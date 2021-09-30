Арахамія направив лист про відкликання Разумкова не від свого імені, а від фракції "СН", - прессекретар спікера Туній
Лист про відкликання спікера ВР Дмитра Разумкова глава фракції "СН" Давид Арахамія направив не від свого імені як депутата, а від депутатської фракції.
Про це заявила прессекретар спікера Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.
"Як повідомила прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній, в зв'язку з заявою спікера фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту було направлено головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата Україна", - випливає з повідомлення.
Як повідомлялося, 30 вересня Арахамія запитав у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
Топ коментарі
+8 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.09.2021 13:50
+8 Михаил Дужик
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+4 Ptyburdukov
показати весь коментар30.09.2021 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
этот фрукт умный и непотопляемый.
откусит у служек часть депутатов и сделат свою группу
Еще та пресс-секретарь. Мендель нервно курит в сторонке.
"процедура должна быть"
Отто фон Бисмарк
@ian_tanya
·
https://twitter.com/ian_tanya/status/1443514804266745862 1 ч
"Володимир Велике Будівництво вбиває свого спікера" полотно, олія по 85,00
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1443484327182995456 3 ч
В ответ
https://twitter.com/RacursUa @RacursUa
Вся политика Украины строится на поиске и продвижении фриков,которые обслуживают как внутренних так и внешних олигархов-барыг.