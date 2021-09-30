Державний телеканал "Дом" отримав попередження за показ карти з "російським Кримом", - Нацрада з ТРМ

Національна рада визнала, що телеканал "ДОМ" порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Автономна Республіка Крим і місто Севастополь позначені як території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Щодо телеканалу застосована санкція "оголошення попередження" за статтею про розповсюдження необ'єктивної інформації. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором", - йдеться в повідомленні.

Карта Росії з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим і містом Севастополем - демонструвалася в ефірі телеканалу "ДОМ" 5 липня 2021 року на початку і в кінці передачі "Російський щоденник".

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Тоді в пресслужбі телеканалу заявили, що джерела походження і потрапляння фейкової заставки з'ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один з випусків - невідомо.

Крім того, раніше "Дом" отримав попередження за те, що назвав націоналістів радикалами.