коментар
30.09.2021 13:56 Відповісти
НепоганаТетяна


@ian_tanya

·
https://twitter.com/ian_tanya/status/1443514804266745862 1 ч



"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера" полотно, олія по 85,00
показати весь коментар
30.09.2021 13:59 Відповісти
"Володимир Велике Крадівництво"
показати весь коментар
30.09.2021 14:10 Відповісти
Великий князь криворізький Володимир
показати весь коментар
30.09.2021 17:19 Відповісти


jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1443484327182995456 3 ч



В ответ
https://twitter.com/RacursUa @RacursUa

Вся политика Украины строится на поиске и продвижении фриков,которые обслуживают как внутренних так и внешних олигархов-барыг.



показати весь коментар
30.09.2021 14:17 Відповісти
 
 