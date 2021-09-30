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Крим (14078) Нацрада ТРМ (458) телебачення (1161)

Державний телеканал "Дом" отримав попередження за показ карти з "російським Кримом", - Нацрада з ТРМ

Державний телеканал

Національна рада визнала, що телеканал "ДОМ" порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Автономна Республіка Крим і місто Севастополь позначені як території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Щодо телеканалу застосована санкція "оголошення попередження" за статтею про розповсюдження необ'єктивної інформації. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором", - йдеться в повідомленні.

Карта Росії з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим і містом Севастополем - демонструвалася в ефірі телеканалу "ДОМ" 5 липня 2021 року на початку і в кінці передачі "Російський щоденник".

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Тоді в пресслужбі телеканалу заявили, що джерела походження і потрапляння фейкової заставки з'ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один з випусків - невідомо.

Крім того, раніше "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами.

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Топ коментарі
+12
Государственный!!! плять телеканал!!! показал плять!!! карту плять!!! с рассейским Крымом!!! - это ДНО ДНИЩЕ!!!!
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30.09.2021 14:00
+11
Все это не канал Дом , это канал КЛОЗЕТ и точка.
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30.09.2021 13:53
+6
Мне больше даже жалко свои деньги поскольку я налогоплотильщик.. я плачу зар плату бездарям которые свои материалы под бухлом выпускают и даже не проверяют то что они постят.
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30.09.2021 13:59
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Акакаяразница? Мудрой недонарид этого не заметит.
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30.09.2021 13:52 Відповісти
Каков поп , таков приход ! Рыба гниет с головы !Какой 🤢🤡👃🏻🎹😈🐲 членограй , такие и аналы !
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30.09.2021 17:14 Відповісти
Все это не канал Дом , это канал КЛОЗЕТ и точка.
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30.09.2021 13:53 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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30.09.2021 13:59 Відповісти
Мне больше даже жалко свои деньги поскольку я налогоплотильщик.. я плачу зар плату бездарям которые свои материалы под бухлом выпускают и даже не проверяют то что они постят.
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30.09.2021 13:59 Відповісти
это заигрывание перед ****** и бздунярство зедерьмачья !
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30.09.2021 17:18 Відповісти
нет, это как раз обычное раздолбайство.. они скопипастили карту России с какого то вероятно российского источника и не разглядели маленькую точку на ней под названием Крым.
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30.09.2021 18:18 Відповісти
Государственный!!! плять телеканал!!! показал плять!!! карту плять!!! с рассейским Крымом!!! - это ДНО ДНИЩЕ!!!!
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30.09.2021 14:00 Відповісти
Это не днище, а зелёный сброд...
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01.10.2021 08:08 Відповісти
Абы это не было тысячное китайское предупреждение. Следующим шагом при повторном показе или каком-либо другом нарушении со стороны "Дома" должно быть лишение лицензии!!!
Это заставит другие телеканалы следить за своим трафиком и не будет сепаратистских поползновений!!!
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30.09.2021 14:03 Відповісти
А получать должен в табло,желательно табуреткой,желательно железной.
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30.09.2021 14:06 Відповісти
никаких предупреждений за антиукраинскую деятельность... тем более, что там мундель выступала...
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30.09.2021 14:17 Відповісти
Може краще відразу закрити свинарник? Понвістю ліквідувати. Ну щоб інші свині-сторонниги руцкага мира зрозуміли.
Так буде швидко, якісно і зрозуміло.
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30.09.2021 14:43 Відповісти
Ага. І Крим відразу повернеться...
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30.09.2021 19:11 Відповісти
Кацапы за такое шьют госизмену. И им проще с врагами.
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30.09.2021 14:58 Відповісти
Менделі в фаворі на цьому парашному домові!
І взагалі в Україні будинок, а не дом!
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30.09.2021 15:21 Відповісти
А хто створив цей каканал? І вони вимагають щоб інші країни дотримувалися чогось не зрозумілого для них самих?
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30.09.2021 15:22 Відповісти
Яке на хутлера попередження?!
Редактор програми й усі хто причетний до створення має отримати 5 років МІНІМУМ в'язниці за пропоганду сепаратизму!!! Що це бл#дь за "Закони" ?!!! Як Ви з такими "Законами" зібралися відбитися від рашисстов й зберегти країну?!!!
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30.09.2021 15:28 Відповісти
Для чого взагалі цей канал потрібний,? тим більше за кошти платнитків податків ,його майже ніхто не дивится , а сепарів переконати невже хтось вірить в цю маячню ?
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30.09.2021 15:34 Відповісти
В россии за это тюрьма.
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30.09.2021 15:48 Відповісти
Вот это номер. Канал, который должен доносить проукраинскую позицию, сам участвует в пропаганде. Давайте туда еще Сивохо, Шуфрича и Бойко с Медведчуком посадим вести передачи. И пропагандонов с закрытых каналов, ведь "они наши люди"
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30.09.2021 15:59 Відповісти
Хто примудрився назвати український державний канал російським словом?
Хто зареєстрував цю назву каналу?
Можете собі уявити, щоб в рфії назвали канал українською?
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30.09.2021 16:48 Відповісти
...закони не діють...у нас не влада...а на жаль клоуни на сцені...
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13.01.2022 17:51 Відповісти
 
 